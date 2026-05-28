Vivir lejos ya no impedirá acompañar durante días a un enfermo de cáncer en Plasencia.

Plasencia cuenta ya con un recurso pensado para quienes no pueden resolver una enfermedad oncológica con un viaje de ida y vuelta. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) dispone en la ciudad de una vivienda que permitirá alojar a pacientes y familiares que necesitan permanecer cerca del hospital durante varios días.

El piso, cedido por el Ayuntamiento de Plasencia en la calle Cabezabellosa, es un recurso importante en un área de salud muy extensa porque evita desplazamientos continuos desde los pueblos del entorno, reduce gastos y permite acompañar al enfermo en procesos que a veces se alargan por hospitalizaciones, sesiones de radioterapia o tratamientos prolongados.

Para Plasencia, Navalmoral y otras distancias

De momento, no está en servicio porque, como ha explicado el gerente provincial de la AECC, Ignacio Lucero, están estudiando presupuestos "de pequeñas reformas, mobiliario..." y esperan tenerlo "cuanto antes".

Un aspecto importante es que este recurso se dirige a familias del área de salud de Plasencia, Navalmoral y otras localidades con distancias largas hasta la ciudad. La entidad lo gestionará a través de su sede local y del teléfono InfoCáncer 900 100 036, disponible las 24 horas, donde se podrá contactar con la trabajadora social para solicitar el uso de este alojamiento.

Estudio de necesidad

El funcionamiento partirá de una valoración social previa. Así, la familia contactará con la sede local de la Asociación Española contra el Cáncer o con el teléfono InfoCáncer y, a partir de esa petición, una trabajadora social estudiará la situación. Si se concede el uso, voluntarios de la entidad acompañarán a los usuarios hasta la vivienda y les entregarán la llave de su habitación.

Podrán permanecer allí "el tiempo que necesiten", según ha resaltado la AECC, porque la asociación quiere que la travesía del diagnóstico y del primer tratamiento sea "lo más llevadera" posible y que los pacientes no pasen solos ese proceso. "El cáncer es un impacto, un impacto para las familias", ha subrayado la asociación.

El segundo recurso en la provincia

Una vez abierto, el piso de Plasencia se convertirá en el segundo recurso de acogida de la asociación en la provincia de Cáceres, después del existente en la capital. La entidad ha destacado que este tipo de alojamientos son servicios muy apreciados, reconocidos y demandados allí donde funcionan, porque dan respuesta a una necesidad que no siempre queda cubierta por la atención sanitaria.

En el caso de Plasencia, refuerza además la atención a un área de salud amplia, con muchos pacientes procedentes de municipios del entorno. Para esas familias, disponer de una habitación cerca del hospital puede suponer una diferencia importante, menos carretera, menos noches pagadas fuera de casa y más posibilidad de acompañar al enfermo en los días más difíciles.

La asociación subraya que este servicio es gratuito. En otras ocasiones, cuando el piso de Cáceres estaba en reforma, llegó a subvencionar estancias en hotel para pacientes, pero el objetivo ahora es contar en Plasencia con una vivienda estable, adaptada y gestionada directamente por la entidad.

Una vivienda discreta y bien situada

Desde el ayuntamiento, el alcalde, Fernando Pizarro, ha resaltado que el inmueble se encuentra en una zona adecuada por su cercanía al hospital, por los parques del entorno y por tratarse de un barrio, el de Miralvalle, con servicios. También ha valorado que sea un lugar discreto porque "no todas las personas quieren hacer pública su enfermedad o la situación que atraviesa su familia".

En concreto, la vivienda forma parte de los pisos contiguos a los pabellones militares que van quedando disponibles. El consistorio intenta que esos inmuebles no permanezcan cerrados y tengan un uso social y, precisamente, en la misma zona ya existen otros recursos vinculados a entidades y servicios sociales, como el CRPS.

Pizarro ha hecho hincapié en que la colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer se venía trabajando "desde hace años" y, tras analizar la ubicación, las condiciones de los pisos y las cuestiones jurídicas y administrativas, el convenio firmado por las dos partes formaliza la cesión de esta vivienda para enfermos oncológicos y sus familiares.

Más que una habitación donde dormir

El alcalde ha defendido que este es "el mejor uso" que puede tener el piso y ha apuntado que las grandes ciudades cuentan con infraestructuras de apoyo que los hospitales más pequeños no siempre tienen. Por eso, esta vivienda cubrirá precisamente esa parte extrahospitalaria, el descanso, la compañía y la posibilidad de estar cerca sin que la búsqueda de alojamiento se convierta en otro problema.

La cesión del piso tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro. Antes de su uso efectivo, dado que la asociación debe acometer la reforma y adquirir el mobiliario, ha agradecido la colaboración de particulares, entidades y empresas.