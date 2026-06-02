Ya están a la venta los tickets para la paella solidaria del influencer Engi Ignat en Plasencia.

Ya se pueden comprar los tickets para la paella solidaria que el influencer gastronómico Engi Ignat cocinará el próximo 10 de junio en la Plaza Mayor de Plasencia. La cita, incluida en el arranque de la feria, contará con tickets al precio de 10 euros.

Engi Ignat, creador de contenido zamorano de la cuenta @cocinaderecho, llegará a Plasencia de la mano del Círculo Empresarial Placentino para participar en una jornada que combinará gastronomía, música en directo y solidaridad porque la recaudación irá destinada a Ascapas (Asociación Cacereña de Padres y Amigos de los Sordos).

Venta anticipada abierta

El Círculo Empresarial Placentino ha anunciado que ya ha abierto la venta anticipada de tickets para la paella solidaria, que se pueden adquirir a través de la web del propio Círculo. La plataforma permite realizar el pago de forma cómoda mediante tarjeta bancaria o Bizum.

La organización ha insistido en la importancia de comprar los tickets con antelación, ya que resulta imprescindible "contar con una previsión real de raciones para la elaboración de la paella" y para la correcta organización del evento.

Así, aunque el día de la celebración habrá disponible un pequeño porcentaje del total de tickets en la Plaza Mayor, el Círculo recomienda adquirir el ticket previamente para garantizar la participación y facilitar la planificación de la cita.

Engi Ignat cocinará en la Plaza Mayor

El evento contará con la presencia del influencer gastronómico Engi Ignat, conocido en redes sociales por la cuenta @cocinaderecho y con presencia en Instagram, TikTok y YouTube. Su participación busca dar visibilidad a una convocatoria que unirá cocina, participación ciudadana y apoyo social en pleno centro de Plasencia.

De esta forma, la jornada combinará gastronomía, música en directo y solidaridad en una propuesta abierta a vecinos, empresas y visitantes. Además, será el primer acto con el que el Círculo Empresarial Placentino arrancará la celebración de su décimo aniversario.

Presentación de la paella solidaria del influencer Engi Ignat en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

El presidente del Círculo, Carlos Oliva, ha explicado que el cocinero llegará entre las 10.00 y las 11.00 horas para comenzar la elaboración en directo, algo que ha definido como "un espectáculo en sí mismo".

Recaudación para Ascapas

Por lo que respecta al objetivo de la cita, toda la recaudación irá destinada a Ascapas, la asociación que atiende a personas con discapacidad auditiva y a sus familias en el norte de Extremadura. La entidad trabaja actualmente con 90 usuarios y mantiene una lista de espera creciente en servicios de atención temprana y habilitación funcional.

El propósito de fondo es contribuir a la futura sede de la asociación en el antiguo colegio San Miguel, un edificio cedido por el Ayuntamiento de Plasencia. La rehabilitación del inmueble permitirá mejorar la accesibilidad, eliminar barreras y ampliar plazas para responder a la demanda actual.

La directora de Ascapas, Mónica Iglesias, ha explicado que el local actual se ha quedado pequeño para las necesidades de la entidad debido a la "gran lista de espera".

Feria, ciudad y solidaridad

La paella solidaria se celebrará coincidiendo con el arranque de las Ferias de Plasencia, lo que convierte la cita en una de las primeras convocatorias populares del calendario festivo. El concejal de Festejos, David Dóniga, ha destacado la importancia de incorporar esta actividad al programa y la ha calificado como un "reclamo fundamental" para la ciudad.

"Invitamos a todo el mundo a participar en este evento solidario que comenzará sus preparativos al mediodía en pleno corazón de Plasencia", ha señalado el edil.

Para Ascapas, la jornada del 10 de junio va más allá de una actividad festiva. "No es solo una jornada solidaria, es un ejemplo de unión y responsabilidad social", ha afirmado Iglesias.

Apoyo empresarial

La iniciativa cuenta con el respaldo de numerosos colaboradores locales y regionales, entre ellos Carrefour Plasencia, Pescanoex, El Bar Español, La Chinata, Campesano, Mi Amigo Informático, Onda Cero, Ibercaja y la Cámara de Comercio de Cáceres.

Con esta paella solidaria, Plasencia unirá gastronomía, feria y compromiso social para ayudar a que Ascapas disponga de una sede más amplia y accesible desde la que seguir atendiendo a personas con discapacidad auditiva y a sus familias en el norte de Extremadura.