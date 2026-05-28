Francisco González, de Plasencia al Mundial de Canadá a golpe de remo

El joven Francisco González Sánchez-Mora ha convertido una semana de competición en uno de esos momentos que se guardan en la memoria del deporte placentino. El piragüista de la Escuela Placentina de Piragüismo se ha clasificado para el Mundial de Canadá y el Europeo de Hungría.

Lo ha hecho por la puerta grande, con dos victorias en los selectivos nacionales. Primero, se impuso en la final de 500 metros y, después, remató su actuación con el triunfo en 1.000 metros, una distancia olímpica de máxima exigencia.

Un billete doble para competir con España

De esta forma, el palista placentino representará a España en dos de los escenarios más importantes del calendario internacional. El Campeonato del Mundo se disputará en Canadá los días 2, 3, 4 y 5 de julio, mientras que el Campeonato de Europa se celebrará en Hungría del 23 al 26 del mismo mes.

La clasificación llega después de una actuación redonda en los selectivos nacionales, donde González Sánchez-Mora no solo respondió a la presión, sino que la transformó en dos triunfos. Su victoria en 500 metros abrió el camino. La de 1.000 metros terminó de confirmar que el deportista placentino atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

Francisco González (centro), tras su victoria. / CEDIDA

De Plasencia a la élite internacional

Para la Escuela Placentina de Piragüismo, el logro tiene un valor especial. No se trata únicamente de una clasificación individual, sino de la confirmación del trabajo que se viene realizando desde la base y desde el entrenamiento diario en una ciudad que vuelve a asomarse al deporte internacional.

El nombre de Francisco González Sánchez-Mora estará este verano en dos competiciones de máximo nivel. Canadá y Hungría aparecen ahora en el horizonte inmediato de un deportista que ha dado un paso enorme y que llevará el nombre de Plasencia y de Extremadura en el equipo español.

Julio, un mes marcado en rojo

El calendario no dará demasiado margen para la pausa porque apenas 18 días después de competir en Canadá lo hará en Hungría. Serán dos citas exigentes, dos escaparates internacionales y una oportunidad para competir entre los mejores.

La clasificación en 500 y 1.000 metros deja además una lectura deportiva clara, la solvencia demostrada por este joven placentino en dos distancias muy distintas, con la velocidad y la intensidad de una prueba corta y la resistencia de una distancia olímpica especialmente dura.

Francisco González, en una de las competiciones en las que ha salido vencedor. / CEDIDA

La Escuela Placentina vive otro momento dulce

El éxito de Francisco González Sánchez-Mora no ha sido el único en la Escuela Placentina de Piragüismo, ya que se suma al empuje de sus palistas veteranos en la modalidad de barco dragón.

En este caso, diez palistas de Plasencia han pasado de entrenar casi a diario en el parque de La Isla a preparar las maletas para Múnich, donde competirán con la selección española en el European Dragon Boat Nations Championship, del 8 al 12 de julio. Son Nelson Díaz Lara, Virginia Gil Ramos, Mª Mar Mateos Rollán, Cristina Condon Rabahnieh, Pilar Cruz Paniagua, Rubén González Sánchez, Paola Huerta Gómez, Argeme Martín Morales, Antonio Merchán Merchán e Isabel Cantos Fernández.

Gran representación en el equipo nacional

El grupo supone un 20% del equipo nacional y ha convertido el apodo de los de verde en una seña de identidad en las competiciones nacionales gracias a sus camisetas. Así, en apenas dos años, la escuela ha sumado medallas en campeonatos de España y ha consolidado una familia deportiva que ahora también mira a Europa.

Plasencia vivirá de esta forma un mes de julio especialmente intenso sobre el agua, con Francisco González Sánchez-Mora en el Mundial y el Europeo de piragüismo, y con diez palistas de la escuela en la cita continental de barco dragón.