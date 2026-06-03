Rodrigo Santos, el niño de Plasencia con altas capacidades que estudia piano y ha ganado un Premio Extraordinario de Primaria.

Rodrigo Santos Bernabé tiene 12 años, estudia en el IES Pérez Comendador de Plasencia y el curso pasado logró uno de los Premios Extraordinarios de Primaria. Alumno con altas capacidades, cursa enseñanzas profesionales de piano y canto en el conservatorio García Matos de la Diputación y ha sido el único chico entre los diez premiados en su categoría.

El reconocimiento de la Consejería de Educación lo recibirá este sábado, 6 de junio, en Casar de Cáceres, en un acto en el que también se entregarán los Premios Extraordinarios de Bachillerato, que en Plasencia ha ganado Cynthia Manzano. En el caso de Rodrigo, el galardón premia un expediente impecable en Primaria.

Un alumno de diez en San Calixto

Rodrigo cursó la etapa de Primaria en el colegio San Calixto, donde, según destaca su madre, sacó una nota de diez en todas las asignaturas y en todos los cursos. Su trayectoria académica fue además un año por delante de lo habitual, ya que no cursó quinto de Primaria y "pasó directamente de cuarto a sexto".

Su madre subraya además sus altas capacidades porque siempre ha mostrado una gran facilidad para aprender. "No es un niño de estudiar mucho, porque todo lo aprende rápido", señala. Aun así, subraya que detrás de sus resultados hay también "esfuerzo, responsabilidad y constancia".

Respecto al premio, el propio Rodrigo afirma que se enteró casi por sorpresa. Aunque a sus padres el colegio les había dicho que le iban a proponer, él no lo sabía y "estaba en casa de mi abuela cuando un amigo me escribió para felicitarme". Confiesa que, al principio, no sabía qué había ocurrido. Después, vio en redes sociales que el colegio había publicado la noticia y "me puse a gritar con mi abuela", cuenta.

Rodrigo es muy familiar y ha querido dedicar su premio a su bisabuela Lala, que "siempre creyó en él".

El único chico entre diez premiados

Por otro lado, Rodrigo y su madre destacan un dato, que ha sido el único chico entre los diez Premios Extraordinarios de Primaria. Además, han tenido una recepción con el alcalde y, según explica su madre, Fernando Pizarro les comentó que era la primera vez que un niño de Plasencia recibía este reconocimiento.

Pizarro y el edil de Juventud de Plasencia, con Rodrigo y Cynthia, los Premios Extraordinarios. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Rodrigo, sin embargo, no vive el premio desde la exhibición. Su madre insiste en que "nunca ha querido destacar" por encima de los demás. No es, dice, "el alumno que levanta siempre la mano para demostrar que sabe la respuesta. Prefiere pasar más desapercibido", aunque sus resultados académicos hayan terminado colocándolo ahora en primer plano.

El galardón, según explica Rodrigo, incluye una dotación económica, aunque para él lo importante es el mérito del reconocimiento.

Piano, canto, fútbol y matemáticas

Un aspecto destacado de la vida de Rodrigo es que no se limita a las notas. Así, desde hace cinco años estudia en el conservatorio de Plasencia donde, actualmente, cursa enseñanzas profesionales de piano y canto. De pequeño también estudió ruso, afirma su madre, aunque terminó dejándolo porque "no le daba tiempo" a compatibilizar tantas actividades.

Además, juega al fútbol en el Nuevo Plasencia y el deporte ocupa una parte importante de su día a día. Tanto es así que, aunque las matemáticas se le dan especialmente bien, cuando habla de futuro, "él dice que quiere ser primero futbolista, y después, ingeniero".

En todo caso ,su madre resume su perfil con una frase "Se le da bien todo". Pero enseguida añade que, más allá de las capacidades, lo que más valora es su forma de comportarse. Lo define como un niño "supereducado", respetuoso, buen compañero y muy sociable.

Integrado en el instituto

El salto al instituto también ha sido positivo. Rodrigo se incorporó en septiembre pasado al IES Pérez Comendador y lo hizo sin acudir en compañía de amigos del colegio, pero ha encontrado allí compañeros del conservatorio y "se ha integrado muy bien". De hecho, su madre señala que le han elegido delegado de la clase.

María explica que su hijo siempre ha ido adelantado respecto a otros niños de su edad y que eso, en algunas etapas, generaba cierta descompensación. Aun así, subraya que nunca ha sufrido acoso escolar, porque se adapta con facilidad y mantiene buena relación con sus compañeros.

Ahora, está contento en el instituto y vive el premio con ilusión, pero también con la naturalidad de un niño de 12 años que reparte su tiempo entre las clases, el conservatorio y el fútbol y destaca por su madurez. Cuando se le pregunta qué diría a otros chicos para animarles a sacar buenas notas, responde que hay que estudiar porque hace falta "tener una base para el futuro".