Óscar del Fresno mantiene viva en Plasencia la esencia del restaurante Casa Juan

Casa Juan ha abierto una nueva etapa en Plasencia de la mano de Óscar del Fresno Robles, que ha llevado a cabo una reforma integral del restaurante y elaborado una carta que mantiene intacta la huella de Juan Ángel Ferrer, quien dio vida al espacio junto a su mujer Isabel durante décadas.

Fallecido en diciembre, entrar ahora en Casa Juan es adentrarse en un espacio distinto en la forma, en la decoración, el mobiliario... Pero con la misma esencia en el fondo. Quien ha acudido alguna vez a comer o cenar, sigue viendo a Juan en el restaurante, sin duda.

Catorce años junto a Juan

Fue el mentor de Óscar, vasco de nacimiento, pero que lleva 36 años en Plasencia. Se formó en la Escuela Municipal de Cocina, que gestiona el ayuntamiento, y en la ciudad empezó a trazar un camino profesional que terminó llevándole a Casa Juan, un restaurante que ya conocía mucho antes de entrar en su cocina.

Óscar explica que, de niño, acudía con sus padres cuando estaba de vacaciones y, años después, mientras estudiaba, comenzó a echar una mano los fines de semana.

Su incorporación estable llegó en torno a 2002. Entró como pinche y durante 14 años trabajó junto a Juan Ángel Ferrer. Aquel tiempo fue algo más que una etapa laboral. Óscar fue ganando peso en la cocina hasta asumir responsabilidades cuando Juan se ausentaba. "Él se iba tranquilamente y yo me quedaba", señala sobre una confianza que fue creciendo a base de oficio, horas y servicio.

Óscar y su mujer, en el centro, junto a Juan Ferrer y su mujer Isabel, en Casa Juan. / CEDIDA

Una continuidad con carga emocional

En un momento dado, Óscar salió del restaurante para pasar por el Mercado Bar, donde trabajó durante dos años y medio. Después, cuando Juan se jubiló, recibió la propuesta de hacerse cargo del restaurante. La decisión tenía un componente profesional, pero también sentimental. Habían sido muchos años compartiendo cocina y una forma de entender el oficio.

La muerte de Juan Ángel Ferrer, el pasado diciembre, añadió una dimensión distinta a esa continuidad. Óscar habla de él como alguien muy cercano, casi familiar. "A Juan lo veo como familia", afirma. Por eso, el relevo no se planteó como una ruptura, sino como la forma de mantener en pie un proyecto que conocía desde dentro y que ahora atraviesa una nueva etapa.

Óscar destaca que, durante el tiempo en que ya se hizo cargo del negocio, Juan seguía pasando por el restaurante. "Era rara la semana que no venía a verme", cuenta. También le pedía consejo cuando lo necesitaba. Esa relación explica buena parte del espíritu con el que el cocinero encara ahora el presente, el de seguir adelante, pero sin desdibujar la huella de quien levantó la identidad de la casa.

Una reforma integral

El cambio más visible está en el espacio. Casa Juan ha acometido una reforma integral para ofrecer una imagen más moderna y personal. Se han renovado la entrada, el comedor, la cocina, el suelo, las paredes y parte del mobiliario. La terraza se mantiene, pero el interior presenta ahora una apariencia distinta, especialmente desde el acceso, una de las zonas donde más se nota la transformación.

Óscar quería dar al restaurante otro aire, pero sin convertirlo en un sitio irreconocible para quienes lo han frecuentado durante años. La intención era que el cliente percibiera una sensación renovada al entrar, una casa puesta al día, más cercana a su propia manera de entender el negocio, pero todavía vinculada a la historia anterior.

Esa ha sido la clave del proyecto, cambiar la imagen sin alterar la esencia. Por eso, el restaurante conserva el nombre, la clientela de siempre y algunos platos que forman parte de su memoria. Al mismo tiempo, incorpora una mirada más actual, apoyada en la cocina de mercado, el producto de temporada y una carta que permite moverse entre la tradición, los guiños vascos y elaboraciones más contemporáneas.

Platos que no desaparecerán

En este conexto, hay recetas que Óscar considera intocables. Las colmenillas rellenas de foie y la ensalada templada de bacalao son dos platos emblemáticos de la etapa de Juan Ángel Ferrer y seguirán siempre en la carta. "Esos platos se van a quedar siempre", sostiene el cocinero.

A esa memoria se suma la kokotxa de bacalao al pil pil, una elaboración de raíz vasca que Óscar define como otro plato insignia del restaurante.

La carta combina esos platos míticos con una cocina de temporada porque, según explica Óscar, trabaja mucho con sugerencias, según el producto disponible en cada momento. No se trata de una propuesta cerrada sobre una sola línea, sino de una cocina que toca "un poquito todos los palos", con tradición, mercado, elaboraciones más cuidadas y una parrilla de carbón para carnes y pescados.

De la torta del Casar al bacalao al pil pil

En los entrantes, aparecen referencias muy reconocibles para el público extremeño, como la torta del Casar, las anchoas del Cantábrico con zorongollo, el carpaccio de presa ibérica con foie, el tartar de salmón marinado y aguacate, las croquetas caseras o distintas ensaladas. Entre ellas, destacan la templada de bacalao y la de vieiras, langostinos, parmesano y vinagreta de tomates secos y albahaca.

En pescados, la carta mantiene la cazuela de kokotxas de bacalao al pil pil; el lomo de bacalao confitado sobre crema de ajos tiernos y verduritas salteadas; el pulpo asado a la parrilla con parmentier y los chipirones a la plancha con ajitos crujientes y mayonesa de lima.

La parrilla de carbón es uno de los atractivos que más tirón tiene entre los clientes. En carnes, figuran el lomo bajo de vaca madurada; el chuletón de vaca madurada; la pluma ibérica de bellota; la presa ibérica de bellota; el rabo de toro deshuesado al vino tinto sobre puré de mortero; la carrillera de angus glaseada sobre crema de apionabo y manzana y el ossobuco de ternera extremeña a la milanesa.

Cocina de mercado y producto extremeño

Casa Juan no ofrece menú del día, aunque sí trabaja menús para grupos. La propuesta se apoya en la carta y en las sugerencias de temporada. En la despensa, Óscar destaca que tienen peso los productos del entorno y de la región, como el aceite, el pimentón o la cereza cuando llega su momento. Esa conexión con el producto extremeño convive con referencias de otras zonas y con distintas denominaciones de origen en la bodega.

Así, el restaurante cuenta con unas 70 referencias de vino. La selección reúne distintas denominaciones y refuerza la idea de una casa pensada para una comida pausada, de producto y sobremesa, más que para un servicio rápido de menú diario.

Óscar resume su propuesta en dos conceptos: calidad y trato cercano. Defiende una materia prima cuidada, una cocina en la que cree y un servicio profesional, pero familiar. "No a todo el mundo le tiene que gustar todo, pero yo confío en lo que hago", afirma.

La parte más personal de Óscar

Porque la continuidad no significa inmovilismo. Óscar también ha incorporado platos que responden más a su manera de cocinar. Uno de ellos es el mogote ibérico a baja temperatura, elaborado con cabecero ibérico. Explica que la pieza se cocina durante 17 horas a 70 grados, después de un marinado previo, y se acompaña con una salsa hecha a partir de la reducción de esa marinada, crema de calabaza y puré de mortero.

Esa elaboración representa la parte más actual de la carta, pero sin alejarse del producto ni de una cocina reconocible. Porque Casa Juan no busca romper con el cliente que ya tenía, sino ampliar el relato de la casa. Mantener los platos de siempre y, a la vez, introducir otros que expliquen quién está ahora al frente.

Los postres completan esa línea variada. La carta incluye crème brûlée con frutos rojos; sopa fría de fruta de la pasión con crumble y kiwi; brownie con helado de vainilla; mousse de chocolate blanco con galleta Lotus; copa de helado y tarta de queso.

Un equipo pequeño y una clientela fiel

En cuanto al aforo, el restaurante tiene capacidad para 98 personas entre comedor y terraza. El horario de comedor es de 13.30 a 15.45 horas y de 20.30 a 23.15 horas. Durante buena parte del año abre de miércoles a domingo y, en verano, habitualmente desde finales de junio, pasa a funcionar de martes a sábado.

El equipo lo forman Óscar, tres trabajadores y Mercedes Domínguez, su mujer, que acude los fines de semana para ayudar. En plantilla hay un ayudante de cocina, una persona de limpieza y un camarero. Es una estructura pequeña, sostenida sobre la cercanía y la implicación diaria.

Una clientela fiel

Y en esa cercanía tienen una importancia especial los clientes. Muchos que iban a Casa Juan con Juan Ángel Ferrer han seguido yendo con Óscar. Esa fidelidad es una de las señales de que el relevo ha funcionado. El restaurante se ha renovado, pero continúa siendo un lugar reconocible para quienes lo asociaban a una cocina concreta, a un trato determinado y a una memoria compartida.

Por eso, Casa Juan vive ahora una segunda etapa en la que la palabra continuidad pesa tanto como la palabra cambio. Hay otra imagen, otro impulso y una firma propia en la cocina, pero también platos que no desaparecerán y una forma de entender el restaurante que viene de lejos. En esa convivencia entre lo heredado y lo nuevo se sostiene el presente de una casa que no quiere olvidar de dónde viene y donde Juan siempre estará presente.