Un día después de decretar el peligro alto
Incendio de pastos en Plasencia con el 'modus operandi' de años anteriores: de noche y con viento
Los bomberos de la Diputación Provincial de Cáceres tuvieron que acudir hasta en tres ocasiones para sofocar las llamas en el entorno de la avenida Gabriel y Galán
Todavía no ha empezado el verano y, en Plasencia, ya se ha producido el primer incendio de pastos. Ha ocurrido tan solo un día después del inicio de la temporada de peligro alto de incendios decretada por la Junta de Extremadura y con el mismo modus operandi que años anteriores, de noche y con viento.
El fuego también se ha producido en una de las zonas habituales de incendios de pasto en Plasencia, el entorno de la avenida Gabriel y Galán hasta la carretera de acceso a la presa del K-4.
Los bomberos acuden hasta tres veces
De momento, el ayuntamiento ha confirmado que se ha producido el incendio y que se avivó por el viento que soplaba la noche de este martes.
Por su parte, desde la Diputación Provincial de Cáceres, que gestiona el parque de bomberos de Plasencia, han señalado que los equipos han tenido que acudir hasta en tres ocasiones para apagar por completo las llamas.
Según su información, la primera vez que acudieron a la zona eran las doce de la noche y la última, las 6.15 horas de este miércoles. No obstante, "no ha habido nada relevante más allá del pasto", dado que la zona da a la avenida y tendría que saltarla para llegar a los vehículos que había aparcados o viviendas.
Desbrozado a mano y ahora, con máquina
En cuanto a las labores de desbroce para evitar estos incendios, operarios municipales ya habían acudido a la zona para desbrozar de forma manual. Actualmente, cuentan con una máquina que está realizando estas tareas en la avenida de Portugal y, a continuación, irán precisamente a la avenida Gabriel y Galán para reforzar lo ya hecho hasta ahora.
El pasado 13 de mayo, el ayuntamiento informó de una campaña de refuerzo de desbroce para evitar los fuegos del verano a través de un plan que combina la maquinaria pesada, contratos menores, el trabajo de las empresas adjudicatarias y el de la brigada verde municipal. Las actuaciones se reparten por zonas periurbanas, solares, riberas del río, caminos y espacios especialmente sensibles, con atención preferente al recinto ferial ante la proximidad de la feria y los fuegos artificiales.
Preguntado por lo ocurrido, el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha destacado la respuesta "muy rápida" de los bomberos, Policía Local y Nacional y ha pedido a los ciudadanos, primero, "mucha precaución" y ha aludido a que, cuando hace mucho calor, los tubos de escape de los vehículos pueden provocar incendios.
También ha pedido que no se tiren colillas a zonas de pasto y que se avise al 112 cuando cualquier ciudadano vea un incendio para dar una respuesta inmediata.
¿Intencionado?
Hasta el momento, el ayuntamiento no ha confirmado que el primer fuego de los días previos al verano haya sido intencionado, aunque sigue la misma pauta de los que se vienen produciendo en los últimos años, es decir, aprovechar la noche para no ser visto y elegir un día de viento para que el fuego se extienda rápidamente.
Pese a las labores de vigilancia policial de veranos previos, utilizando incluso el dron del cuerpo, es necesario pillar al autor in fraganti y apenas se ha producido alguna detención.
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