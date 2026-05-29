Plasencia aprobará "los mayores presupuestos de su historia", de 44 millones, en junio

El Ayuntamiento de Plasencia llevará al pleno en junio unas cuentas de 44.019.621 euros para 2026, "los mayores presupuestos de su historia", según ha destacado el concejal de Planificación Presupuestaria, Álvaro Astasio. Suponen un crecimiento de un 8,59% y 3,4 millones más que los del año anterior.

El presupuesto llegará a la sesión plenaria con la aprobación garantizada, dada la mayoría absoluta del PP. La propuesta que ha presentado el edil este viernes combina más gasto en servicios, reducción de deuda, inversión mayoritaria con fondos europeos y urbanas y el inicio de la modernización de la Relación de Puestos de Trabajo del ayuntamiento.

Más tarde, pero más real

Astasio ha querido explicar que los presupuestos se aprobarán en junio después de varios meses de elaboración que ha vinculado a la necesidad de ajustar las partidas a la evolución real de los precios.

Además, ha defendido que el gobierno local ha preferido presentar un presupuesto "cierto, real y ejecutable" antes que llevar antes unas cuentas basadas en estimaciones que, según ha señalado, podrían haber quedado desfasadas por la evolución del coste de la energía, los suministros y los servicios.

Presentación de los presupuestos de 2026 de Plasencia. / Toni Gudiel

Bienes corrientes y deuda que baja

Entrando en el fondo de las cuentas, el capítulo de bienes corrientes y servicios, que sostiene buena parte del funcionamiento diario de la ciudad, se eleva a 17,6 millones de euros. Ahí se encuadran gastos vinculados a limpieza, iluminación, parques, mantenimiento urbano y suministros, partidas que el ayuntamiento considera especialmente afectadas por el incremento de costes.

Uno de los datos centrales del presupuesto es la evolución de la deuda municipal. Astasio ha situado la previsión para 2026 en 17,3 millones de euros, frente a los 43 millones que ha afirmado había en el año 2011. Según esa comparativa, la carga financiera se ha reducido en 25,8 millones durante este periodo.

Esa bajada también se refleja en los intereses. Las cuentas reservan 55.000 euros para gastos financieros, una cantidad reducida dentro de un presupuesto de 44 millones y que Astasio ha ligado a la amortización de préstamos.

Sin nuevos préstamos

Precisamente, el proyecto no prevé recurrir a nuevos créditos para cuadrar el presupuesto. El concejal ha subrayado que el ayuntamiento de Plasencia no pedirá "ni un solo euro" de préstamo para estas cuentas, una decisión que ha vinculado al equilibrio presupuestario y a la disciplina financiera.

De esta forma, la previsión municipal se apoya en una combinación de ingresos propios, transferencias de otras administraciones y fondos finalistas. El objetivo es mantener capacidad inversora sin aumentar la deuda.

Evolución de los presupuestos de Plasencia desde 2012. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Fondos europeos y financiación externa

Por otro lado, las transferencias corrientes y de capital suman 24.912.185 euros, lo que supone el 56,6% del presupuesto. En ese bloque, se incluyen las aportaciones procedentes del Estado y la Junta, además de subvenciones finalistas y fondos europeos destinados a proyectos concretos.

Cabe destacar que el plan EDIL aparece como el principal motor de inversión para 2026, con 9,3 millones de euros de la Unión Europea. A ello se suma el programa IDAE, con más de 1,1 millones de euros para la modernización del alumbrado público, una medida con la que el ayuntamiento sigue apostando por la eficiencia energética.

Esa "captación de fondos externos" es una de las claves con las que el concejal ha justificado el incremento del presupuesto.

Uno de cada cinco euros para inversión

Respecto al esfuerzo inversor meramente municipal, se sitúa en torno al 20% del total. Es decir, uno de cada cinco euros irá destinado a actuaciones de transformación de la ciudad, según la planificación presentada por el concejal de Planificación Presupuestaria.

Las inversiones reales, incluidas en el capítulo 6, ascienden a 500.000 euros y se orientan a obras de proximidad, mejoras en barrios y actuaciones en equipamientos municipales. Son partidas pensadas para intervenciones directas y de respuesta más ágil.

Otro capítulo importante en la inversión se concentrará en las transferencias de capital, con 8,31 millones de euros. Esa vía canalizará proyectos vinculados a fondos europeos y convenios con otras administraciones.

Ingresos sin subida de impuestos

Por otro lado, Astasio ha destacado que las cuentas crecen sin subir impuestos. En este sentido, la capacidad propia de generación de ingresos, a través de impuestos directos y tasas, asciende a 17.506.436 euros, casi el 40% del presupuesto.

Los directos, entre ellos IBI, impuesto de vehículos e IAE, suman 12,19 millones de euros. Las tasas y precios públicos aportan otros 5.316.436 euros. Astasio ha vinculado precisamente esa evolución a una mejor gestión municipal y no a un aumento de la presión fiscal. Las transferencias de otras administraciones completan el grueso de los ingresos.

Servicios públicos y plantilla municipal

En el apartado de gasto de personal, el presupuesto fija 16,7 millones de euros y Astasio ha destacado que incorpora el inicio de la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo, la RPT. El concejal ha definido esta reforma como una modernización pendiente y como un trabajo técnico necesario para ordenar la estructura interna del ayuntamiento.

También la administración electrónica es otro de los apartados incluidos en las cuentas y el objetivo es avanzar en una gestión más ágil y mejorar la tramitación de expedientes, un ámbito que el edil considera ligado a la eficiencia de la plantilla y al servicio que recibe la ciudadanía.

La valoración de Astasio

Astasio ha presentado el presupuesto bajo tres ideas: modernidad, responsabilidad y progreso. A su juicio, las cuentas no son solo una previsión de ingresos y gastos, sino una "hoja de ruta" para la ciudad durante 2026.

El concejal ha defendido también el retraso en la presentación. Según ha explicado, la mayoría absoluta da estabilidad para gobernar, pero el rigor técnico es lo que aporta solvencia. Con ese argumento, ha insistido en que el presupuesto se ha elaborado después de ajustar costes y encajar el aumento del gasto con la reducción de deuda.

Para el edil, los presupuestos de este año son el ejemplo del paso de una etapa de saneamiento a otra de mayor capacidad inversora. En su exposición, ha dicho que Plasencia ha pasado de ser una ciudad condicionada por la deuda a un ayuntamiento con margen para atraer fondos, ejecutar proyectos y no depender de los bancos.

Del saneamiento al crecimiento

Además, ha mirado a los presupuestos anteriores para subrayar una evolución, en la que ha hablado de una primera etapa, de 2011 a 2014, de "rescate" de la ciudad, que estaba "al borde del abismo"; otra de 2015 a 2022, de "consolidación, resiliencia y crecimiento sostenido tras sanear las cuentas: una tercera de 2023 hasta hoy de "despegue histórico", que ha tenido como consecuencia un "crecimiento exponencial en 2026.

Según esa comparación, el presupuesto de 2026 supera en casi 13 millones el nivel de 2013 y, en los dos últimos años, las cuentas han pasado de unos 38 millones a los 44 actuales.

Con esa lectura, para Astasio, el presupuesto que se aprobará en el próximo pleno será "mejor plan de transformación urbana", "el escudo de todos los placentinos" y "la prueba de que se puede invertir más que nunca, debiendo menos que nunca".