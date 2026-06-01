Pizarro sobre los presupuestos de la Junta: "Son cerca de 40 millones de euros para transformar Plasencia"

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha hecho una valoración sobre los presupuestos de la Junta de Extremadura, presentados la semana pasada, en lo que respecta a Plasencia. Pizarro ha calificado las cuentas de "históricas" y ha destacado que movilizarán un montante global plurianual de cerca de 40 millones de euros en inversiones directas para la ciudad.

En concreto, el ayuntamiento ha apuntado que serán 39.605.910 euros consignados entre los ejercicios 2026, 2027 y 2028, de los que 19.283.070 euros "se ejecutarán de manera inmediata a lo largo del presente año 2026".

La mayor apuesta inversora

Por eso, el regidor no duda de que "estamos ante el mayor presupuesto que ha tenido nunca nuestra comunidad autónoma y, sin lugar a duda, ante la apuesta inversora más grande de la historia de la Junta en nuestra ciudad".

Además, ha apuntado que, "si la última vez ya afirmamos que estábamos ante unas cifras récord con el borrador inicial, las cuentas definitivas consolidan y superan con creces ese listón. Es el fruto de un excelente trabajo de gestión que ahora se traduce en un respaldo económico sin precedentes para dar respuesta a las grandes demandas de los placentinos".

Impulso a Martín Palomino

Respecto a las partidas concretas, el alcalde ha hecho hincapié en las destinadas a proyectos de infraestructuras esenciales para el desarrollo urbano y la movilidad, que "consigue blindar un volumen financiero superior a los 20 millones de euros repartidos en varias anualidades".

La avenida Martín Palomino de Plasencia, pendiente de su reforma. / Toni Gudiel

La mayor dotación será para la remodelación de la avenida Martín Palomino y la avenida de España, con una "fortísima y satisfactoria subida en sus proyecciones plurianuales", hasta llegar a los 16.711.319 euros.

En este sentido, Pizarro ha expresado su "enorme satisfacción. El incremento de fondos asignados a Martín Palomino es una excelente noticia para todos. Para el ejercicio 2026 contamos con una inyección de 720.514 euros, pero lo verdaderamente histórico es el blindaje financiero para los próximos años, con proyecciones cerradas de 8.374.165 euros para 2027 y 7.616.640 euros para 2028. Esto garantiza de forma definitiva la transformación radical de la principal arteria comercial y de entrada a Plasencia".

Carretera de Trujillo y el nuevo puente

A esta vía de comunicación se suma la humanización del tramo urbano de la carretera de Trujillo, que cuenta con una asignación de 35.000 euros para este año y la continuidad de un proyecto prioritario para el ayuntamiento, el nuevo puente de Plasencia sobre el río Jerte, paralelo al puente Nuevo y dotado con 50.000 euros en 2026 "para ultimar proyectos" y una dotación de 500.000 euros reservada para 2027 "de cara al inicio de los trabajos".

Pizarro ha destacado que, "desde el año 1992, no se construye un nuevo puente en la ciudad y estas cuentas demuestran que este gobierno regional atiende con hechos las grandes necesidades de conexión de Plasencia".

Centro sociosanitario

Otros proyectos con inversión de la Junta son "el ámbito sanitario y asistencial", que "concentra el mayor volumen de gasto directo concentrado en las cuentas de 2026", según ha destacado el ayuntamiento.

En este apartado, ha destacado el "empuje decisivo" para las obras del sociosanitario, con 8.103.858 euros para este año y una previsión plurianual de 3.832.035 euros para 2027. También, la reforma integral del centro CEREZA de Valcorchero, que "queda garantizada plenamente a través de dos partidas presupuestarias independientes que suman 7.231.334 euros (7.131.334 euros y 100.000 euros, respectivamente)".

Matadero, Casa del Deán, galería de tiro...

Además, el alcalde ha insistido en que, por primera vez, los presupuestos regionales incorporan el "respaldo económico para dos hitos locales y demandas patrimoniales históricas", una partida de 200.000 euros para la redacción del proyecto de recuperación del antiguo matadero municipal y otros 200.000 euros destinados al proyecto de recuperación y conversión de la Casa del Deán.

En seguridad ciudadana y emergencias, ha destacado que las cuentas incorporan 70.000 euros destinados al centro de tiro de la Policía Local y 12.000 euros dirigidos a la Unidad de Rescate de Protección Civil. En cuanto al apoyo al tejido asociativo, el ayuntamiento ha destacado partidas "vitales" como los 540.000 euros consignados a Cáritas Plasencia para la atención a personas sin hogar; los 361.491 euros para la adecuación de locales a vivienda en la ciudad; los 285.000 euros destinados a reformas en el centro San Francisco (que se añaden a los 15.000 euros ordinarios del centro), y los 258.000 euros para la Comunidad Terapéutica de Cruz Roja.

Otras partidas

Por otro lado, el gobierno local ha resaltado que la Hermandad de Donantes de Sangre de Plasencia dispondrá de 26.603 euros, mientras que el centro de Los Pinos y el CAMP María Jesús López Herrero recibirán 30.000 euros cada uno. En las áreas de educación y cultura, ha apuntado los 290.994 euros para las bibliotecas del IES Gabriel y Galán y 83.806 euros para la UNED de Plasencia.

A su vez, "el dinamismo cultural y turístico se refuerza con la subida del Festival Internacional de Folk hasta los 60.000 euros; los 20.000 euros para el Festival Plasencia Encorto (Asociación 24 Fotogramas; 15.000 euros para el International Youth Film Festival Plasencia Encorto y 6.000 euros para el Concurso Flamenco de la Asociación Flamenca Virgen del Puerto.

En el análisis de las cuentas, no han querido dejar de lado los 5.000 euros de "respaldo a las actividades LGTBI del ayuntamiento".

Con todo, el alcalde ha querido hacer un llamamiento a la responsabilidad política de la oposición. "Si algún partido político tiene la tentación de votar en contra de estas cuentas en la Asamblea, estará votando de espaldas a los ciudadanos y en contra de colmar las grandes demandas históricas de esta ciudad", ha subrayado.