El primer disco en solitario de Robe, firmado, sale a subasta en Plasencia por los animales.

Adopta Plasencia ha encontrado en Roberto Iniesta una última ayuda para los animales que atiende. La protectora ha decidido sacar a subasta un disco firmado por el fallecido músico placentino -donado por el propio artista- con el objetivo de reunir fondos para afrontar gastos veterinarios.

La asociación ha puesto en marcha la subasta solidaria a través de la plataforma eBay con un ejemplar nuevo de Lo que aletea en nuestras cabezas, el primer disco en solitario de Robe. La subasta supera ya los 255 euros con 35 pujas.

Colaboración habitual del artista

Según ha explicado la asociación, el CD está firmado por el artista placentino y forma parte del material que el músico donó el año pasado a la asociación para ayudarla a conseguir fondos.

La entidad explica que Robe ya había colaborado en otras ocasiones entregando objetos firmados para apoyar su labor. De la última donación, este disco es lo único que les quedaba por sacar a subasta. La intención es que esa pieza, especialmente valiosa para los seguidores del músico, se convierta ahora en ayuda directa para los perros y gatos atendidos por la protectora.

Puja abierta hasta el 1 de junio

La subasta permanecerá abierta hasta el 1 de junio a las 12.30 horas y, pese a que los números son buenos, la protectora confía en que la cifra pueda crecer en los últimos días, tanto por el interés de los seguidores de Robe como por el destino solidario de la recaudación.

El anuncio se ha difundido a través de las redes sociales de la asociación con un llamamiento a participar y a compartirlo entre los fans del músico placentino. Lo que busca Adopta es que la subasta llegue al mayor número posible de personas antes de su cierre, especialmente a quienes puedan valorar el disco como pieza de colección y, al mismo tiempo, quieran colaborar con una causa animal.

Para descontar deuda veterinaria

El dinero que se consiga se destinará íntegramente a descontar la deuda que Adopta Plasencia mantiene en la Clínica Veterinaria Manatí de Plasencia. La protectora señala que esa deuda "no es pequeña" y que este tipo de iniciativas ayudan a sostener la atención sanitaria de los animales que tiene a su cargo.

De hecho, los gastos veterinarios son una de las cargas más constantes para las entidades de protección animal. Revisiones, curas, tratamientos, pruebas, medicación o intervenciones obligan a buscar fondos de manera continua. En este caso, la ayuda llega a través de una donación vinculada a uno de los nombres más destacados de la música extremeña.

La faceta animalista de Robe

Precisamente, Adopta Plasencia ha destacado la sensibilidad animalista de Robe Iniesta, una cualidad que la asociación recuerda al explicar el sentido de esta subasta. "Todos sabemos que entre sus numerosas cualidades estaba la animalista", señala la entidad.

El disco de Robe firmado que subasta Adopta Plasencia. / CEDIDA

Así, el objetivo ahora es prolongar el gesto solidario con el que el músico entregó material firmado para ayudar a la protectora. "Ojalá nos ayude mucho. Que para eso nos lo dio", añade Adopta Plasencia, que espera transformar ese último CD disponible en un alivio real para su deuda veterinaria.

14 años de protectora

Adopta Plasencia se creó en Plasencia hace 14 años, en diciembre de 2012, y actualmente acoge a unos 40 gatos. La protectora destaca que es "la primera vez" en su trayectoria que no tienen perros para adoptar, "es una sensación muy buena, aunque los gatos están ahí y esa paz dura poco".

No obstante, todos necesitan pasar por el veterinario y, si han sido abandonados, con mayor motivo, de ahí que los gastos se vayan acumulando, a pesar de la buena voluntad de la clínica veterinaria. Además, cabe destacar que esta protectora no tiene refugio, por lo que, los animales que les llegan son acogidos en su mayoría por familias.

Un disco con valor para sus seguidores

Lo que aletea en nuestras cabezas ocupa un lugar especial en la trayectoria de Robe por ser su primer disco en solitario, que salió hace ya once años, en junio de 2015. Para sus seguidores, el ejemplar firmado tiene un valor sentimental añadido. Para Adopta Plasencia, además, representa la posibilidad de convertir una pieza musical en recursos para los animales.

La subasta une así música, Plasencia y solidaridad. Un disco firmado por Robe puede servir ahora para apoyar el trabajo diario de una protectora, con pocos recursos, pero mucho amor y dedicación, que busca que la última pieza de aquella donación cumpla el fin con el que fue entregada: ayudar a los animales.