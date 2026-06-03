Plasencia ya tiene fecha para la apertura de una de sus piscinas de verano: La Isla.

El Ayuntamiento de Plasencia ya ha anunciado la apertura de una de sus piscinas de verano, el canal de baños del parque de La Isla. El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha explicado que este lunes, 1 de junio, ha comenzado la preparación del canal y ha dado a conocer las mejoras realizadas en el parque.

Respecto a la fecha exacta de apertura al público, se mantendrá como años anteriores y el espacio se pondrá a disposición de los usuarios después de la próxima feria.

El lunes de feria, Día del Niño

En concreto, será el lunes 15 de junio, tradicional Día del Niño en el recinto ferial, cuando los placentinos y visitantes podrán aprovechar para darse un chapuzón en el canal si las temperaturas se mantienen altas.

El concejal ha señalado que ya ha comenzado la preparación para su "limpieza y puesta a punto" y, en los próximos diez días, se llevará a cabo una limpieza integral del "canal de baños y el canal chico" , además del desbroce de los accesos a la piscina natural y sus márgenes.

Estado del canal de La Isla de Plasencia, este miércoles. / Toni Gudiel

Mejoras en vestuarios

Por otro lado, ha explicado que se va a realizar la adecuación de los vestuarios para que puedan utilizarlos los usuarios del canal y también del cerramiento de las zonas ajardinadas.

A esto ha sumado una revisión completa de las compuertas para que cumplan su función y la instalación de la señalización con postes y cuerdas de seguridad.

Nisa ha subrayado también que el ayuntamiento acaba de remodelar el mobiliario del parque con más papeleras, bancos nuevos y un cambio completo de las mesas de los merenderos.

Hasta mediados de septiembre

Por todo ello, ha destacado que el lunes 15 de junio estará a disposición de los bañistas para iniciar la temporada de verano, que se extenderá hasta el 14 de septiembre.

Al igual que en años anteriores, la Junta de Extremadura y el ayuntamiento realizarán los controles del agua para mantenerla siempre apta para el baño.

Cabe señalar que esta piscina no cuenta con socorrista, por lo que el baño se realiza bajo la responsabilidad de los usuarios.

Segunda fase de obras pendiente

Lo que no ha podido realizarse antes de la temporada estival ha sido la segunda fase de la reforma del canal, con el cambio de las compuertas que faltan y la impermeabilización. Todo para optar a la bandera azul para esta instalación municipal.

La primera fase se completó y estuvo lista el verano pasado y la segunda, que iba a financiar el ayuntamiento primero, pero que finalmente acometerá la Junta de Extremadura, tendrá que realizarse una vez termine la temporada de baños.

No obstante, el verano pasado hubo críticas de bañistas porque el pavimento instalado resulta muy resbaladizo y así lo hicieron constar también técnicos municipales en una visita a la instalación.

Sin fecha para la piscina municipal

Lo que se desconoce todavía es la fecha de la apertura de la piscina municipal de la ciudad deportiva, que habitualmente abre también después de la feria.

Este año, el nuevo concejal de Deportes, Alberto Belloso, no ha anunciado cuándo será la apertura, aunque prevé igualmente que tras la celebración festiva.

Son muchos los placentinos que esperan que se dé el pistoletazo de salida a ambas instalaciones, piscina y canal, sobre todo si el verano se adelanta con altas temperaturas que piden refrescarse. De momento, si esto ocurre, al menos el norte de Cáceres cuenta con numerosas piscinas naturales en las distintas comarcas para darse un chapuzón.