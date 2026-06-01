Alberto Manuel Hornos: "A la plaza de toros de Plasencia la siento como mi casa"

Alberto Manuel Hornos Valiente habla de la plaza de toros de Plasencia desde una posición que no es solo profesional, sino que va más allá. No es de extrañar porque en esa misma plaza tomó la alternativa en 1998; trabajó su padre y toreó una de sus tardes más recordadas. Ahora, cumple diez años como responsable de sus festejos taurinos, al frente de la empresa Grupo Ceber Tauro, de la mano del Ayuntamiento de Plasencia.

Este empresario de Coria está inmerso ahora en los próximos festejos taurinos de la feria de Plasencia, previstos para los días 13 y 14 de junio, con unos carteles en los que ha combinado figuras consolidadas, nombres con tirón y presencia extremeña en una plaza de segunda categoría que, según ha explicado, exige mucho para llenarse.

De torero a empresario

Pero antes de sentarse en el despacho, en su labor como empresario, Alberto Manuel Hornos estuvo al otro lado de la barrera. Ha explicado que empezó a torear siendo un niño, con apenas 10 años, y que se mantuvo en activo hasta 2004. Su despedida llegó en la provincia de Cáceres y su alternativa, el paso mayor en la carrera de un torero, la recibió en 1998 en la misma plaza de toros de Plasencia que ahora gestiona.

Ese vínculo marca su forma de hablar del coso placentino. No se refiere a él como un recinto más dentro del calendario taurino extremeño, sino como una plaza conectada con su propia biografía. "La siento como mi casa", ha destacado del coso placentino, donde también conserva el recuerdo de tardes de especial intensidad, como una "gesta" en la que iba a matar seis toros en solitario y acabaron siendo ocho.

Alberto Manuel Hornos, en la plaza de toros de Plasencia. / Toni Gudiel

La historia familiar pesa también en esa relación con la plaza. Su padre, Amadeo Hornos, fue empresario taurino y tuvo un vínculo directo con la plaza placentina. Natural de Jaén, su hijo cuenta que Amadeo quiso ser torero, pero acabó buscando su camino en Madrid. Allí entró en contacto con Tomás Lancho, empresario que gestionaba la plaza de toros de Plasencia, y Amadeo terminó trabajando para la provincia de Cáceres, donde organizó festejos, llevó direcciones de lidia y acabó echando raíces en Plasencia.

En una ocasión, fue a los Sanjuanes de Coria y conoció a la que sería su mujer y, finalmente, se trasladaron a vivir al municipio vecino.

El aprendizaje de una saga

Alberto Manuel explica que el paso de matador a empresario no fue fácil porque, aunque conocía el sector desde dentro porque lo había vivido de cerca gracias a su padre, el cambio de posición le obligó a mirar la tauromaquia desde otra silla. "Siendo empresario tienes que ponerte en el asiento del público, del aficionado", ha explicado.

En 2004, empezó a gestionar festejos taurinos y destaca que su padre fue una guía fundamental. Hornos ha explicado que tuvo que aprender la parte menos visible del oficio: las contrataciones, la relación con los ayuntamientos, los pliegos, los presupuestos, los compromisos de cada feria y la manera de sostener una programación con equilibrio. "Mi padre me guio y me dio las directrices", ha subrayado.

Esa experiencia desembocó años después en la gestión de la plaza placentina. La primera vez fue en 2014, una fecha que recuerda como una satisfacción personal muy grande por todo lo que significaba regresar, ya como empresario, al lugar donde había recibido la alternativa. Desde entonces, han pasado diez temporadas de gestión, con el paréntesis obligado de los dos años sin festejos por la pandemia.

Cartel de los festejos taurinos de la feria de Plasencia, confeccionados por Ceber Tauro. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Una plaza difícil de llenar

La plaza de toros de Plasencia tiene, según ha explicado Hornos, un componente emocional fuerte, pero también una realidad empresarial compleja. Con su experiencia, afirma que se trata de una plaza "complicada" para llenar y que el tirón de las grandes figuras sigue siendo decisivo. En su diagnóstico, señala que en España hay muchos toreros y una "baraja" amplia, pero faltan nombres con la fuerza suficiente para arrastrar por sí solos al público.

Ese es uno de los retos que detecta en el momento actual de la tauromaquia. Hornos considera que los jóvenes necesitan apoyo y espacio porque debe existir "un relevo generacional", aunque reconoce la dificultad de programarlos en un festejo cuando todavía no son conocidos por el gran público. Las figuras, insiste, son las que llevan a mucha gente a la plaza, pero no hay suficientes para todos los festejos que se organizan en España.

A esa escasez se suma el incremento de los cachés. Ha explicado que una figura que hace dos décadas podía costar en torno a 20.000 euros puede situarse ahora en 50.000 o 60.000 euros. La subida condiciona los carteles, sobre todo en plazas como la de Plasencia, donde el empresario debe ajustarse al pliego de condiciones del ayuntamiento, mantener precios asequibles y competir con otras citas taurinas de mayor presupuesto y precios de entrada.

Los carteles del 13 y 14 de junio

En este décimo año de gestión, la feria de Plasencia de este año llega con dos fechas marcadas en rojo: el 13 y el 14 de junio. Hornos defiende el atractivo de los carteles por la presencia de figuras que no han toreado nunca en la plaza y por el regreso de nombres importantes para el aficionado.

Entre los alicientes, destaca a Pablo Aguado y Hermoso de Mendoza, dos figuras que "no han toreado antes en Plasencia". Esa primera vez en el coso placentino añade un punto de interés para una feria que busca atraer tanto al público fiel como a quienes se acercan a la plaza por los nombres propios del cartel.

Por otro lado, repite Emilio de Justo, torero extremeño y uno de los reclamos naturales para la afición de la región. Hornos ha explicado que vuelve por sus triunfos y por el vínculo que genera su presencia en una feria cacereña. Junto a él aparece Manzanares, al que define como una figura principal y como la "guinda" del cartel por su consideración dentro del sector.

En el apartado del rejoneo, el empresario ha subrayado el regreso de Andy Cartagena, que "hacía cinco o seis años que no toreaba en Plasencia" y llega en un momento de auge, tras sus actuaciones en plazas de gran repercusión como Sevilla y Madrid. También destaca a la rejoneadora francesa (y también bióloga) Lea Vicens, habitual en ferias importantes y ya conocida por el público placentino por su presencia en anteriores carteles.

El precio, el pliego y la televisión

Con todo, Alberto Manuel subraya que la gestión de una feria no depende solo de los nombres. El empresario explica que los precios en Plasencia se mantienen condicionados por el pliego municipal y los considera muy económicos para el tipo de festejos que se ofrecen. A su juicio, son precios más próximos a los de "una novillada" que a los de una corrida de toros, algo que estrecha el margen de organización.

El empresario apunta también que la subvención que reciben es inferior a la de otras ciudades, lo que complica todavía más la confección de carteles capaces de competir en el mercado taurino. Pese a ello, sostiene que Ceber Tauro siempre ha tratado la feria de Plasencia "con cariño", anteponiendo en muchas ocasiones el componente personal al económico por la relación que mantiene con la ciudad y con la plaza.

Afirma además que otro factor que ha cambiado el comportamiento del público es la televisión. Hornos señala que antes no existía la competencia actual de las retransmisiones taurinas, mientras que ahora las ferias de Sevilla, San Isidro y otros ciclos importantes se pueden seguir desde casa. Esa oferta hace que parte del público se reserve y no acuda a la plaza, salvo cuando el cartel presenta un atractivo muy claro.

Diez años y la intención de seguir

En cuanto a su relación con el Club Taurino de Plasencia, explica que es "cordial, afectiva y de colaboración". También destaca la buena relación con el ayuntamiento, con el que sigue conversando sobre el futuro de la plaza y de la feria.

Este año, termina de nuevo el contrato de gestión y el ayuntamiento tendrá que volver a sacar a licitación la organización de los festejos, de cara al próximo año y los siguientes.

La intención de Alberto Manuel es continuar y volver a presentarse a la adjudicación. Porque después de una década marcada por el esfuerzo, la pandemia, la presión de los costes y la dificultad de cuadrar carteles atractivos con precios contenidos, no hay plaza de toros por la que sienta mayor afinidad. Fue su plaza como torero, lo es como empresario y sigue siendo una casa a la que volver.