Fallece Jesús Muñoz Pascual, alma de Los Dogos y referente musical de Plasencia.

"En Plasencia siempre ha habido música". Son palabras de Jesús Muñoz Pascual, que pronunció en 2021 con motivo de la presentación de su libro Los Dogos, una anécdota musical de los años 60. Él ha formado y formará parte de esa música gracias al grupo, creado en 1965 y por el que, hace cinco años, habían pasado ya 38 músicos. Hoy, quienes le conocieron lamentan su muerte y solo tienen palabras de reconocimiento.

Tanto por su faceta de músico como por su buen corazón, ya que colaboró en innumerables causas benéficas, sobre todo, a través de la asociación Artistas Solidarios Placentinos. De hecho, en los últimos años, los conciertos de Los Dogos siempre tuvieron un objetivo benéfico.

Incansable, enérgico y comprometido

Muñoz Pascual ha fallecido por motivos de salud y las redes sociales se han llenado de pésames.

Como el de un amigo que ha subrayado el haber tenido "la suerte, el privilegio, diría, de cruzarme en esta vida con Jesús" y compartir musicales, ensayos, escenarios "que llenaba con su energía" y actividades solidarias. Destaca que también era un forofo del fútbol y, sobre todo, "incansable, el que siempre llegaba con una idea nueva, el que abría caminos, el zalamero que te enrolaba en su tripulación. Siempre comprometido, porque era de esos que creen de verdad en la cultura como un acto de generosidad, que entienden la vida como un escenario compartido donde siempre hay sitio para sumar, para crear y para tender la mano".

Considera que se ha ido "demasiado pronto", dejando "una luz que no se apaga" porque "hay personas cuya vida, aunque breve o inesperadamente interrumpida, brilla con una intensidad que permanece en quienes tuvimos la suerte de caminar a su lado".

Alma de numerosos colectivos

Otro amigo se ha despedido de Jesús Muñoz destacando cómo "lo has dado todo por tu Plasencia, Los Dogos, Círculo Juvenil, el baloncesto La Salle, Semana Santa, tus belenes que con tanta ilusión preparabas" y un sinfín de actividades emprendidas "con ilusión y ganas de hacer el bien para los demás".

Sin duda, este placentino amante de la música y los musicales, siempre con su guitarra al hombro, ha dejado huella porque otra persona ha destacado: "Me contrató para los cursos de cocina el hotel Alfonso Vlll y le dio una nueva perspectiva a mi vida laboral".

También ayudó a otra en el aspecto musical: "Me devolvió al placer de cantar y subirme a un escenario, un honor acompañarte en el camino de la vida".

Hermano de la Sagrada Cena

Por eso, las redes se han llenado de agradecimientos: "Gracias por todo lo que has sido, significado y formado parte en la música de Plasencia (aquellos años 60/70 de Los Castores, Los Dogos, Los Brumas, Los Flecos) y por todo lo realizado con Artistas Solidarios Placentinos".

Desde su hermandad, la Sagrada Cena, han lamentado "con profundo pesar" su fallecimiento y han resaltado que Muñoz ha sido "alma y corazón de esta Hermandad desde su fundación. Su entrega, su fe y su cariño hacia todos nosotros permanecerán siempre como un legado imborrable".

La cofradía ha invitado a sus miembros a "unirnos en oración por su eterno descanso".