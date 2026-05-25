Sin papeles, trabajo ni acceso a vivienda: la triple espera de muchos inmigrantes en Plasencia

Han llegado a Plasencia con historias distintas, pero casi todos han chocado con el mismo muro: sin papeles no hay contrato de trabajo, sin contrato no hay ingresos y sin ingresos no hay vivienda. La ayuda de Cáritas y de la Delegación de Migraciones de la diócesis, con sede en los salones parroquiales de la iglesia de El Salvador, se ha convertido en todo eso, en comida, ropa, aseo y techo.

La pandemia recordó la importancia de tener una red cuando todo falla. Para muchos inmigrantes, esa red empieza ahora en una parroquia, en un piso de acogida o en una cita para regularizar su situación. Su objetivo es sencillo: trabajar, vivir por su cuenta y ayudar a sus familiares en sus países de origen o que puedan volver a reencontrarse.

"Gracias a ellos estoy sobreviviendo"

Es el caso de un joven que llegó desde Perú hace cinco meses. Se llama Joseph Limalla, tiene 20 años y viajó solo a España. Su familia se quedó allí: sus padres y sus hermanos pequeños, a los que echa de menos y con los que habla todos los días. Un tío que estaba en Portugal le animó a probar suerte en el país vecino, pero terminó en Plasencia, donde vive en un piso alquilado por ese familiar.

Joseph cuenta que, desde que llegó, ha buscado trabajo por horas. Ha dejado su número y su currículum en restaurantes y bares y dice que aceptaría cualquier empleo, desde camarero a lavar platos o ayudar en la cocina, "lo que sea". Pero cuando le preguntan si tiene papeles y responde que no, la llamada nunca llega.

Joseph, Zacarías y Cristian (de izquierda a derecha), en los salones de El Salvador en Plasencia. / Toni Gudiel

"Déjame tu número, déjame tu currículum y te llamamos", cuenta que le responden. Hasta ahora no le han llamado y él tiene claro que el motivo es la falta de documentación en regla.

Es frustrante para todos los que están en su situación y, mientras espera el avance del proceso de regularización estatal, que ha iniciado gracias a Cáritas y la delegación de Migraciones, la parroquia le ayuda con alimentos, ropa y productos de aseo. Lo resume sin rodeos: "Gracias a ellos estoy sobreviviendo". Con todo, no se arrepiente de haber llegado a España y Plasencia, pero reconoce que lo peor es no encontrar trabajo y estar separado de su familia.

Zacarías, de Argelia a Plasencia

Zacarías Azzaz está sentado junto a él. Tiene 23 años y lleva siete meses en España. Salió de Argelia, también solo, pasó por Francia y llegó después a España. Cuenta en el poco español que conoce que, primero estuvo en Navalmoral de la Mata, donde tenía un primo, pero acabó trasladándose a Plasencia. Dice que aquí encontró una ciudad más tranquila.

Explica que en Francia participó en un espectáculo como actor en Lourdes, pero en España no ha podido trabajar porque, cuando pregunta por un empleo, le responden que necesita papeles. Señala que le gustaría trabajar como "cocinero o con personas mayores", dos ámbitos en los que se ve construyendo una vida laboral.

Ahora, vive en la parroquia del Salvador, donde recibe alojamiento y comida. Cuando se le pregunta qué pasaría si no existiera esa ayuda, la respuesta es inmediata: no tendría dónde vivir. "Si yo trabajara, mejor", resume.

Hasta que eso llegue -espera que tras conseguir la regularización- dice sentirse bien y "agradecido en Plasencia" y apunta que eligió viajar a España porque la siente más cercana a Argelia que otros países europeos, por cultura, historia y forma de ser.

Cristian y el miedo a quedarse en la calle

Cristian García es compañero de Zacarías en los salones parroquiales. Tiene 24 años y llegó desde Colombia, donde ha tenido que dejar a su madre, su única familia, que trabaja en servicios del hogar. Cuenta que antes pasó por Francia, donde estuvo unos meses en la Legión Extranjera. Su objetivo era ahorrar para ayudar a su madre y destaca que ambos se han sostenido siempre.

Cuando estuvo en Francia, logró enviarle dinero, pero decidió marcharse después de vivir una experiencia "peligrosa" porque afirma que le enviaron con otros dos jóvenes, todos "con armas", a luchar en países extranjeros. Explica que, después de aquello y, como "no quería arriesgar la vida por un país que no es el mío", contactó con un tío que estaba en Plasencia y también recibe ayuda de Cáritas.

El viaje hasta aquí fue complicado porque afirma que en la Legión le habían retirado toda la documentación. Por eso, cruzó desde Francia, pasó por Barcelona y Madrid y estuvo a punto de que un conductor de autobús le dejara tirado en una estación de servicio, pero llegó finalmente a Plasencia.

Al llegar, su tío le llevó hasta el párroco Juan Luis García, con el que puedo sentarse, contarle su historia y recibir ayuda. Lleva cinco meses en Plasencia y ha tenido que hacer de nuevo toda su documentación identificativa, pero se considera afortunado porque, pese a todo, "tuve mucha suerte" al llegar justo antes de que se abriera el proceso de regularización de inmigrantes.

Trabajar para dejar de depender

Cristian ha intentado encontrar empleo, pero se encuentra con el mismo obstáculo que sus compañeros: sin documentación no puede trabajar legalmente. Y cuando aparece alguna posibilidad, las condiciones son muy bajas. Habla de pagos de "cinco euros por varias horas", una cantidad insuficiente para vivir.

En cuanto a la posibilidad de vivienda, tiene claro que, si no hubiera encontrado a la delegación de Migraciones, a Cáritas y al párroco "en algún momento, me habría tocado dormir en la calle".

Ahora, comparte techo y vida con otros inmigrantes. Cada uno lleva consigo una historia distinta y esa convivencia también les ayuda. Unos practican español, otros francés, y, poco a poco, van haciendo comunidad mientras esperan poder regularizarse.

Su sueño inmediato no es extraordinario: conseguir documentos, trabajar cuanto antes y ayudar a su madre. Después, vivir de manera autónoma, pagar una vivienda y empezar una vida propia.

Más de 200 personas acompañadas

En Plasencia, Cáritas y la Delegación de Migraciones de la diócesis, coordinada por Óscar Samamé, trabajan con más de 200 personas. La acogida se sostiene con dos pisos, uno para mujeres y otro para hombres, y habitaciones habilitadas en los salones parroquiales de la iglesia de El Salvador, con el párroco Juan Luis García.

En esos recursos viven actualmente unas quince personas. Desde la delegación señalan que hay jóvenes de Colombia, Perú, Senegal y otros países, también personas musulmanas, la mayoría veinteañeros y madres con niños. Llegan con necesidades básicas: un lugar donde dormir, comida, ropa, productos de higiene y orientación para no quedar fuera del sistema.

El problema principal, según explican, es lo que dicen los jóvenes, que sin papeles no les contratan. Y cuando alguien lo hace, denuncian situaciones de abuso: "les esclavizan y les pagan menos, tres o cuatro euros la hora". Por eso defienden que "todas las personas tienen los mismos derechos".

Regularizarse para poder alquilar

La Delegación de Migraciones, en colaboración con Cáritas, trabaja ahora en pleno proceso de regularización de inmigrantes. Destacan que tramitan toda la documentación necesaria para dejar remitido el expediente completo y su ámbito de actuación es toda la diócesis, incluyendo parte de Salamanca y Badajoz.

Quienes necesiten información pueden acudir los martes y jueves, de cuatro a seis de la tarde, a los salones de la parroquia de El Salvador. También pueden llamar al teléfono de Óscar Samamé: 641 484 559.

Desde la delegación creen que todavía falta que la información llegue mejor a las personas inmigrantes porque muchas desconocen que pueden acudir allí o a Cáritas para iniciar el proceso, resolver dudas y preparar toda la documentación.

Respecto a la acogida en Plasencia de las personas migrantes, subrayan que es "muy buena" y consideran que los placentinos son "muy amables, espectaculares". Gracias a esa parte benéfica de Plasencia tienen dónde comer, vivir y solucionar sus necesidades básicas, pero esto no resuelve por sí solo el problema de fondo, que sin regularización no hay trabajo estable, sin trabajo estable no hay alquiler o compra posible y sin vivienda es mucho más difícil empezar de nuevo o alcanzar la vida por la que, desde muy jóvenes, están luchando.