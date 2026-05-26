Plasencia se ilumina con velas para una noche de ópera, zarzuela y pasodobles

La plaza de la Catedral volverá a convertirse en escenario musical al aire libre con una nueva edición del concierto de las velas, una cita ya asentada en la agenda cultural de Plasencia. La actuación será el día 30, a las 22.00 horas, en el entorno de la Catedral Gótica.

La Filarmónica, dirigida por Luis Jimeno, interpretará un programa variado con piezas conocidas de ópera, zarzuela y pasodoble. El concierto será gratuito y de entrada libre, aunque mantendrá su carácter solidario mediante una mesa de donativos para la Fundación Interfamilias.

Música en una de las noches más especiales de Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia ha presentado una nueva edición del concierto de las velas, una propuesta que cada año lleva la música a uno de los espacios más singulares de la ciudad. La cita tendrá como marco la plaza de la Catedral, un entorno que refuerza el atractivo de una actuación pensada para todos los públicos.

La Filarmónica será la encargada de llenar de música la noche placentina. Bajo la dirección de Luis Gimeno, la formación ofrecerá un repertorio reconocible, con obras que transitan por géneros populares y clásicos, desde la ópera hasta la zarzuela, sin olvidar el pasodoble.

La convocatoria mantiene el formato de años anteriores: asistencia gratuita, acceso libre y una puesta en escena vinculada a la atmósfera que generan las velas en el casco histórico. Ese componente visual ha contribuido a consolidar el concierto como una de las propuestas culturales más esperadas del calendario local.

Una cita gratuita con fin solidario

Aunque no habrá que pagar entrada, el concierto volverá a tener una finalidad benéfica. Como en ediciones anteriores, se instalará una mesa antes del acceso al recinto para que quienes lo deseen puedan realizar un donativo.

La recaudación de este año irá destinada a la Fundación Interfamilias, una entidad que, según se ha explicado en la presentación, trabaja con niños y adultos necesitados en varios países de Hispanoamérica.

El carácter solidario añade una dimensión social a una cita que no solo busca acercar la música al público, sino también aprovechar la capacidad de convocatoria del concierto para apoyar proyectos de ayuda.

La Catedral como escenario

La elección del entorno de la Catedral Gótica no es casual. La plaza ofrece uno de los paisajes urbanos más reconocibles de Plasencia y permite vincular patrimonio, cultura y participación ciudadana en una misma noche.

El concierto comenzará a las 22.00 horas, un horario pensado para aprovechar el ambiente nocturno y la iluminación de las velas. La organización espera que, como en años anteriores, vecinos y visitantes se acerquen a disfrutar de una velada musical abierta a todos.

La programación refuerza además el papel del casco histórico como espacio de encuentro. En una ciudad donde la Catedral marca buena parte de la identidad monumental, la música vuelve a situarse al pie de uno de sus símbolos más visibles.

Ópera, zarzuela y pasodoble

El programa anunciado combina géneros con capacidad para llegar a públicos diversos. La presencia de piezas de ópera aporta el componente más lírico; la zarzuela conecta con una tradición escénica muy reconocible para varias generaciones; y el pasodoble incorpora un tono popular y festivo.

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Esa mezcla permite plantear el concierto como una actuación accesible, no reservada a melómanos especializados. La intención es que cualquier persona pueda acercarse a la plaza y reconocer parte del repertorio, disfrutar del ambiente y participar, si lo desea, en la aportación solidaria.