La fiesta culé en Plasencia: 80 personas celebran la Liga y la Champions femenina del Barça

La Peña Barcelonista Placentina ha celebrado este sábado una tarde de convivencia en su sede del Café Bar Valcorchero, donde se reunieron entre 70 y 80 personas para festejar una temporada marcada por los títulos azulgranas y por el crecimiento de la propia entidad.

La cita, organizada inicialmente en torno a la Liga del Barça masculino, acabó con un segundo motivo de celebración: la Champions femenina. Los socios compartieron comida, bebida, pulseras conmemorativas y varias horas de ambiente culé en un local que es el punto de encuentro de la afición barcelonista en Plasencia.

Una tarde azulgrana en La Data

Por eso, el Valcorchero, situado tras el pabellón escuela de La Data de la Junta, volvió a llenarse de camisetas, conversaciones y sentimiento azulgrana. La peña había convocado a sus socios para celebrar el título liguero de la temporada 25/26, pero la jornada terminó convertida en una fiesta doble por el triunfo europeo del equipo femenino.

El presidente de la Peña Barcelonista Placentina, Juan Carlos Barreros Hisado, ha valorado la celebración como "un éxito total". Según ha explicado, finalmente asistieron "unas 70 u 80 personas", que compartieron una tarde de comida, bebida y convivencia en la sede.

"La gente se lo pasó genial", ha destacado Barreros, satisfecho con la respuesta de los socios y aficionados. La peña también repartió pulseras conmemorativas por la Liga, un recuerdo de una temporada especialmente dulce para el barcelonismo.

Galería | / Toni Gudiel / Cedidas

La Champions femenina agranda la fiesta

La victoria del Barça femenino en la Champions añadió emoción a una convocatoria que ya venía marcada por el campeonato liguero del equipo masculino. Para los asistentes, el éxito europeo de las azulgranas permitió ampliar la celebración y reforzar el sentimiento de una temporada redonda.

De este modo, la jornada dejó de ser solo una celebración por la Liga para convertirse en una tarde de orgullo compartido por los distintos equipos del club.

La Liga que reunió a la peña

El título de Liga del Barça masculino fue el punto de partida de la convocatoria. La directiva quería convertir la celebración en una tarde cercana, sin grandes formalidades, pensada para que los socios pudieran reencontrarse y disfrutar juntos de la temporada.

No se trataba solo de festejar un campeonato, sino de reforzar la vida interna de una peña que ha recuperado actividad en la ciudad. Además, el Valcorchero se ha convertido en el lugar donde los socios ven partidos, comentan la actualidad del club y mantienen vivo un espacio propio para el barcelonismo placentino.

La comida, la bebida y las pulseras sirvieron como hilo conductor de una tarde que tuvo un tono familiar. La celebración permitió reunir a aficionados de distintas edades en torno a una misma afición, algo que la directiva considera clave en esta nueva etapa.

Una peña refundada desde cero

Cabe destacar que la Peña Barcelonista Placentina fue fundada en 1974 por Francisco Javier Álvarez y dejó de funcionar en 2019, después de 45 años de recorrido. Tras esa etapa de parón, Barreros, barcelonista "de toda la vida", impulsó su refundación desde cero.

El proceso obligó a elaborar nuevos estatutos y a completar los trámites necesarios ante la Junta de Extremadura y el FC Barcelona. Para lograr el reconocimiento oficial del club, la entidad necesitaba alcanzar un mínimo de 70 socios.

La respuesta superó las previsiones iniciales. En aproximadamente año y medio, la peña rebasó esa cifra y se situó en torno a 125 socios, con aficionados de varias generaciones. Entre ellos, hay desde un bebé de apenas dos meses hasta el fundador original, que ejerce como presidente de honor.

Abierta a nuevos socios

Para quien quiera sumarse, la cuota para hacerse socio es de 60 euros al año y pueden preguntar en la propia sede, donde la peña mantiene carteles para captar nuevos miembros.

De momento, la última celebración ha dejado una imagen del momento que atraviesa la entidad: una peña recuperada, una afición activa y una sede que empieza a quedarse pequeña cuando el Barça da motivos para brindar.