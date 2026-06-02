Adiós a los apagones: Plasencia renovará por completo la iluminación en ocho zonas de la ciudad.

Plasencia quiere poner fin a los apagones que en numerosas ocasiones vienen denunciando vecinos de distintos puntos de la ciudad. Con este fin y también el del ahorro económico que supondrá para las arcas municipales, el ayuntamiento ha sacado a licitación la renovación completa del alumbrado exterior en ocho zonas, con un presupuesto base de 1.178.209,71 euros.

La actuación beneficiará a los placentinos, por un lado, porque se acabará la imagen de calles a oscuras y, por otro, porque la ciudad contará con una red más moderna, eficiente y controlada. El proyecto prevé sustituir las luminarias actuales por tecnología LED, reformar centros de mando e incorporar sistemas de regulación y telegestión para detectar incidencias y mejorar el funcionamiento del servicio.

Ocho zonas incluidas

El contrato, que ya está publicado en la sede electrónica del ayuntamiento, afecta a distintos ámbitos de Plasencia y se ha dividido en tres lotes. Las zonas incluidas son los barrios del Rosal de Ayala y Nueva Plasencia (Los Pitufos), Miralvalle, Vera-Elena, San Juan, las plazas de San Calixto, San Francisco, Constitución y Formosa, San Miguel, la variante sur y diversos pasos peatonales y avenida Virgen del Puerto, donde se aumentará la iluminación.

No se trata solo de cambiar puntos de luz. La licitación contempla la sustitución de luminarias existentes por luminarias LED de alta eficiencia, además de la adecuación de los centros de mando, la implantación de sistemas de regulación y telegestión, modificaciones en soportes y brazos, además de actuaciones auxiliares en líneas, obra civil menor, gestión de residuos, seguridad y salud, legalización y puesta en servicio.

Menos incidencias y más control

Uno de los objetivos de la intervención es mejorar la fiabilidad del alumbrado público en zonas donde los vecinos han venido alertando de apagones o fallos de iluminación. Con los nuevos equipos, el ayuntamiento busca disponer de una instalación más estable y con mayor capacidad de control técnico.

Presentación del proyecto de iluminación en pasos de peatones de Plasencia. / Toni Gudiel

La telegestión será una de las claves del nuevo sistema. Según la documentación municipal, permitirá supervisar el funcionamiento del alumbrado desde los centros de mando, regular la iluminación y detectar problemas con más rapidez. Para los vecinos, la mejora debería traducirse en calles, plazas, accesos y pasos peatonales con un servicio más eficiente y menos expuesto a averías prolongadas.

Barrios, plazas y pasos peatonales

El primer lote incluye el barrio del Rosal de Ayala y Nueva Plasencia, además de Miralvalle. Su presupuesto base de licitación asciende a 370.563,41 euros, con un valor estimado sin impuestos de 306.250,75 euros.

El segundo lote se centra en Vera-Elena, San Juan y las plazas de San Calixto, San Francisco, Constitución y Formosa. En este caso, el presupuesto base es de 366.801,04 euros, con 303.141,36 euros sin impuestos.

El tercer lote agrupa San Miguel, la variante sur y los pasos peatonales. Es el de mayor cuantía, con 440.845,26 euros de presupuesto base y un valor estimado de 364.334,92 euros sin impuestos.

Ocho meses de obras

El plazo máximo de ejecución previsto para las obras es de ocho meses. Ese periodo empezará a contar desde la fecha de comprobación del replanteo. Según los pliegos, si una misma empresa resultara adjudicataria de más de un lote, dispondría igualmente de un plazo único de ocho meses para ejecutar todos los trabajos adjudicados.

Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 18 de junio, a las 23.59 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 23 de junio, a las 13.00 horas, en la sala de los Alcaldes de la Casa Consistorial.

Financiación del IDAE

La licitación se enmarca en la segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal, una línea gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y financiada con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

El contrato no cuenta, por tanto, con financiación procedente de fondos de la Unión Europea, según recoge el anuncio de licitación, y se tramita por procedimiento abierto simplificado y ordinario.

Precio y garantía

Respecto a la adjudicación, en cada uno de los tres lotes, la oferta económica tendrá una ponderación de 90 puntos, mientras que la ampliación del plazo de garantía sumará hasta 10 puntos.

En definitiva, con esta actuación, Plasencia afrontará una renovación relevante de su red de alumbrado exterior en espacios de uso cotidiano. La obra afectará a barrios consolidados, plazas, accesos y pasos peatonales, con una inversión que busca mejorar la iluminación, reducir incidencias y modernizar un servicio básico para la movilidad y la seguridad de la ciudad.