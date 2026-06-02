Adiós a Gloria Crespo, primera voz femenina de la radio en Plasencia.

Fue una pionera, adelantada a su tiempo y la primera voz femenina de la radio en Plasencia. Nacida en 1928, Gloria Crespo ha fallecido por motivos de salud, tras vivir una vida plena, dedicada al trabajo y a su familia. Por sus logros, el ayuntamiento le entregó el premio de Mujer Extraordinaria en 2021 y, además, le dedicó la Calle de la Radio.

Este martes, el alcalde, Fernando Pizarro, le ha dedicado unas palabras y la ha definido como "la inolvidable voz femenina de la radio de nuestra vida en Plasencia". El regidor ha subrayado que "Gloria Crespo nos deja un legado maravilloso materializado en su excelente familia y en su extraordinario ejemplo de mujer de vanguardia, capaz de abrir caminos para las nuevas generaciones de mujeres, con humildad y discreción".

La radio, en los cincuenta y en los ochenta

Crespo trabajó en Radio Juventud entre 1951 y 1961. Con motivo del premio de Mujer Extraordinaria, contó a este periódico que le gustaba todo de la radio, los informativos, los programas, la publicidad, las obras de teatro... "Era todo muy dinámico y disfrutábamos con lo que hacíamos".

Una imagen de Gloria Crespo, fallecida en Plasencia. / CEDIDA

Sus hijos destacaron que todos los días, durante esos diez años, cuando llegaban las 14.30 horas, "salía para ir a su programa de radio, que empezaba a las tres y acababa a las seis". "Me gustaba tanto, aprendía y conocía a tantas personas, que lo de cobrar era lo de menos".

Porque Gloria no cobraba. Ella misma explicó que, "antes, las mujeres que decidíamos trabajar fuera, cobrábamos poco o no percibíamos nada, ellos sí cobraban". Años después, casi cumplidos los 80, volvió a sonar su voz en la emisora Radio Plasencia Centro, en unas tertulias que Pizarro ha calificado de "memorables".

Ilusión por su familia y su trabajo

Gloria Crespo fue una pionera y una mujer luchadora. Única superviviente de diez hermanos, hijos de Dionisia Pereira y Vicente Crespo, dedicados a la sastrería.

Estudió Contabilidad de empresa y trabajó como secretaria en varias firmas de Plasencia, entre ellas la entonces Tabacalera. Tras superar las pruebas para la radio y disfrutar de esta experiencia, se casó y la dejó para dedicarse, "con la misma ilusión", a trabajar en su casa y criar a sus cuatro hijos.

No obstante, cuando su marido falleció, no dudó en trabajar de nuevo para ayudar a sacar a flote la tienda Cris-Mar Sports, que hoy gestionan tres de sus hijos y es un referente en la ciudad en su sector.

Mujer independiente

Todos sus hijos la acompañaron hace cinco años en el reconocimiento como Mujer Extraordinaria y, después, en la dedicatoria de la Calle de la Radio.

Entonces, destacaron que "no quiso que su vida dependiera de ningún hombre, ella quería ser independiente económicamente y el día que decidió dejar esa parte de su vida (trabajo y radio) lo hizo sin ninguna presión y en ello empleó las mismas ganas, dedicación e ilusión que imprimía en todo lo que hacía", en palabras de su familia.

"A través de tu voz radiofónica y la calle dedicada a ti permanecerás en nuestra memoria feliz como ciudad eternamente", ha afirmado el alcalde.