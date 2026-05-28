Comienza con tres meses de retraso la pasarela que evitará cruzar la N-630 para acceder a la vía verde de Plasencia

Los trabajos de la pasarela de madera que permitirá acceder a la vía verde desde el monte Valcorchero sin cruzar la carretera N-630 han comenzado a ser visibles este mes de mayo en Plasencia. La infraestructura busca resolver un acceso de riesgo para peatones y ciclistas en la salida hacia Salamanca.

El arranque llega con tres meses de retraso respecto al inicio marcado por el acta de comprobación del replanteo, firmada el 9 de febrero. Como el contrato fijaba cuatro meses de ejecución, la obra debería estar concluida en junio y, sin embargo, apenas ha comenzado con el movimiento de tierras.

Una pasarela para dejar de cruzar la carretera

Cabe destacar que la obra no es solo una mejora del entorno de Valcorchero. Su función principal es ofrecer un acceso seguro a la vía verde desde el monte público, evitando que peatones y ciclistas tengan que aproximarse o cruzar la N-630 en una zona de curvas con mucho tráfico porque es la ruta de entrada a Plasencia hacia la zona norte desde Salamanca.

El problema se arrastra desde la puesta en uso de la vía verde. Muchos usuarios prefieren entrar desde Valcorchero en lugar de hacerlo por el túnel de San Lázaro y esa práctica obliga a utilizar un punto condicionado por el tráfico y, sobre todo, peligroso.

La pasarela fue proyectada precisamente para sobrevolar la N-630 y conectar ese acceso con el camino natural. Cuando esté terminada, permitirá salvar la carretera sin pisarla y dará continuidad a un itinerario utilizado por caminantes y ciclistas.

Una máquina, en la zona de obras de la nueva pasarela en Plasencia. / Toni Gudiel

Tres meses perdidos desde el replanteo

Se trata de un proyecto muy esperado, pero con un importante retraso. Tras la firma del contrato el 7 de enero, el 9 de febrero se firmó el acta de comprobación del replanteo, el documento que marca el inicio efectivo del plazo de ejecución de una obra pública. A partir de entonces, empezaban a contar los cuatro meses previstos en el contrato.

Eso significa que la actuación debería estar terminada el 9 de junio. Sin embargo, los trabajos han comenzado en la zona este mes de mayo, con el plazo prácticamente consumido y cuando tendría que estar ya en su fase final.

Expediente de sanción a la empresa

El Ayuntamiento de Plasencia ya ha movido ficha. La junta de gobierno ha aprobado iniciar un expediente para imponer una penalidad de 9.765,97 euros a la adjudicataria, la portuguesa Carmo Estruturas em Madeira S.A., por incumplir los plazos parciales del contrato.

El cálculo se hace a razón de 147,97 euros diarios por 66 días naturales de demora. Según el informe técnico municipal, a mediados de abril deberían haber estado finalizados los estribos, el terraplenado y el acondicionamiento de las rampas de la estructura.

También deberían haber estado avanzados el desbroce y la preparación de la plataforma del camino, así como la fabricación del prefabricado de la pasarela de madera. Nada de eso constaba ejecutado en la visita realizada a la zona de obras el 14 de abril, según la documentación técnica.

Personal en la zona de obras de la nueva pasarela que cruzará la N-630 en Plasencia. / Toni Gudiel

La penalidad aún no es firme

No obstante, la sanción propuesta no es todavía definitiva. La empresa disponía de un plazo de audiencia de diez días para presentar alegaciones antes de que el expediente pueda resolverse.

La dirección facultativa considera que el incumplimiento de los plazos parciales hacía prever ya en abril la imposibilidad de ejecutar la actuación dentro del plazo establecido. Ese es el argumento que sostiene el expediente de penalidad iniciado por el consistorio.

La documentación municipal advierte además de que, si las penalidades por demora alcanzan el 5% del importe del contrato, el órgano de contratación podría iniciar, previo expediente, la resolución del contrato. Ese escenario dependerá de la evolución de los trabajos y de la tramitación administrativa.

Una obra con fondos europeos

La pasarela está financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa NextGenerationEU. Este punto da importancia al cumplimiento de los plazos porque la documentación contractual contempla consecuencias si el retraso afectara a la financiación.

El pliego prevé que, si el incumplimiento de la empresa provoca un reintegro o una retención de fondos europeos al ayuntamiento, la adjudicataria tendría que asumir ese importe como daños y perjuicios.

El contrato fue adjudicado por 246.615,29 euros, más 51.789,21 euros de IVA, lo que eleva el importe total a 298.404,50 euros.

Madera, senda y mirador

El proyecto contempla una actuación sobre unos 550 metros de camino natural. Su elemento principal será una pasarela de 29 metros de largo y 2,5 metros de ancho, apta para peatones y ciclistas.

La estructura estará fabricada principalmente en madera laminada. En la presentación del proyecto, el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, defendió que se trata de un material acorde con el entorno, "sostenible y renovable", además de facilitar el mantenimiento.

José Ramón Villar, responsable del equipo del Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural del Centro Universitario de Plasencia que redactó el proyecto, explicó entonces que el diseño se había hecho en consenso con el ayuntamiento en forma de doble viga para "rememorar las pasarelas ferroviarias". La intervención incluye también la recuperación del entorno como senda peatonal y un mirador.

Una infraestructura esperada

La pasarela debería estar lista a comienzos de junio, pero el inicio real de las obras en mayo hace inviable ese calendario. Para el ayuntamiento, la prioridad sigue siendo la misma que dio origen al proyecto, que los usuarios puedan acceder a la vía verde desde Valcorchero sin exponerse al tráfico de la N-630.

El retraso deja ahora dos frentes abiertos. Uno, el de la obra, que por fin ha empezado. Otro, el administrativo, con un expediente de penalidad en marcha. En medio queda la utilidad principal de la infraestructura, convertir un acceso inseguro en un paso protegido para caminantes y ciclistas.