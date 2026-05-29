Plasencia actualiza las cuotas de la ayuda a domicilio y teleasistencia: así quedan los precios.

Cada vez más personas en Plasencia utilizan los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia que presta el Ayuntamiento de Plasencia y, en este contexto, el precio es un detalle relevante. Lo es porque son servicios que permiten seguir viviendo en casa con apoyo, acompañamiento y seguridad.

Ahora, el ayuntamiento ha actualizado las cuotas que pagan los usuarios según su nivel de ingresos y la clave del cambio está en el umbral de 733,01 euros mensuales de renta per cápita. De esta forma, quienes no superen esa cantidad seguirán sin pagar. A partir de ahí, la aportación se calcula por tramos y, en el caso de la ayuda a domicilio, también por las horas de atención que recibe cada persona.

Qué cambia

Ha sido la junta de gobierno local quien ha aprobado la modificación del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia. En la práctica, el cambio actualiza los tramos de renta que se utilizan para calcular cuánto debe aportar cada usuario.

El acuerdo municipal indica que esta actualización se hace por dos motivos: ajustar el precio público al incremento anual de las pensiones no contributivas y revisar el límite de acceso a la teleasistencia domiciliaria tomando como referencia el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026.

Qué significa "renta per cápita"

La renta per cápita es la cantidad que se calcula a partir de los ingresos de la unidad familiar. Dicho de forma sencilla, se suman los ingresos anuales de quienes conviven, se descuentan algunos gastos admitidos y después se divide entre los miembros de la unidad familiar y entre 12 meses.

Para hacer ese cálculo se tienen en cuenta los ingresos anuales de la unidad familiar, incluidos rendimientos mobiliarios a partir de 601,01 euros. También se pueden restar gastos anuales de alquiler o hipoteca, con un máximo de 150 euros al mes, y determinados costes de centro de día o centro residencial reconocido por el SEPAD en los casos previstos.

Terminales de teleasistencia. / EL PERIÓDICO

A quién afecta

En el caso de la ayuda a domicilio, la cuota dependerá de la renta per cápita y de las horas mensuales de atención. En la teleasistencia, dependerá de la renta per cápita y de los límites de acceso fijados para 2026.

El servicio de ayuda a domicilio está pensado para prestar atención en el propio hogar a personas y familias que necesitan apoyo para sus actividades habituales por situaciones de especial necesidad. La norma recoge atenciones de carácter doméstico y personal, además de ayudas técnicas como la teleasistencia.

Quién puede acceder a la teleasistencia

El acuerdo también actualiza los límites de ingresos para acceder al servicio de teleasistencia domiciliaria. Para unidades familiares de una sola persona, el límite mensual se fija en 1.709,40 euros. Para unidades familiares de dos miembros, el límite es de 2.136,75 euros.

Estos importes se calculan tomando como referencia el salario mínimo interprofesional de 2026, fijado en la junta de gobierno en 1.424,50 euros. En el caso de una persona sola, el límite equivale a 1,2 veces el SMI. En el caso de dos miembros, a 1,5 veces el SMI.

Cuándo se paga

La ordenanza municipal que regula estos servicios establece que el pago se hará mediante domiciliación bancaria. El cargo se pasará por anticipado entre los días 1 y 5 de cada mes.

También se recoge que el beneficiario no tendrá que aportar económicamente el precio del servicio por ausencias motivadas, siempre que sean iguales a dos meses consecutivos.

Las cuotas de ayuda a domicilio

En la ayuda a domicilio, quienes tengan una renta per cápita mensual de hasta 733,01 euros no pagarán por el servicio. A partir de esa cantidad, la cuota dependerá de los ingresos y de las horas de atención que reciba cada persona.

Para las rentas más bajas que ya superan el tramo exento, desde 733,02 hasta 805,42 euros, el precio por hora se sitúa entre 2,2450 y 2,5983 euros. En la práctica, una atención de 6 horas al mes costaría entre 13,47 y 15,59 euros, y una de 30 horas, entre 67,35 y 77,95 euros.

En los tramos intermedios, entre 805,43 y 1.045,46 euros de renta per cápita mensual, el precio por hora va de 3,0717 a 4,3717 euros. La cuota mensual oscila entre 18,43 y 26,23 euros para 6 horas de servicio, y entre 92,15 y 131,15 euros para 30 horas.

Para rentas de 1.045,47 a 1.225,49 euros, el precio por hora se mueve entre 5,3167 y 6,1417 euros. En estos casos, la cuota va de 31,90 a 36,85 euros al mes para 6 horas y de 159,50 a 184,25 euros para 30 horas.

Quienes superen los 1.225,49 euros de renta per cápita mensual pagarán el 100% del precio establecido: 7,4617 euros por hora. Eso equivale a 44,77 euros al mes si reciben 6 horas de ayuda y a 223,85 euros si reciben 30 horas.