Más de 65 porteros se citan en Plasencia para ayudar a pagar un minibús de Placeat

Plasencia volverá a mirar este domingo a una portería, pero no solo para celebrar una parada o un gol. La quinta batalla de porteros solidaria reunirá en el Campo Melo de la ciudad deportiva a más de 65 participantes en una jornada deportiva y benéfica organizada por El Gato Volador, con el apoyo del ayuntamiento.

El dinero recaudado irá destinado este año a Placeat, que lo empleará para ayudar a pagar un minibús adquirido por la entidad. El torneo forma parte del circuito solidario impulsado desde el ayuntamiento y combinará competición, convivencia e inclusión.

Una batalla sin enemigos

Será el próximo domingo, 31 de mayo, cuando la escuela de porteros El Gato Volador, dirigida por Fran García, celebrará la quinta edición de su batalla de porteros solidaria en el campo de fútbol ubicado junto a las pistas de pádel de la ciudad deportiva.

El formato enfrentará a dos porteros durante dos minutos a tiempo corrido, a partir de las 10.00 horas. Cada uno defenderá su portería y lanzará contra la contraria con distintos tipos de golpeo: desde disparos rasos hasta voleas o saques con la mano. Es una modalidad poco habitual para el gran público, pero cada vez más extendida en la zona y especialmente atractiva para quienes conocen el trabajo específico de los guardametas.

Las inscripciones ya están cerradas. La organización ha superado los 65 participantes y ha alcanzado el límite operativo de la prueba. Según ha explicado este miércoles Fran García, se montarán cuatro campos funcionando a la vez con distintas categorías, por lo que ampliar el número de inscritos resulta ya complicado sin más porterías y más espacio de juego.

Presentación de la batalla de porteros en Plasencia a favor de Placeat. / Toni Gudiel

Categorías mixtas e inclusivas

La competición contará con categorías desde prebenjamín hasta una categoría inclusiva. También serán categorías mixtas, con niños y niñas compitiendo juntos. A Plasencia llegarán participantes de distintos puntos de Extremadura y también de la zona de Salamanca, además de varias porteras procedentes de Salamanca y Badajoz.

Uno de los elementos más destacados de esta edición será la participación de usuarios de Placeat en la categoría inclusiva. La entidad placentina aportará varios chicos, a los que se sumarán otros participantes de Jaraíz de la Vera. Para la organización, esta presencia da sentido a una jornada que no se limita a recaudar fondos, sino que busca que todos compitan "de igual en igual".

Ramón Rubio Lucio, gerente de Placeat, ha destacado precisamente ese valor. Para la asociación, es una actividad "muy participativa" y especialmente interesante porque sus usuarios pueden compartir espacio, juego y competición con el resto de porteros de la escuela, ha señalado. Rubio también ha apuntado que los usuarios suelen aportar "un toque de animación" y un ambiente festivo a este tipo de citas.

Fondos para un minibús

La recaudación de la jornada irá destinada a Placeat, que está inmersa en una campaña de captación de fondos para pagar un minibús adquirido recientemente. El motivo es que la asociación necesita ese vehículo para reforzar una flota que resulta esencial en sus desplazamientos diarios y en las actividades que desarrolla con sus usuarios.

Rubio ha explicado que el dinero obtenido en la batalla de porteros contribuirá a afrontar el crédito solicitado para ampliar esa flota. Cabe resaltar que la entidad ha subrayado en varias ocasiones la importancia de participar en la vida social de Plasencia, no solo para obtener apoyo, sino también para ganar visibilidad y mostrar las capacidades de sus usuarios.

El Ayuntamiento de Plasencia acompaña la actividad a través de la Concejalía de Deportes. Su responsable, Alberto Belloso, ha destacado el esfuerzo logístico que exige una cita de estas características y ha agradecido la disposición de Fran García para colaborar en iniciativas solidarias que permitan recaudar recursos para entidades sociales de la ciudad.

Una jornada para pasar el día

Pero además, la batalla no será solo competición. La organización ha previsto castillos hinchables, juegos de agua, monitores, servicio de barra y bocadillos para que los participantes y sus acompañantes puedan pasar la jornada en la ciudad deportiva. La previsión de calor también ha llevado a preparar actividades con agua para hacer más llevadero el día.

García ha agradecido la colaboración del ayuntamiento y de Placeat, así como el apoyo de las empresas que respaldan una prueba que se ha consolidado ya dentro del calendario solidario de Plasencia y cada año ha ido creciendo en participantes, categorías y recaudación.

El impulso reciente de Placeat

La presencia de Placeat en esta batalla llega, además, después de una buena noticia deportiva para la asociación. La semana pasada finalizaron los Juegos Extremeños del Deporte Especial, los JEDES, en los que participaron 35 usuarios de la entidad placentina.

Según ha querido destacar Rubio, los deportistas de Placeat han logrado este año un récord de 47 medallas en diferentes disciplinas, entre ellas atletismo, pádel y natación. La convivencia, celebrada en Don Benito como sede principal de las finales, ha supuesto también tres días de encuentro para los participantes.