Polémica por un intento de chirigotas en la gala de fin de curso de la universidad popular de Plasencia.

Las redes sociales hacen que, hoy día, la información se difunda como la pólvora y, si es una queja o una crítica, todavía más. Es lo que ha ocurrido con un escrito difundido por una alumna de la clase de guitarra de la universidad popular de Plasencia relativo a la intención de representar unas chirigotas en la gala de fin de curso, que tendrá lugar este viernes.

En el texto, en el que afirma hablar en nombre de todos los alumnos de ese curso, denuncia públicamente que ha existido "censura" por parte de la dirección del centro y la concejala responsable, pero esta ha negado esta presunta censura y ha señalado que solo se les ha pedido que muestren lo aprendido en clase.

La crítica

En concreto, la alumna, que también es militante del PSOE -de hecho habría ocupado el cargo de presidenta del PSOE de Plasencia de haber ganado Jesús Muñoz las primarias contra Alfredo Moreno- señala que, este viernes, se celebra la gala de fin de curso de la universidad popular, un día que "debería ser de alegría, música y convivencia".

Afirma que los alumnos de clase de guitarra habían preparado "con mucha ilusión y esfuerzo unas chirigotas" y explica que, "como es propio de este género musical, las letras tenían un toque irónico y reivindicativo. Queríamos usar la música para expresar nuestras ideas de forma crítica y humorística, algo que siempre ha enriquecido a la cultura popular".

Lo que les ha causado "sorpresa y decepción" es que no podrán hacerlo.

Acusación de censura

En el texto, esta alumna afirma que la directora de la universidad popular de Plasencia, Yolanda Amor, y la concejala de Cultura, Marisa Bermejo, "han decidido censurar nuestra actuación. Nos han prohibido cantar nuestras chirigotas en el escenario".

Consideran que esta decisión es "un ataque directo a la libertad de expresión dentro de un espacio que, precisamente por ser una Universidad Popular, debería ser ejemplo de tolerancia, diversidad y participación ciudadana. La cultura no se puede amordazar porque su mensaje no sea del agrado de quienes gobiernan. Queremos que toda Plasencia sepa que mañana subiremos al escenario incompletos. Nos han quitado la voz, pero no las ganas de seguir tocando".

La Concejalía se defiende

Sin embargo, la explicación del ayuntamiento se aleja del concepto de censura para ceñirse a la muestra en la gala de lo aprendido durante el curso que, en el caso del de guitarra, ha sido a tocar este instrumento, no a cantar chirigotas o cualquier tipo de género musical.

La concejala (izquierda) y la directora de la universidad popular de Plasencia presentando cursos. / Toni Gudiel

"La gala final de la universidad popular es una muestra de lo que se ha aprendido a lo largo del año y no hay ningún curso de chirigotas", ha señalado la edil Marisa Bermejo. Por eso, ha destacado que lo que se les ha pedido es que "toquen la guitarra".

El ayuntamiento ha lamentado que se haya querido tergiversar lo ocurrido hablando de "censura" cuando simplemente se les ha pedido que muestren sus progresos con la guitarra.

La gala tendrá lugar a las ocho de la tarde en el teatro Alkázar de Plasencia.