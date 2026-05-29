Condenado a seis meses de prisión un taxista por agredir a otro en la estación de tren de Plasencia.

Una discusión relacionada con la parada de taxis de la estación de tren de Plasencia ha culminado con una condena para un taxista por agredir a otro. La pena fijada por el tribunal placentino, que ha ratificado la Audiencia Provincial de Cáceres, ha sido de seis meses de prisión, a lo que se suma una medida de alejamiento de la víctima.

Los hechos se remontan a noviembre de 2022, pero el caso ha seguido su recorrido judicial hasta llegar a la Audiencia. La resolución mantiene la condena y rechaza la versión del taxista condenado, que había pedido ser absuelto.

Lo que ocurrió en la estación

Según los hechos que el Tribunal de Instancia de Plasencia, Sección de lo Penal, Plaza Judicial número 1 declaró probados, la agresión se produjo sobre las 13.00 horas del 10 de noviembre de 2022 en la estación de Renfe. La víctima, también taxista, se encontraba trabajando y acababa de dejar a unos clientes cuando se encontró con el otro conductor.

La sentencia recoge que el condenado comenzó entonces a recriminarle "qué hacía allí", con una actitud que el juzgado describe como amenazante, desafiante y agresiva. El otro taxista no entró en la discusión, pero el acusado se abalanzó contra él, le propinó un puñetazo y lo empujó contra una viga de la marquesina de la parada.

El taxista agredido acudió a Urgencias poco después, a las 14.32 horas, según consta en el parte judicial de lesiones. Presentaba una herida de cuatro centímetros en la región frontal. La lesión requirió cura y sutura con cinco grapas, tuvo un tiempo de curación de ocho días y dejó una cicatriz lineal de tres centímetros en la frente.

La resolución también considera probado que, durante la agresión, el condenado rompió unas gafas progresivas de sol de la víctima.

La primera sentencia

El Juzgado de lo Penal condenó al acusado como autor de un delito de lesiones a seis meses de prisión. La pena incluye además la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Junto a la pena de prisión, el juzgado le impuso la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima a menos de 150 metros de su domicilio habitual, su lugar de trabajo o cualquier sitio que frecuente, durante un año.

La sentencia también estableció una indemnización total de 1.938 euros por las lesiones y los daños causados. En esa misma resolución, el otro taxista fue absuelto de los hechos por los que también había sido acusado.

Audiencia Provincial de Cáceres. / EL PERIÓDICO

La versión del condenado

Sin embargo, el condenado recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Cáceres. En su recurso, pidió que se anulara la sentencia, que se revisara la absolución del otro taxista y que se celebrara un nuevo juicio.

Su versión era distinta a la aceptada por el juzgado. Según recoge la Audiencia, admitió que había recriminado al otro conductor que estuviera bajando clientes en un lugar que consideraba no permitido, pero negó haber sido el responsable de las lesiones en los términos fijados por la sentencia.

El recurso sostenía que las heridas del otro taxista se habían producido al resbalarse o golpearse contra un elemento de la estación. También defendía que él debía ser absuelto del delito de lesiones por el que había sido condenado.

Por qué no prospera el recurso

A pesar de su recurso, la Audiencia Provincial ha rechazado esa versión. El tribunal considera que el juzgado placentino explicó de forma suficiente por qué otorgó más credibilidad al relato de la víctima que al del condenado.

Uno de los elementos que la Audiencia tiene en cuenta es la atención médica recibida por el taxista agredido poco después de los hechos. El parte de Urgencias y el informe médico forense respaldan la existencia de la lesión en la frente y el tratamiento recibido.

También se valora el parte de intervención de la Policía Nacional. Según recoge la sentencia, cuando los agentes acudieron a la estación, la víctima presentaba una herida sangrante en la frente y manifestó que el otro taxista le había agredido por una cuestión laboral relacionada con la fila de espera de clientes.

Los tiempos de cada denuncia

La Audiencia también analiza la conducta posterior del condenado. Señala que fue citado al día siguiente como denunciado, compareció por la tarde y no acudió al médico hasta las 22.44 horas, donde se le apreció una contusión en la nariz.

El tribunal destaca además que no presentó denuncia hasta el 17 de abril de 2023, más de cinco meses después de los hechos, pese a conocer que existían diligencias abiertas contra él.

Para la Audiencia, esos datos refuerzan la valoración hecha por el juzgado de Plasencia, de forma que la resolución concluye que la sentencia inicial "no fue ilógica ni irracional" y que no hay base para anularla ni para celebrar un nuevo juicio.

La decisión de la Audiencia

Por tanto, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado el recurso de apelación y confirmado íntegramente la sentencia dictada por el tribunal Penal de Plasencia.

En consecuencia, la resolución mantiene la condena de seis meses de prisión, la orden de alejamiento de 150 metros durante un año y la indemnización de 1.938 euros. Además, impone al condenado las costas del recurso.

No obstante, no se trata de una resolución firme porque se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.