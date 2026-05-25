Una paella del influencer Engi Ignat ayudará a financiar la nueva sede de Ascapas en Plasencia

Una paella en plena Plaza Mayor de Plasencia, cocinada en directo por un creador de contenido con más de 1,3 millones de seguidores, servirá para empujar un proyecto largamente esperado por las familias del norte de Extremadura. El Ayuntamiento de Plasencia, el Círculo Empresarial Placentino y Ascapas han presentado este lunes la Paella Solidaria que se celebrará el próximo 10 de junio, coincidiendo con el arranque de la feria, para recaudar fondos destinados a la futura sede de la asociación.

El objetivo no es menor: la recaudación íntegra se destinará a la reforma del antiguo Centro de Educación Infantil de San Miguel, un edificio cedido por el Ayuntamiento de Plasencia a Ascapas para mejorar la atención a personas con discapacidad auditiva. La entidad atiende actualmente a 90 usuarios, pero trabaja con una lista de espera creciente en servicios de atención temprana y habilitación funcional.

En directo

El encargado de preparar el arroz será Engi Ignat, creador de contenido de la cuenta @cocinaderecho, con presencia en Instagram, TikTok y YouTube. El presidente del Círculo Empresarial Placentino, Carlos Oliva, ha explicado que el cocinero llegará entre las 10.00 y las 11.00 horas para comenzar la elaboración en directo, algo que ha definido como "un espectáculo en sí mismo".

Las raciones tendrán un precio de 10 euros y podrán adquirirse de forma anticipada a través de la web del Círculo Empresarial Placentino. La organización reservará solo una pequeña parte para la venta directa el mismo día en la Plaza Mayor.

El concejal de Festejos, David Dóniga, ha destacado la importancia de incorporar esta cita solidaria al programa de ferias y la ha calificado como un "reclamo fundamental" para la ciudad. "Invitamos a todo el mundo a participar en este evento solidario que comenzará sus preparativos al mediodía en pleno corazón de Plasencia", ha señalado.

Un local que se ha quedado pequeño

La directora de Ascapas, Mónica Iglesias, ha subrayado que la asociación necesita más espacio para poder responder a la demanda actual. "Nuestro local actual se ha quedado pequeño; atendemos a 90 usuarios, pero tenemos una gran lista de espera en atención temprana y habilitación funcional", ha explicado.

La rehabilitación del nuevo centro permitirá eliminar barreras, mejorar la accesibilidad y ampliar plazas para reducir los tiempos de espera de las familias. Iglesias ha incidido en que la cita del 10 de junio va más allá de una actividad festiva. "Para nosotros, el 10 de junio no es solo una jornada solidaria, es un ejemplo de unión y responsabilidad social", ha concluido.

Apoyo empresarial

La iniciativa cuenta con el respaldo de numerosos colaboradores locales, entre ellos Carrefour Plasencia, Pescanoex, El Bar Español, La Chinata, Campesano, Mi Amigo Informático, Onda Cero, Ibercaja y la Cámara de Comercio de Cáceres.

Con esta paella solidaria, Plasencia unirá gastronomía, feria y compromiso social para ayudar a que Ascapas disponga de una sede más amplia y accesible desde la que seguir atendiendo a personas con discapacidad auditiva y a sus familias en el norte de Extremadura.