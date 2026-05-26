TikTok, K-Pop, videojuegos y karaoke: todo lo que habrá para menores en la feria de Plasencia.

El búnker volverá a abrir sus puertas durante la feria de Plasencia como espacio específico para menores. Funcionará los días 11, 12 y 13 de junio, de 19.00 a 1.00 horas, en el pabellón antiguo del Berrocal, con entrada gratuita y controlada.

La propuesta de la Concejalía de Juventud mantiene el modelo de años anteriores, con una programación pensada para jóvenes de 11 a 17 años, pero incorpora nuevas actividades vinculadas a sus gustos actuales: retos de TikTok, torneos de videojuegos, música viral, K-Pop, karaoke y dinámicas participativas.

Un espacio juvenil dentro del ferial

El concejal de Juventud y Deportes del ayuntamiento, Alberto Belloso, ha presentado este martes la programación del búnker, que viene funcionando en las ferias de años anteriores como punto de encuentro para menores, con una programación específica y supervisada. La novedad de esta edición está en parte de las actividades, orientadas a los hábitos de ocio que más consumen los adolescentes, especialmente en redes sociales, videojuegos y música.

Belloso ha explicado que el objetivo es que los jóvenes tengan un lugar en el que reunirse durante las noches de feria, más allá de las atracciones y del resto de propuestas del recinto. El acceso será libre y gratuito, aunque controlado, y estará dirigido principalmente a chicos y chicas de 11 a 17 años.

El concejal ha insistido en la idea de que sea un entorno seguro. Según ha detallado, habrá personal de seguridad para controlar el acceso y garantizar que el espacio mantenga la convivencia entre menores dentro de la franja de edad prevista. El ayuntamiento será flexible en casos concretos, por ejemplo si algún integrante de un grupo de amigos acaba de cumplir 18 años, ha señalado.

Toro mecánico, gaming y terraza sin alcohol

Durante los tres días, habrá actividades permanentes dentro del búnker. Como ha apuntado Belloso, esta programación incluirá toro mecánico, barredora, chutómetro, zonas de juegos de mesa, espacios de gaming, terraza con cócteles 0,0 y wifi gratuito.

Por otro lado, cada jornada tendrá también actividades propias. Así, el jueves 11 de junio, arrancará con Búnker Gaming y Playlist Challenge. De 19.30 a 21.30 horas se celebrarán torneos de futbolín y de Brawl Stars desde el teléfono móvil.

Los ganadores recibirán como premio consumiciones 0,0 en el espacio juvenil. La idea es que los participantes puedan competir en formatos sencillos y cercanos a sus propios hábitos de ocio, sin necesidad de salir del recinto.

A partir de las 21.30 horas y hasta la una de la madrugada, la actividad pasará a la música con la Playlist Invertida. Los asistentes podrán apuntar sus canciones favoritas en una pizarra y un jurado irá reproduciendo las más votadas. De esta forma, la banda sonora de la noche saldrá de las preferencias de los propios jóvenes.

El búnker completará la oferta de atracciones en la feria de Plasencia. / Toni Gudiel

Viernes 12: TikTok, photocall y K-Pop

El viernes 12 de junio estará centrado en las redes sociales y los bailes virales. La temática elegida será TikTok Anglo Night, con un reto de TikTok Dance and Photocall de 19.00 a 21.00 horas.

Como ha explicado Belloso, la organización habilitará un espacio en la caseta para que los menores puedan grabar vídeos y bailes en grupo. También se animará a subir historias o vídeos a redes sociales, con premios en forma de consumiciones sin alcohol para los participantes destacados.

Por otro lado, a las 20.00 horas, se celebrará una masterclass de K-Pop. Belloso ha recordado que este taller ha tenido buena acogida en los últimos años y ha destacado la participación de jóvenes placentinas de K-Pop que ya son referencia para otros chicos y chicas de la ciudad.

La noche continuará de 21.00 a 1.00 horas con Glow Night, una actividad que consistirá en la entrega de pulseras luminosas en la entrada para "llenar la caseta de color". La música estará enfocada a los trends virales que los adolescentes escuchan y bailan en plataformas sociales.

Sábado 13: cultura pop, karaoke y balance de feria

El sábado 13 de junio, cerrará la programación con The Beat Quiz and Karaoke Show. De 19.00 a 21.30 horas, se celebrará un macrotrivial juvenil mediante Kahoot, con preguntas sobre cultura pop, videojuegos, música y Plasencia.

Los participantes podrán jugar desde sus propios teléfonos móviles y el premio previsto para los ganadores será un póster de cine, según ha avanzado el concejal.

La última parte de la noche estará dedicada al Búnker Karaoke y al cierre de feria, de 21.30 a 1.00 horas. Además de cantar, los jóvenes podrán participar en una dinámica de valoración para contar qué les ha gustado, qué mejorarían y qué propuestas les gustaría encontrar en próximas ediciones.

Una inversión de 12.000 euros

La Concejalía de Juventud recogerá esas opiniones para tenerlas en cuenta de cara al próximo año. Belloso ha animado a los adolescentes a acercarse al búnker y disfrutar de un espacio en el que, ha dicho, debe primar "el buen rollo, la diversión y la buena práctica".

La Concejalía de Juventud destinará 12.000 euros a la organización de esta edición, una cantidad que cubre recursos humanos, infraestructura y actividades. Belloso ha agradecido la colaboración de la asociación Megagumi, que participará en el desarrollo de la programación.

El deporte completa la programación

El concejal de Deportes ha aprovechado para avanzar varias citas deportivas en torno a la feria. El calendario comenzará el 6 de junio con un Torneo Territorial de Ranking TTR de bádminton en La Bombonera, pendiente aún de cartel y horarios definitivos.

Los días 6 y 7 de junio, se celebrará en La Vinosilla un torneo de fútbol 7 organizado por el Club San Miguel, con categorías benjamín y alevín. El día 7 también está prevista la carrera de los 10K de La Vinosilla, que s presentará con más detalle próximamente.

Ese mismo fin de semana, habrá torneo de ajedrez en Las Claras, torneo solidario de fútbol para mayores de 35 años en el campo Francisco Gil Valle de la ciudad deportiva; torneo de la calva en el parque de la Coronación y la XXIV edición del Campeonato Autonómico y Campeonato de Primavera de Recorridos de Caza, organizado por el Club Tiro con Arco de Plasencia, en Roca Gorda.

Belloso ha señalado que todavía quedan actividades pendientes de confirmación, entre ellas un torneo de vóley en La Bombonera y una posible regata organizada por el Club Río Jerte. Tras la feria, los días 16 y 17 de junio, se celebrarán las Miniolimpiadas de los centros de primaria, en la ciudad deportiva.