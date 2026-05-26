Extremadura guarda el mayor tesoro sefardí de España: cinco ciudades, entre ellas Plasencia, para atraer turismo.

Son cinco ciudades, todas extremeñas y quieren convertir su legado sefardí en una oportunidad turística de primer nivel. Por eso, los alcaldes de estos municipios integrados en la Red de Juderías de España se han reunido en Plasencia para coordinar acciones comunes y reforzar su promoción.

En el encuentro, han destacado que Extremadura es ya la comunidad autónoma de España con más municipios dentro de la red, una posición que consideran clave para ganar fuerza, atraer visitantes y defender un patrimonio histórico con capacidad de generar actividad económica.

La reunión ha servido también para plantear una coordinación permanente entre los ayuntamientos, con la vista puesta en fondos europeos, nuevas actividades conjuntas, rutas y estrategias que den más visibilidad al pasado sefardí de Extremadura dentro y fuera de la región.

Plasencia abre la vía de la coordinación

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha sido el encargado de enmarcar el encuentro celebrado en la ciudad este martes. Según ha destacado, ha sido "una reunión muy fructífera" de los cinco municipios que forman parte en Extremadura de la Red de Juderías, en la que ya están presentes las dos nuevas incorporaciones de Llerena y Valencia de Alcántara.

Pizarro ha subrayado que el propósito de la cita ha sido fijar una "coordinación permanente" entre los ayuntamientos para, "sobre todo, obtener financiación a través de fondos europeos". El alcalde placentino ha apuntado además la necesidad de organizar "actividades comunes" que permitan "una mayor promoción" y "un mayor conocimiento dentro y fuera de nuestra región".

Reunión de los alcaldes de las ciudades extremeñas de la Red de Juderías, en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Cáceres apuesta por conservar y difundir el patrimonio

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha situado el encuentro en el nuevo escenario abierto tras la entrada de Valencia de Alcántara y Llerena. "En la mañana de hoy, hemos mantenido un encuentro las cinco ciudades que forman parte de la Red de Juderías de España que estamos radicadas en Extremadura", ha señalado como introducción.

Mateos ha calificado esta presencia conjunta como "un auténtico privilegio" y ha explicado que durante la reunión se ha puesto sobre la mesa "la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas dentro del territorio regional". Entre esas líneas de trabajo, ha citado "acciones de difusión y de conservación de nuestro patrimonio" y la promoción de las ciudades extremeñas "en el ámbito regional y nacional".

Valencia de Alcántara reivindica el peso de Extremadura

El alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris Guapo, ha incidido en el valor que tiene para su municipio la entrada en la Red tras un largo proceso. "Después de muchos años intentando al menos tener la oportunidad de candidatar para entrar dentro de la Red de Juderías de España, por fin hubo esa convocatoria", ha afirmado. El municipio presentó su proyecto y alcalde y vecinos están "muy contentos porque haya sido admitido".

Piris ha defendido que la incorporación tiene mucha importancia porque permite poner el acento en "la propia cultura sefardí" y formar parte de "una Red tan importante a nivel nacional". En ese punto, ha situado uno de los mensajes centrales de la reunión: "Extremadura ahora mismo es la comunidad autónoma con más ciudades dentro de la propia Red".

El alcalde de Valencia de Alcántara ha añadido que esa posición da a la región más capacidad para atraer visitantes. "Esa fuerza que tenemos dentro de la propia Red" debe servir para que lleguen más personas a disfrutar de "todo lo que es la cultura sefardí" y de "todo ese patrimonio histórico" de los municipios. También ha vinculado ese flujo turístico con "la inyección económica" que puede suponer para establecimientos, empresas y negocios locales.

Llerena entra como primer municipio pacense

Por lo que respecta al alcalde de Llerena, Daniel Lara Rex, ha subrayado que su localidad es una de las nuevas incorporaciones a la Red de Juderías de España y ha agradecido "todo el trabajo que se ha hecho" para hacerlo posible.

Lara Rex ha destacado que la cita en Plasencia ha servido para mostrar "una unión importantísima para seguir creciendo turísticamente" y para seguir mostrando "nuestra cultura, nuestra identidad, la seña clave de lo que somos hoy día". En ese contexto, ha remarcado que "el legado sefardí es muy importante en toda nuestra región".

El regidor llerenense sha subrayado además que Llerena se convierte en "el primer pueblo de la provincia de Badajoz que se incorpora a la Red".

Lara Rex ha apuntado también que el trabajo conjunto deberá darse a conocer durante este año y continuar con nuevas rutas y nuevas estrategias en ejercicios posteriores. El objetivo, ha añadido, es que el turismo sea cada vez de mayor "calidad" con la cultura y la identidad como claves del proyecto.

Hervás, dentro del mapa sefardí extremeño

Junto a Plasencia, Cáceres, Valencia de Alcántara y Llerena, Hervás completa la presencia extremeña en la Red de Juderías de España. El municipio cacereño forma parte de ese mapa regional que los ayuntamientos quieren impulsar de manera coordinada y, además, está dentro de la red desde su fundación, en 1995.

Con todo, la reunión de Plasencia ha dejado una primera hoja de ruta compartida: trabajar juntos, buscar financiación, reforzar la promoción exterior y convertir el patrimonio sefardí en una herramienta de desarrollo turístico para cinco ciudades extremeñas que aspiran a ganar visibilidad dentro de una red nacional.