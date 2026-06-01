Huecco sustituirá a Bertín Osborne y Decai a Ladilla Rusa en la feria de Plasencia, que pregonará 'Baby' García

El Ayuntamiento de Plasencia ya ha hecho pública la programación definitiva para las próximas ferias, en la que ha desvelado quién sustituirá a Bertín Osborne en el concierto de apertura de los festejos. Será el extremeño Huecco, que actuará en la plaza Mayor la noche del miércoles 10 de junio.

Además, otro grupo inicialmente previsto, Ladilla Rusa, tampoco podrá actuar la noche del jueves en la plaza Mayor y le sustituirán los hermanos Decai. El resto de la programación musical se mantendrá como estaba anunciada y el ayuntamiento también ha desvelado quién será el pregonero este año, Álvaro García Alonso, conocido por los placentinos como Baby García.

Los conciertos definitivos

Respecto a la música, el concierto de Huecco tendrá lugar a las 23.30 horas, una vez que hayan terminado los fuegos artificiales en el parque del Cachón. Cabe señalar que Bertín Osborne no podrá actuar al quedar desierto el concurso para la adjudicación del contrato. La empresa promotora debía presentar una oferta, pero finalmente no lo hizo en el plazo estipulado y el ayuntamiento ha optado por el cantante extremeño.

Respecto al concierto programado del grupo Ladilla Rusa, el gobierno local ha explicado que no podrá llevarse a cabo "debido a problemas administrativos y de agenda ajenos a la voluntad de todos". No obstante, ha manifestado su "firme compromiso" de contar con el grupo en la próxima edición de la feria, al tiempo que ha agradecido "la total comprensión y la buena disposición mostrada por la banda y su equipo técnico ante este imprevisto".

El resto del cartel musical mantiene "una oferta variada y de gran calidad", con los gaditanos Dcai -jueves a las 23.00 horas-, Leire Martínez y Un Pingüino en mi Ascensor, entre otros.

'Baby' García dará el pregón

Respecto al pregonero, Álvaro García Alonso, Baby García, es un gran conocedor de la feria, dada además su implicación como DJ y por su trabajo en el mundo de la radio durante años, que recientemente ha retomado junto a su mujer, con la emisora Top-radio Extremadura.

Pronunciará el discurso el miércoles 10 de junio a las 21.30 horas en la plaza Mayor. Antes, a las 21.00 horas, está previsto el reparto tradicional de sombreros y abanicos.

Tras el pregón, a las 22.15 horas, se celebrará el espectáculo de fuegos artificiales desde El Cachón. La jornada habrá comenzado por la tarde con charangas por el centro de la ciudad, desde las 14.30 horas, y batucada por la plaza Mayor y calles aledañas a partir de las 17.30 horas.

Música en la plaza y en Torre Lucía

La feria contará con una programación musical repartida entre la plaza Mayor y Torre Lucía. El viernes 12 de junio actuarán Los Casetes a las 20.00 horas en la plaza Mayor y Leire Martínez ofrecerá concierto a las 22.00 horas en el recinto de Torre Lucía.

El sábado 13 de junio, la plaza Mayor recibirá a Un Pingüino en mi Ascensor a las 22.00 horas y, después, a Paco Santos Music, cuya actuación está prevista a las 23.30 horas. La programación musical oficial se completa con la preferia del sábado 6 de junio, también en la plaza Mayor, con los DJ Javier Albalá, Blood Brothers, Dani Serra y Belén Jurado.

Charangas, batucada y ambiente en los barrios

El Ayuntamiento ha planteado una feria con música no solo en los escenarios, sino también en la calle. Así, las charangas recorrerán los barrios de jueves a sábado, de 13.30 a 17.30 horas, con final en la plaza Mayor. El miércoles, como antesala, se concentrarán en el centro entre las 14.30 y las 18.30 horas.

La batucada tendrá presencia el miércoles y el viernes, de 17.30 a 19.00 horas, con recorrido por la plaza Mayor y su entorno. El objetivo municipal es extender el ambiente festivo a diferentes puntos de la ciudad y convertir el centro en el principal espacio de convivencia durante los días grandes.

Actividades inclusivas para niños y mayores

La programación incluye actividades infantiles en el parque de La Isla los días 11, 12 y 13 de junio, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Como medida de inclusión, se establecerán horas sin ruido de 11.00 a 12.00 y de 17.00 a 18.00 horas para niños con hipersensibilidad auditiva.

Los mayores tendrán también, como en años anteriores, su propio espacio en el parque de la Coronación, con verbena los días 11, 12 y 13 de junio a las 21.00 horas. El ayuntamiento ha destacado que la feria busca combinar actividades para toda la familia, propuestas musicales de distintos estilos y espacios pensados para diferentes edades.

Agradecimiento a la hostelería

Por otro lado, el gobierno local ha querido hacer una mención especial y agradecer públicamente la "implicación y el esfuerzo" del sector hostelero de la ciudad.

Ha hecho hincapié en que, "a través de diversas iniciativas privadas, numerosos establecimientos han programado una amplia agenda de conciertos que complementarán a la perfección la programación oficial. Este dinamismo y colaboración público-privada no solo enriquece la oferta lúdica y cultural de nuestras fiestas, sino que demuestra, una vez más, el compromiso de nuestros hosteleros por hacer de la ciudad un referente de ocio, hospitalidad y buena música para vecinos y visitantes".

Toros el sábado y rejones el domingo

Respecto a la programación taurina, gestionada por Ceber Tauro, el sábado 13 de junio tendrá lugar la corrida de toros a las 19.00 horas con José María Manzanares, Emilio de Justo y Pablo Aguado.

El domingo 14 de junio, también a las 19.00 horas, será el turno del festejo de rejones, con Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Será el cierre de una programación que combina conciertos, actividades familiares, animación de calle y festejos tradicionales.