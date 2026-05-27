El juzgado ve "indicios de criminalidad" en los insultos de una edil de Plasencia hacia su excompañero Luis Domingo Díaz

Va terminando la instrucción del caso por el que la concejala de Turismo, Comercio, Promoción Empresarial y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, está siendo investigada a raíz de unos comentarios/insultos en un medio de comunicación sobre su excompañero de corporación del PP Luis Domingo Díaz, tras su nombramiento como responsable de Recursos Humanos del área de salud de Plasencia.

La juez que instruye el caso ha dictado un auto en el que señala que existen "indicios racionales de criminalidad", por lo que podría ser juzgada por un presunto delito de injurias y otro de odio.

Diez días para solicitar el juicio o archivo

A partir de este auto, que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, como se denomina el trámite judicial, las partes del caso, el Ministerio Fiscal y las acusaciones, como la del propio exconcejal criticado, tienen un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral, el archivo o que se realicen nuevas diligencias de investigación.

A finales de septiembre de 2025, se hizo pública la citación para declarar de la concejala, sin embargo, fue en noviembre de 2024 cuando el juzgado inició las diligencias del caso tras la denuncia del exconcejal aludido en comentarios en una información de septiembre de ese año.

Acto de conciliación fallido

Un año más tarde, el pasado octubre de 2025, tuvo lugar un acto de conciliación en los juzgados de Plasencia al que no acudió la edil, aunque no era obligatoria su presencia, y estuvo representada por su procuradora y su abogada.

En su nombre, rechazaron la propuesta realizada por la defensa de Díaz, que incluía una cantidad económica de 60.000 euros por daños morales, más otros 3.000 en concepto de costas, junto a la solicitud de que la concejala le pidiera perdón y se retractara públicamente de sus comentarios.

Las palabras de la concejala

Dado que no hubo conciliación, la concejala fue citada para declarar como investigada y acudió acompañada por sus compañeros concejales Álvaro Astasio e Isa Blanco. No obstante, ese día, emitió un comunicado en el que señaló que "los hechos recogidos en la querella y en la demanda de conciliación no me son, en su mayoría, atribuibles. Corresponden a una pluralidad de autores cuya identidad se desconoce".

La concejala de Plasencia denunciada (centro) acude a declarar al juzgado por presunto delito de odio e injurias. / Toni Gudiel

Se refería a comentarios de otra persona en la misma información, que no ha sido identificada, a pesar de que la juez concedió un plazo mayor a la Policía Nacional para poder hacerlo.

Ante todo, Martín quiso manifestar, "de forma clara y rotunda", que "no puedo satisfacer lo solicitado porque rechazo cualquier interpretación que pueda atribuirme intención vejatoria, discriminatoria o lesiva hacia el Sr. Díaz".

Aludió a la libertad de expresión

Martín no negó que hiciera los comentarios hacia su excompañero en el equipo de gobierno -de 2019 a 2023-, pero señaló que los hizo "en el ejercicio legítimo de mi derecho a la libertad de expresión".

En todo caso, apuntó que, "desde la voluntad de entendimiento y en un ejercicio de buena fe, lamento sinceramente el malestar que el Sr. Díaz haya podido sentir. Esta disposición al diálogo no implica admitir hechos o responsabilidades que no me corresponden, pero sí refleja mi deseo de resolver las diferencias de manera respetuosa y no litigiosa"

Cuestión personal

La edil pidió también respeto a su decisión de no hacer declaraciones públicas porque se trata de "una cuestión personal que no guarda relación con el desempeño de mis funciones. Comprendo que, por la relevancia pública de las personas implicadas, el caso pueda suscitar un legítimo interés informativo; sin embargo, también confío en que se entienda la importancia de respetar el proceso judicial en curso y mi voluntad de no convertir un asunto estrictamente personal en un espacio de opiniones paralelas".

Decepción y sorpresa del aludido

Hasta ahora, el concejal aludido ha dicho que presentó la querella cuando conoció los comentarios, pero sin saber que su excompañera podría haber proferido algunos. Por eso, tras salir a la luz el nombre de Belinda Martín, afirmó que fue "muy duro".

"Desde finales de agosto sé que se trata de mi compañera de partido, con la que compartí escaño en la legislatura 2019-2023. Ha sido una gran decepción y una sorpresa muy desagradable, que me ha hecho sentirme aún peor de lo que ya estaba", señaló Díaz.

Denigrantes, que le provocaron ansiedad

Con todo, la juez expone en su escrito que los comentarios de Martín se hicieron con "ánimo de menoscabar la integridad moral" de Díaz y "denigrar su dignidad por razón de su orientación sexual". También señala que los insultos llegaron a provocar en el exconcejal un "síndrome de ansiedad generalizada".

De ahí que haya decidido continuar con el procedimiento y entrar en una nueva etapa, que dictaminará una vez que reciba los escritos de las partes.