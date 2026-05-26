Bertín Osborne no actuará finalmente en la feria de Plasencia.

La actuación de Bertín Osborne estaba anunciada para abrir la feria de Plasencia, el miércoles 10 de junio, después del pregón, el chupinazo y los fuegos artificiales. Iba a ser un concierto en la plaza Mayor, gratuito para el público, sin embargo, finalmente no se podrá llevar a cabo.

El motivo es que la adjudicación del contrato ha quedado desierta, por lo que el procedimiento administrativo no ha podido completarse y se están realizando gestiones para sustituir al cantante por otro artista.

Una oferta que no se ha presentado

Según el documento que figura en el perfil del contratante, se inició un procedimiento negociado sin publicidad, como suele hacerse en numerosas contrataciones; se aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas, así como el resto del expediente, y se requirió a una empresa para que presentara la propuesta en la Plataforma de Contratación del Estado.

Así, el pasado 29 de abril, se remitió a la empresa la solicitud de oferta para participar en el procedimiento negociado y llevar a cabo la contratación de la actuación de Bertín Osborne para el 10 de junio. Además, se le dio un plazo para la presentación de la oferta. Sin embargo, ha transcurrido ese plazo y no ha presentado la propuesta.

Se da la circunstancia además de que había una cantidad económica reservada para la contratación de 79.860 euros.

La adjudicación ha quedado desierta

En ese caso, dado que no se ha podido llevar a cabo la adjudicación del contrato, se ha tenido que declarar desierto el procedimiento, con lo que se ha liberado también el dinero que estaba retenido para sufragarlo.

El acuerdo se ha comunicado a la Intervención y se ha publicado en el perfil del contratante, que opera a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

Al haber tenido que declarar desierto este procedimiento, se está gestionando la contratación de otro artista para que el programa de la feria pueda desarrollarse manteniendo las actividades previstas.

Cartel inicial con los conciertos de la feria de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Festival de DJs antes de los días grandes

En cuanto a la programación musical ya anunciada, la preferia será el sábado 6 de junio, con un festival de DJ en la plaza Mayor. Actuarán Belén Jurado, Dani Serra y Blue Brothers, en una cita pensada para el público joven.

El calendario se ha adaptado este año por la inclusión del concierto de Leire Martínez el viernes 12 en Torre Lucía. Por ese motivo, el festival de DJ se celebrará el sábado 6, antes del arranque oficial de la feria.

El estreno de la feria

El día 10, la feria comenzará con el reparto de sombreros y abanicos, como es habitual, en la plaza Mayor, que dará paso al pregón, con un protagonista todavía por anunciar y, tras el chupinazo y los fuegos, en el parque del Cachón, será el concierto, sobre las once de la noche.

El jueves 11, la previsión inicial es que actúe el grupo Ladilla Rusa, orientado al público joven, aunque se plantea como una actuación para todos los públicos.

El viernes llega Leire Martínez

El viernes 12 habrá actividad tanto en la misma plaza como en Torre Lucía. En la plaza Mayor, aproximadamente a las 20.00 horas, actuará La Competencia, un grupo de versiones que interpreta temas de pop de los años 80 y 90. En su repertorio figuran canciones de La Frontera, Tam Tam Go, Celtas Cortos, Antonio Vega, Danza Invisible, Extremoduro y Héroes del Silencio, entre otros, según ha explicado Dóniga.

Después, llegará el concierto de Leire Martínez en Torre Lucía, a las 22.00 horas, según recoge su página web oficial. Con esta doble programación, la intención municipal es que la plaza Mayor mantenga actividad también durante la jornada del viernes, antes de que la cantante actúe en el espacio situado junto a la plaza de Santa Ana.

Gira en solitario y Paco Santos

Martínez actuará en Plasencia dentro de la gira que inicia con su primer disco en solitario. El concierto, contratado por el ayuntamiento a través de la empresa Ágora Espectáculos, será el único de pago de la feria. Las entradas están a la venta en zonaentradas.com.

El sábado 13 de junio habrá dos actuaciones en la Plaza Mayor. Primero subirá al escenario el mítico grupo Un pingüino en mi ascensor, grupo vinculado a la música de los años 80 y, después, llegará la actuación de Paco Santos, que vuelve a la feria de Plasencia tras no participar el año pasado.

Su espectáculo, titulado La gran noche de Paco Santos y amigos, seguirá la línea de los de 2023 y 2024, pensados para reunir a distintas generaciones. La principal novedad será la ampliación del repertorio, que no se centrará solo en los años 80 y 90, sino que incorporará también música de los años 2000 y canciones actuales.

"Esto no es ni un show, ni un espectáculo, sino una fiesta donde la gente está invitada a divertirse, a cantar, a recordar", ha subrayado Santos. Además, ha anunciado que habrá nuevos repertorios y artistas invitados y ha invitado a asistir, el sábado de feria, a las 23.00 horas, a la plaza Mayor.

Batucada y charangas

La programación musical de feria se completará con actuaciones de la batucada Santuka la Perla, que saldrá a la calle el miércoles y el viernes para animar el ambiente festivo.

También volverán las charangas tradicionales durante los cuatro días de feria, de miércoles a sábado, en horario de 13.00 a 17.00 horas para animar el desarrollo de las cañas.