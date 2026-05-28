Nuevo concurso, con premio de 600 euros, en el Martes Mayor de Plasencia.

Plasencia prepara ya una nueva edición del Martes Mayor, una de sus citas turísticas y tradicionales más importantes, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional y que este año contará con una novedad, un concurso de moda que reinterpretará la indumentaria, los oficios textiles, el folclore y la historia de Extremadura.

El certamen, llamado Inspiración Extremadura, culminará con una pasarela nocturna el lunes 3 de agosto, durante el Lunes Menor, en la plaza de Ansano.

Un premio por partida doble

El ganador recibirá un doble premio, por un lado, económico, de 600 euros y, por otro, la obra ganadora pasará a disposición del ayuntamiento, aunque de momento no se ha decidido qué uso o destino tendrá después.

La iniciativa nace tras el éxito del desfile celebrado el año pasado, impulsado por el diseñador extremeño Juan Manuel Cruz y la Asociación Costularte. Este jueves, Cruz ha participado en la presentación de la actividad junto a la concejala de Turismo del ayuntamiento, Belinda Martín, quien ha destacado que el Martes Mayor "no es solamente un mercado", sino el reflejo del "compromiso de la ciudad con la identidad local, las tradiciones, la sostenibilidad y la promoción de la artesanía".

La edil de Plasencia y el diseñador, en la presentación de los concursos del Martes Mayor. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Moda y tradición

Según ha señalado Cruz, el nuevo concurso busca reconocer el talento de creadores, artesanos textiles, estudiantes y grupos de costura que trabajen a partir del patrimonio cultural extremeño y, en cuanto a los trabajos, las propuestas podrán inspirarse en la indumentaria tradicional, pero también en municipios, fiestas o elementos propios de la comunidad.

Cruz ha destacado que el objetivo no es organizar "un concurso de moda más", sino un certamen a la altura de Plasencia y conectado con los oficios que han sostenido durante generaciones la cultura textil de la región. Ha enumerado a "bordadoras, costureras, artesanos" y también de la lana merina, vinculada históricamente a Extremadura.

En cuanto a los plazos, la inscripción para este concurso estará abierta hasta el 5 de junio. Cada participante deberá presentar un único diseño, y se valorarán las técnicas utilizadas, los materiales y la capacidad de llevar la tradición a una lectura innovadora. Según Cruz, las primeras propuestas recibidas han sorprendido por su nivel e implicación.

"Este año sí, más y seguramente mejor"

En cuanto al desfile del año pasado, bajo la idea de "raíz y vanguardia", Cruz ha resaltado que combinó folclore tradicional y diseño contemporáneo. Ha puesto en valor también la participación de grupos de folclore, modelos masculinos y femeninos de la localidad y personas que colaboraron de forma altruista.

Cruz ha hecho hincapié en que la moda y la cultura "están en las plazas" y de ahí nació la propuesta de celebrar la pasarela en la plaza de Ansano. También ha avanzado que, al día siguiente del desfile, el martes 4 de agosto, los diseños participantes estarán expuestos durante toda la mañana en el Centro Cultural Las Claras.

La intención es que el concurso tenga continuidad y, respecto a las obras ganadoras, Cruz ha planteado la posibilidad de que con los años "se cree una especie de archivo o colección con las piezas premiadas". La idea sería que dentro de dos décadas pudiera hablarse de una vigésima edición y de una vitrina con todos los diseños ganadores.

El mercado mantiene su esencia

Junto a la novedad de la moda, el Martes Mayor mantendrá sus concursos tradicionales de artesanía y alimentación. En el apartado artesanal y, según ha explicado la concejala, podrán participar profesionales con el carné de artesano actualizado, con premios de 300 euros en seis modalidades: cerámica, cuero, madera, metal, textil y miscelánea o nuevos materiales.

Toni Gudiel

Por su parte, el concurso de alimentación seguirá orientado a poner en valor los productos naturales de la tierra y el consumo de kilómetro cero. Para participar, los productos deberán proceder de huertas, tierras de hortelanos o explotaciones extremeñas. En este apartado, habrá un primer premio de 300 euros, un segundo de 250 y otro galardón de 250 euros para otros productos.

Los comerciantes y artesanos que quieran solicitar un puesto en el mercado tendrán de plazo hasta el 19 de julio para hacerlo, según ha indicado Martín. Las bases y las inscripciones están disponibles en la web municipal, y el anexo correspondiente puede registrarse o enviarse por correo electrónico a martesmayor@plasencia.es.

Horarios y autenticidad

Respecto a los horarios, el mercado del Lunes Menor abrirá de 19.00 a 00.00 horas. El martes 4 de agosto, día grande, el horario será de 9.00 a 14.00 horas. Martín ha avanzado que el personal de Turismo y la Policía Local facilitarán el montaje y el acceso de los participantes, como en años anteriores.

La concejala de Turismo ha querido subrayar que en los puestos artesanales estará prohibida la exposición y venta de productos industriales. El objetivo es "preservar la autenticidad del mercado y respetar el trabajo de los profesionales que acuden con productos elaborados de forma artesanal".

Para resolver dudas, la Oficina de Turismo atenderá a los interesados en el teléfono 927 423 843. La edil ha insistido en que la fiesta debe seguir siendo un "escaparate de la identidad local", pero también una oportunidad para que quienes trabajan la artesanía, la alimentación o el diseño encuentren visibilidad ante miles de visitantes.