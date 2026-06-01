Comienza el bacheo en Plasencia: estas son las nueve zonas donde actuará la brigada del ayuntamiento

Es la noticia que más tiempo llevan esperando los placentinos y también los visitantes que se han topado con alguno en distintas calles de la ciudad. El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado que este martes comenzarán los trabajos de bacheo para arreglar los viales afectados, sobre todo, por las "intensas lluvias del invierno".

El proyecto ha tardado más en llevarse a cabo porque la empresa que resultó adjudicataria del plan extraordinario, desistió finalmente de la obra, por lo que el gobierno local ha tenido que recurrir a un plan B para tapar los baches de la ciudad, la brigada municipal de obras.

Estrategia coordinada

De esta forma, el ayuntamiento "intensifica sus esfuerzos para revertir el deterioro que sufren las calzadas de la ciudad tras las intensas lluvias del invierno y ofrecer la respuesta firme que los ciudadanos demandan".

El gobierno local ha apuntado que es consciente "del estado actual de las vías y del lógico malestar que el desgaste del pavimento genera en el día a día de los conductores". Por eso, ha puesto en marcha "una estrategia coordinada que combina actuaciones de choque con proyectos de gran envergadura a medio plazo".

Fotogalería | Baches cada vez más profundos en Plasencia /

Las zonas donde se taparán los baches

Así y, como "primera medida de mantenimiento", la brigada municipal de obras comenzará este martes la campaña de bacheo en frío, centrada en los puntos "que requieren una intervención más urgente".

Según la planificación municipal, durante esta semana, los operarios municipales trabajarán de forma intensiva "en zonas clave para la movilidad urbana", como la avenida de Salamanca; la intersección entre la calle Juez Marino Barbero y la avenida de Portugal; los pasos de cebra de la avenida Cañada Real, y las avenidas de Federico García Lorca, Dolores Ibárruri (hacia La Esperanza) y del Valle.

Además, actuará en la calle Jerte, la calle Vicente Barrantes y en el acceso al aparcamiento de La Isla por la calle del Caño Soso.

Trabajo en los despachos

El ayuntamiento ha subrayado que, más allá de estas tareas, trabaja "a pleno rendimiento en los despachos para ejecutar las soluciones definitivas que la ciudad necesita".

Por eso, tras el "imprevisto causado por la empresa adjudicataria del plan extraordinario de bacheo, que finalmente rechazó la adjudicación, los servicios técnicos municipales han agilizado la tramitación de los expedientes del plan de refuerzo del firme para desbloquear los proyectos más ambiciosos a la mayor brevedad".

Bache en la avenida Cañada Real de Plasencia. / Toni Gudiel

Plan de asfaltado y vial en San Miguel

El gobierno local ha apelado a "la confianza de los vecinos" y ha destacado que este plan de bacheo "de contingencia" es "el paso previo a una transformación más profunda".

Por eso, "en las próximas semanas", está previsto el inicio del plan de asfaltado, ya adjudicado por 511.922,77 euros, IVA incluido, a la empresa Araplasa, y que llegará a 12 calles de la ciudad.

A esto se sumará también la reforma integral de la calle que da acceso al nuevo colegio de San Miguel, adjudicada a la misma empresa, la única que se presentó a la licitación, por 117.329,80 euros, IVA incluido.

2 millones en los presupuestos

A esto ha sumado el ayuntamiento partidas cercanas a los 2 millones de euros, destinadas a la "mejora de asfaltado y viario urbano" y que están previstas en los presupuestos de 2026, que se aprobarán en el próximo pleno de este viernes, 5 de junio.

Respecto a cómo afectarán los trabajos de bacheo y asfaltado en el tráfico diario, el ayuntamiento ha señalado que detallará en los próximos días la planificación de las obras para "no entorpecer el tráfico y minimizar las molestias".

Calles previstas en el plan de asfaltado

Las vías incluidas en el nuevo plan son la avenida Felipe VI, desde la calle Profesor Fernando Flores del Manzano hasta la avenida Federico García Lorca, así como en la plaza de los Enamorados y su continuación hasta la intersección con la calle Alfonso Izarra y la calle Olivos.

También se asfaltará la travesía de Salamanca completa, incluida la intersección con la calle José de Espronceda, y la avenida Gabriel y Galán, desde la calle Miguel Delibes hasta Blasco Ibáñez, incluida la rotonda de acceso a esta última vía.

Otra de las zonas incluidas será la calle Eladio Mozas, desde su intersección con la calle Alejandro Matías hasta Cayetano García Martín. El plan llegará además a la avenida Dolores Ibárruri, desde la rotonda Vasco Núñez de Balboa, que no está incluida, hasta la calle José Echegaray.

La intervención incorpora la avenida de las Acacias hasta la intersección con la calle Obispo Calderón Polo, la calle Villa la Mazuela completa y los aparcamientos de la avenida de Alemania entera, junto con su continuación hasta la intersección de la avenida de las Acacias.

Del mismo modo, se actuará en la calle de la Estación, desde el inicio, y en su continuación con la calle Antonio Vicente Arce hasta la avenida de España. El asfaltado llegará también a la calle Manuel García Matos completa y a la calle Obispo Don Adán.