Así reparte la Junta sus mayores inversiones en Plasencia: De Martín Palomino al centro sociosanitario.

La Junta de Extremadura ha hecho público su proyecto de presupuestos para 2026 -en algún caso con financiación plurianual- y ha situado Martín Palomino y la avenida de España al frente de los proyectos con más financiación prevista para Plasencia.

La actuación suma 16,7 millones entre varias anualidades y encabeza un listado en el que también aparece, con 11,9 millones, el centro sociosanitario, así como infraestructuras en el área de salud, la estación de autobuses y programas sociales.

Martín Palomino y avenida de España

La intervención con mayor carga presupuestaria es el acondicionamiento de las avenidas Martín Palomino y España, una actuación incluida en el programa de infraestructuras de carreteras. El proyecto aparece distribuido en cuatro ejercicios, hasta 2029 y se reparte de la siguiente manera: 720.514 euros en 2026, 8.374.165 en 2027, 7.616.640 en 2028 y 22.986 en 2029. En conjunto, asciende a 16.734.305 euros.

La mayor inversión se dará, por tanto, en los años 2027 y 2028 porque este año, a la Junta no le dará tiempo más que a sacar a licitación las obras. Además, cabe señalar que la administración regional ha recibido 6 millones de euros del Estado para colaborar en la financiación de la obra.

El centro sociosanitario suma 11,9 millones

La segunda gran inversión corresponde al desarrollo de infraestructuras del centro sociosanitario, dentro del programa de atención a la dependencia. La partida está dotada con 8.103.858 euros en 2026 y añade 3.832.035 para el ejercicio siguiente, lo que eleva el total a 11.935.893 euros.

Aunque queda por detrás de Martín Palomino en el cómputo plurianual, es la actuación con mayor dotación inmediata en este primer año del presupuesto.

Obras en el centro sociosanitario de Plasencia. / Toni Gudiel

Infraestructuras hospitalarias

En el bloque sanitario, la partida de mayor importe es la destinada a construcción, reposición y mantenimiento de infraestructuras hospitalarias del área de salud de Plasencia, dotada con 900.000 euros.

A esta previsión se suman otras dotaciones del mismo ámbito asistencial, pero esta es la que aparece con mayor volumen para instalaciones sanitarias dentro del área placentina.

La estación de autobuses

A su vez, continuarán las obras en la estación de autobuses con una partida para la rehabilitación energética de 633.470 euros. La actuación se incluye en el programa de urbanismo, arquitectura y ordenación del territorio, junto a intervenciones similares en estaciones de otros municipios extremeños.

Se trata de una inversión relevante para una infraestructura de uso diario, tanto para la ciudad como para los desplazamientos de su entorno comarcal, y que suscita numerosas quejas.

El puente de la avenida del Valle

El proyecto de presupuestos recoge también más financiación para un novedoso proyecto, el puente de Plasencia entre la avenida del Valle y la circunvalación sur, con 50.000 euros en 2026 y 500.000 en 2027. El total previsto asciende a 550.000 euros, todavía insuficiente para su construcción.

En el mismo bloque viario figura la humanización de la carretera de Trujillo, con 35.000 euros, una partida de menor volumen, pero igualmente vinculada a la mejora urbana de accesos y travesías.

Cáritas Plasencia, 540.000 euros

Entre las partidas sociales, aparece Cáritas Plasencia, con 540.000 euros para atención a personas sin hogar y/o en situación de exclusión social.

Es una de las mayores dotaciones nominativas localizadas para la ciudad fuera del ámbito de obra pública y dependencia y refleja el peso de los programas de inclusión en el presupuesto regional.

La residencia San Francisco, 300.000 euros

El centro San Francisco de Plasencia aparece con dos referencias en los presupuestos de la Junta que, sumadas, alcanzan 300.000 euros. La principal corresponde a reformas, con 285.000 euros, y otra dotación añade 15.000 euros para el mismo recurso.

Dentro de los centros del Sepad figuran además 30.000 euros para el Centro Residencial Los Pinos y otros 30.000 para el CAMP María Jesús López Herrero.

El IES Gabriel y Galán, 290.994 euros

En Educación, la actuación con referencia directa a Plasencia es la de la biblioteca del IES Gabriel y Galán, con 290.994 euros. La partida se incluye en el programa de Educación Secundaria y Formación Profesional.

El documento no detalla el alcance concreto de la obra, pero sí identifica el centro y la dotación prevista.

Más partidas para el área de salud

El área de salud de Plasencia incorpora varias partidas asistenciales en los presupuestos. La mayor es la de prótesis, con 245.006 euros. Le siguen las entregas por desplazamientos, con 196.372 euros, y las sillas de ruedas, con 189.003 euros.

También aparece el reintegro de gastos de farmacia, con 86.514 euros, y una ayuda para suministro eléctrico por terapias domiciliarias, con 60.000 euros.

Patrimonio: Casa del Deán y antiguo matadero

Por otro lado, la Junta colaborará en el proyecto de recuperación de la Casa del Deán para destinarla a museo y destina una partida de 200.000 euros dentro del área cultural.

Con la misma cuantía aparece la redacción del proyecto de recuperación del antiguo matadero, que lleva años cerrado y, por tanto, sin uso. En este caso, la partida se incluye dentro de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Vivienda, infancia y universidad

En otras áreas, el presupuesto regional destina 361.491 euros para la adecuación de locales a vivienda en Plasencia.

También recoge 100.000 euros para reforma y mejoras en el CAM Cereza-Valcorchero, dentro del área de servicios sociales, infancia y familia y en enseñanza universitaria, la UNED de Plasencia cuenta con 83.806 euros.

Cultura, seguridad y otras partidas menores

Con menores cuantías aparecen, en cultura, el Festival Internacional de Folk, que tiene asignados 60.000 euros, mientras que la Asociación 24 Fotogramas recibe 20.000 euros para el Festival Plasencia Encorto. El International Youth Film Festival Plasencia Encorto cuenta a su vez con 15.000 euros y el concurso flamenco Mayorga-Ciudad de Plasencia, con 6.000 euros.

En seguridad y emergencias, el Ayuntamiento de Plasencia aparece con 70.000 euros para la galería de tiro de la Policía Local y 12.000 euros para la unidad de rescate de Protección Civil.

Cierra el listado la ayuda al Orgullo LGTBI de Plasencia, con 5.000 euros, dentro del programa de igualdad de género y estrategia contra la violencia hacia las mujeres.