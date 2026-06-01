Cuarto concejal que renuncia al acta en el Ayuntamiento de Plasencia, Gonzalo Torre.

Nueva salida en la corporación del Ayuntamiento de Plasencia y ya son cuatro desde que comenzó la legislatura, en junio de 2023. En esta ocasión, ha renunciado a su acta el edil del grupo municipal Unidas Podemos Plasencia Gonzalo Torre.

El grupo ha remitido un comunicado en el que explica que Torre ha presentado su renuncia al acta de concejal y señala que los motivos de la decisión "son estrictamente profesionales, debido a un traslado laboral a Cantabria, su comunidad de origen".

En Plasencia desde hace 13 años

En este sentido, Unidas Podemos ha apuntado que Torre se estableció en Plasencia hace 13 años por razones de trabajo y, durante estos años, ha compaginado su labor profesional "con un firme compromiso social y político, defendiendo siempre la justicia social, los servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de los placentinos y placentinas".

Tras renunciar al acta, Torre ha querido expresar su "profundo agradecimiento a la militancia de Unidas Podemos" por la confianza depositada en él, así como el "afecto" recibido por la ciudadanía y por la corporación municipal.

La despedida

Según él mismo ha destacado, "Plasencia ha sido mi hogar durante más de una década. Aquí he construido vínculos personales y colectivos inolvidables. Ha sido un periodo estupendo, lleno de nuevas experiencias y conocimientos. Me marcho sintiéndome una pequeña parte de Plasencia y de Extremadura. Solo puedo estar agradecido de cómo se nos ha recibido y tratado por aquí a mí y a mi familia. Seguiré al tanto de lo que pase y defendiendo los mismos ideales allí donde voy".

Unidas Podemos Plasencia ha respondido agradeciéndole públicamente el "esfuerzo, la dedicación y el trabajo incansable" del concejal durante estos años "en la construcción de una ciudad más justa e inclusiva" y le ha deseado "el mayor de los éxitos en su nueva etapa profesional y personal".

Su sucesor, en los próximos días

Por lo que respecta a su sucesor, UP no lo ha desvelado y ha dicho que se dará a conocer "en los próximos días". Gonzalo Torre ocupó el puesto número 3 en la candidatura de Unidas Podemos Plasencia a las últimas elecciones municipales, tras Elena Mejías y María Victoria Mata, concejala y portavoz del grupo.

En el puesto número 4 de la candidatura se encuentra José Manuel Gil Municio, muy conocido en Plasencia por su trabajo en un establecimiento de hostelería de la calle de Los Vinos. Si renunciara a entrar en el ayuntamiento, la siguiente en la lista es María Josefa López González.

La marcha de Elena Mejías, de UP

Gonzalo Torre es el segundo concejal de Unidas Podemos Plasencia que sale del ayuntamiento. La primera fue la exconcejala Elena Mejías, que formó parte del grupo durante 6 años, junto a Mavi Mata.

La exedil de Plasencia Elena Mejías, junto a Mavi Mata. / Toni Gudiel

Mejías anunció su marcha en febrero de 2025 y, aunque no explicó abiertamente las causas de su renuncia porque no lo consideró necesario, sí dijo que seguiría trabajando "mano a mano en espacios sociales fuera de las instituciones y otros proyectos en la ciudad".

Además, subrayó: "He hecho todo lo posible para llevar la voz de las ciudadanas y ciudadanos a las instituciones y ahora es el momento de seguir luchando desde otros ámbitos".

La salida de Purificación Martín, de Vox

Gonzalo Torre tomó posesión del acta en marzo de 2025 y, apenas un mes después, en abril, la concejala de Voz, Purificación Martín, anunció su renuncia al acta "por causas absolutamente de tipo personal".

La concejala compareció públicamente para dar la noticia, acompañada por el entonces presidente provincial del partido y portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, y por quien sería su sustituto, el número 2 en la candidatura municipal de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña, que compagina el cargo de concejal con el de diputado regional.

La exconcejala de Plasencia Purificación Martín. / Toni Gudiel

La concejala confesó sentirse triste por la decisión que había tenido que tomar después de que, siete meses antes, hubiera perdido a su marido.

No obstante, subrayó que iba a seguir vinculada al partido, trabajando, aunque "con un nivel de implicación inferior" y agradeció el apoyo de sus compañeros de Vox por "sacar adelante este proyecto".

El adiós de Roberto Rubiolo, del PSOE

Cinco meses después, a finales de septiembre de 2025, otro grupo municipal, el PSOE, anunció la renuncia de uno de sus concejales, Roberto Rubiolo, debido a "razones estrictamente personales".

Roberto Rubiolo (izquierda) también renunció al acta el año pasado. / Toni Gudiel

A través de un comunicado, el PSOE apuntó que Rubiolo seguiría "aportando mucho desde la dirección del partido en Plasencia, a la que pertenece, donde seguirá prestando sus conocimientos y sus iniciativas tal y como lo ha hecho hasta ahora".

La siguiente en la lista socialista era Emilia Almodóvar, que renunció a tomar posesión del acta, dejando paso a sí a su compañera Aurora Caprita, que accedió a la corporación en el mes de noviembre.

En suma, está siendo la legislatura con más salidas en el Ayuntamiento de Plasencia, tras la de Elena Mejías primero, Purificación Martín después, Roberto Rubiolo y Gonzalo Torre ahora.