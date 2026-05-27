Plasencia acompaña a 'Robe' en Toledo: su familia recoge este miércoles la Medalla al Mérito en las Bellas Artes.

La ausencia de Roberto Iniesta, Robe, marcará este miércoles en Toledo la entrega de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024. Su familia recogerá el galardón que el Ministerio de Cultura concedió al músico de Plasencia cuando todavía vivía.

El acto, presidido por los Reyes en el Teatro de Rojas, llega después de otro reconocimiento íntimo y local, el que Plasencia aprobó y el alcalde, Fernando Pizarro, entregó el 13 de mayo en forma de medalla a la familia de Roberto Iniesta Ojea como Hijo Predilecto de la ciudad.

Una medalla concedida antes de su muerte

La entrega de este miércoles tiene una carga simbólica inevitable y se da la circunstancia de que la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes no fue concedida a Robe a título póstumo, dado que el reconocimiento fue anunciado en 2024, dentro de la relación de galardonados de esa edición, cuando el artista aún vivía.

El fallecimiento del cantante se produjo en diciembre de 2025, de ahí que sea su familia quien recoja la distinción en Toledo. En la misma lista de 38 personalidades e instituciones reconocidas sí figura un premio expresamente póstumo, el del director, dramaturgo y gestor cultural Luis Guillermo Heras Toledo.

Toledo reúne a la cultura española

El Teatro de Rojas acoge desde las 11.30 horas la ceremonia de entrega de las medallas, presidida por Don Felipe y Doña Letizia, con la intervención del ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de Castilla-La Mancha; el alcalde de Toledo y uno de los galardonados.

Robe forma parte de una lista amplia y diversa en la que también aparecen nombres como José Mercé, Camela, Los Planetas, Kase.O, Maribel Verdú, Carmen Machi, Eduard Fernández, Elvira Lindo, Bernardo Atxaga, Cristina de Middel o Juana Martín.

"Uno de los grandes exponentes del rock"

En la concesión de la medalla, el propio Ministro de Cultura definió a Robe como "compositor, músico, poeta y escritor extremeño", fundador de Extremoduro y en activo durante más de 40 años. También destacó una producción formada por 17 álbumes de estudio, tanto con la banda como en solitario.

Medalla de Hijo Predilecto de Plasencia, que recogió su familia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

En ese recorrido están discos que forman parte de la memoria musical de varias generaciones, como "Agila", "Iros todos a tomar por culo", "Canciones prohibidas" o "Yo, minoría absoluta", además de trabajos en solitario como "Lo que aletea en nuestras cabezas", "Mayéutica" o "Se nos lleva el aire".

El ministro recordó igualmente sus colaboraciones con artistas como Rosendo, Ariel Rot o Albert Pla y su faceta literaria con "El viaje íntimo de la locura". El propio Urtasun ha calificado al placentino como "uno de los grandes exponentes del rock y de nuestra Cultura en los últimos años".

Plasencia ya le entregó su medalla

Antes de la ceremonia de Toledo, Plasencia ya había tenido su propio gesto con Robe. El 13 de mayo, su familia recogió en el despacho del alcalde, de manos de Pizarro y en la más estricta intimidad, la medalla de Hijo Predilecto de Plasencia, otorgada por el ayuntamiento.

La concesión fue aprobada el 8 de abril por aclamación en el pleno municipal. A diferencia de la medalla estatal, este reconocimiento local sí culminó ya tras el fallecimiento del artista, aunque el procedimiento había comenzado antes y contó con el consenso de todos los grupos políticos.

El pleno dejó una imagen poco frecuente: toda la corporación en pie, aplaudiendo el nombramiento. Antes, los portavoces habían coincidido en la justicia del reconocimiento y en la tristeza de que Robe no pudiera recibirlo personalmente.

"Especial, irrepetible, eterno"

El portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, calificó la concesión como "justa", aunque lamentó que no hubiera llegado en vida. "Nos hubiera gustado que se hubiera producido en vida. Nos genera tristeza no poder contar con él", afirmó durante la sesión.

El concejal de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña, habló de un "más que merecido homenaje". La portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, destacó que Plasencia daba un paso vivido "con orgullo y profunda emoción", nacido en vida y culminado "desde la tristeza de que ya no está".

Mata puso el acento en el "cariño inmenso" demostrado por los placentinos y placentinas hacia Robe y en el papel que sus canciones tuvieron para varias generaciones. "No fue solo un músico, sino una voz que acompañó a generaciones enteras. Sus canciones eran refugio y desahogo", señaló.

El orgullo de sus paisanos

El portavoz del PP, José Antonio Hernández, cerró aquel pleno con una intervención especialmente personal. Recordó al adolescente que escuchaba a Extremoduro y que jamás habría imaginado que, años después, estaría como concejal de Plasencia pronunciando unas palabras de reconocimiento institucional al artista.

Hernández definió a Robe como una persona "valiente y pertinaz", alguien que creía "en lo que sale del corazón y las tripas" y que buscaba siempre la excelencia. "Nuestro paisano era y es alguien especial, irrepetible, eterno", afirmó.

También sostuvo que Plasencia quería agradecerle lo que había aportado "a la cultura y la felicidad de la gente", porque Robe era "un orgullo para sus paisanos". El pleno terminó con una frase que resumió el tono del homenaje: "¡Viva Robe para siempre!".

Dos medallas y una misma ausencia

De esta forma, la medalla de Toledo y la de Plasencia pertenecen a ámbitos distintos, pero dialogan entre sí. Una tiene carácter estatal y reconoce la aportación de Robe a la cultura española. La otra nace de su ciudad, del lugar al que quedó unido incluso cuando su música cruzó fronteras mucho más amplias.

Entre ambas hay también una diferencia importante: la de Bellas Artes fue concedida en vida y la de Hijo Predilecto se entregó ya como reconocimiento póstumo. Pero las dos acaban ahora en manos de su familia, convertidas en símbolos de una ausencia que sigue muy presente.

Robe no estará este miércoles en el Teatro de Rojas. Sí estarán su nombre, su obra y una trayectoria que llevó a Plasencia al mapa sentimental del rock español. La solemnidad institucional llega después del reconocimiento popular, ese que sus oyentes le habían dado mucho antes de cualquier medalla.