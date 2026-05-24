Sin Ruta de la Plata: viajar de Plasencia al norte exige hasta 11 horas y varios transbordos

Mientras numerosos colectivos sociales y partidos políticos llevan años reivindicando la reapertura del tren Ruta de la Plata y los plazos parecen eternizarse en las altas esferas, quienes sufren a diario las consecuencias del tramo truncado, sobre todo entre Plasencia y Salamanca, son los viajeros.

Muchos de ellos son estudiantes, sin carné de conducir, que se ven obligados a realizar largas horas de viaje, transbordos, e incluso a tomar varios medios de transporte para llegar a su destino en el norte del país.

Cómo llegar de Plasencia al norte

De esta forma, viajar desde Plasencia al norte de España sigue siendo una carrera de combinaciones. Sin tren directo hasta Salamanca, la primera parte del trayecto solo se puede hacer en autobús y obliga a ajustar horarios, esperas y transbordos para llegar a Gijón, Santiago de Compostela, Santander o Bilbao.

La comparación de rutas, por ejemplo, para el lunes 25 de mayo y el fin de semana del 30 y 31 muestra diferencias importantes: hay opciones en autobús más directas, aunque con un largo recorrido, y el viaje combinado con tren dispara las esperas y deja algunos enlaces prácticamente al límite.

Viajeros esperando en la estación de autobuses de Plasencia. / Toni Gudiel

Plasencia-Salamanca, el primer obstáculo

La ausencia del tren Ruta de la Plata, que conectaba Sevilla con Gijón y pasaba por Plasencia, se nota desde el primer paso. Para llegar a Salamanca desde Plasencia no hay opción ferroviaria, de modo que el viaje hacia el norte empieza necesariamente por carretera.

En una consulta realizada para el lunes 25 de mayo aparecen varias salidas de autobús desde Plasencia a Salamanca: a las 00.05, 1.15, 10.40, 12.40, 13.05 y 19.00 horas. El trayecto cuesta desde 12,13 euros y dura, según el horario elegido, entre 1 hora y 55 minutos y 2 horas y 20 minutos. El sábado se repiten las opciones principales y el domingo se añade una salida a las 20.05 horas.

Ese primer tramo condiciona todo lo demás. Quien quiera seguir en tren hacia el norte debe encajar la llegada a Salamanca con los horarios ferroviarios disponibles. En algunos casos, la espera es asumible; en otros, el enlace obliga a salir de Plasencia de madrugada, pasar varias horas en tránsito o asumir que no hay disponibilidad.

Gijón: más de ocho horas combinando autobús y tren

El viaje a Gijón resume la consecuencia práctica de la desconexión ferroviaria. Una de las combinaciones posibles pasa por salir de Plasencia en autobús a las 10.40 horas, llegar a Salamanca a las 13.00 y tomar después un tren a las 14.00 que llega a Gijón a las 18.43. En total, 8 horas y 3 minutos desde la salida en Plasencia hasta la llegada a destino.

El precio de esa opción suma los 12,13 euros del autobús y 40,60 euros del tren, es decir, 52,73 euros. También aparecen opciones de Salamanca a Gijón con salida a las 16.08 y llegada a las 22.50, con 6 horas y 42 minutos de trayecto ferroviario, aunque en la consulta para el sábado 30 figuraba completo.

La alternativa íntegra en autobús es más directa en algunos horarios. Para el lunes 25, hay tres salidas de Plasencia a Gijón, a la 1.15, 10.40 y 13.05 horas. La duración va de 7 horas y 10 minutos a 10 horas y 20 minutos, con precios entre 43,95 y 48,87 euros. El sábado 30 y el domingo 31, aparecen dos opciones, a la 1.15 y a las 13.05, ambas desde 43,95 euros.

La comparación con el coche marca la diferencia: entre Plasencia y Gijón hay unos 461 kilómetros y el trayecto por carretera ronda las 4 horas y 25 minutos.

Santiago: una ruta viable, pero con enlaces medidos

Para viajar a Santiago de Compostela, la vía por Salamanca permite una de las combinaciones más competitivas, pero también con un largo recorrido y esperas. El lunes 25, una opción consiste en salir de Plasencia en autobús a las 10.40 horas, llegar a Salamanca a las 13.00 y tomar un tren a las 15.15 con llegada a Santiago a las 18.42.

Ese itinerario supone 8 horas y 2 minutos de viaje total y un coste de 46,63 euros, al sumar los 12,13 euros del autobús y los 34,50 euros del tren. Otra opción, con salida de Plasencia a las 12.40, obligaría a llegar a Salamanca a las 15.00 y enlazar con un tren a las 15.25, con llegada a Santiago a las 21.24 y un coste aproximado de 47,13 euros.

La opción por Madrid

La opción vía Madrid también existe, es decir, tomar el tren Madrid y otro hasta Santiago o a Gijón en el caso anterior, pero no siempre mejora el viaje. Para el lunes 25, la consulta recoge una salida desde Plasencia a las 14.15, con transbordo en Madrid y llegada a Santiago a las 22.19. Son 8 horas y 4 minutos, con una espera de 1 hora y 44 minutos en Madrid y un precio de 49,30 euros. El domingo 31, aparece el mismo tren, pero el coste sube hasta 102,30 euros. El sábado 30, no figuraba disponibilidad para ese recorrido.

En autobús directo, la oferta es mucho más limitada: para el lunes solo aparece una salida a las 00.05, con llegada a las 9.05, 9 horas de viaje y un precio de 51,74 euros. La distancia por carretera entre Plasencia y Santiago ronda los 552 kilómetros y en coche el desplazamiento se sitúa en torno a 5 horas y 28 minutos.

Santander: hasta diez horas si se combina con tren

El viaje a Santander también obliga a elegir entre el autobús completo o la combinación de autobús y tren. Para enlazar por Salamanca, las opciones más razonables pasan por salir de Plasencia a las 10.40 o a las 12.40, llegar a Salamanca a las 13.00 o a las 15.00 y tomar un tren a las 16.08 que llega a Santander a las 22.29.

La parte ferroviaria dura 6 horas y 21 minutos. Si se sale de Plasencia a las 12.40, el viaje completo se aproxima a las 9 horas y 49 minutos. Si se opta por la salida de las 13.05, la llegada a Salamanca se sitúa también en torno a las 15.00 y el tiempo total baja ligeramente, hasta unas 9 horas y 24 minutos, siempre pendiente del margen real de enlace.

En autobús, para el lunes 25 aparecen varias opciones con transbordo. La duración oscila entre 8 horas y 10 minutos y 11 horas y 15 minutos. El precio más bajo es de 36,03 euros y el más alto alcanza los 75,50 euros. Los transbordos se realizan, según el horario, en Burgos o incluso en Gijón.

La comparación con el coche vuelve a dejar una brecha amplia. Entre Plasencia y Santander hay unos 490 kilómetros y el trayecto por carretera ronda las 5 horas y 30 minutos.

Bilbao: menos opciones y paso por Burgos

Bilbao presenta un patrón parecido. Para el lunes 25, la consulta en autobús recoge dos opciones desde Plasencia, a las 10.40 y a las 12.40. La de las 10.40 dura 8 horas y 35 minutos, cuesta 49,87 euros y exige transbordo en Burgos.

La combinación con tren por Salamanca también es posible, pero alarga la jornada. Una de las opciones pasa por salir de Plasencia a las 12.40 o a las 13.05, llegar a Salamanca a las 15.00 y tomar un tren a las 16.08 con llegada a Bilbao a las 22.28. La parte ferroviaria dura 6 horas y 20 minutos y el viaje completo se mueve entre 9 horas y 23 minutos y 9 horas y 48 minutos, según la salida elegida en Plasencia.

El sábado 30 y el domingo 31, se repiten las salidas principales en autobús, a las 12.40 y 13.05. En coche, la distancia entre Plasencia y Bilbao ronda los 526 kilómetros y el viaje se sitúa en torno a 5 horas y 12 minutos.

Una movilidad partida en dos

Con todos estos ejemplos, la fotografía que dejan los horarios es clara: desde Plasencia se puede llegar al norte sin el Ruta de la Plata, pero con muchas dificultades y, sobre todo, pérdidas de tiempo. La falta de tren hasta Salamanca obliga a depender del autobús para arrancar el viaje y convierte la estación salmantina en un punto de enlace decisivo para seguir hacia Asturias, Galicia, Cantabria o el País Vasco.

Lo que está claro es que la antigua Ruta de la Plata funcionaba como un eje vertical para Extremadura. Su ausencia no solo se nota en los grandes mapas ferroviarios, sino en decisiones como salir de madrugada, pagar más de 50 euros, aceptar un transbordo por ejemplo en Burgos, esperar en Salamanca o renunciar al tren si el enlace no encaja. Para un viajero de Plasencia, ir al norte sigue siendo posible, pero se convierte en una odisea porque exige tiempo, cálculo y mucha paciencia.