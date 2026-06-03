El vicepresidente de la Junta Óscar Fernández sobre el CEREZA de Plasencia: "No será un Marcelo Nessi ni un centro de Menas"

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha visitado este miércoles en Plasencia el Centro de Recuperación Zagal de Valcorchero (CEREZA), cuya inauguración lleva un retraso de dos años, y ha dejado claro que no será un segundo Marcelo Nessi, ni tampoco, ha apuntado de motu propio, un espacio para Menores Extranjeros No Acompañados (Menas).

"Aquí no van a venir el tipo de menores que están en el Marcelo Nessi. Evidentemente, los que van a venir son menores que tienen problemas conductuales graves, que están bajo la tutela de la Junta de Extremadura, pero no va a ser un segundo Marcelo Nessi, igual que también les digo que tampoco es un centro de Menas, ni mucho menos. Está concebido para lo que les he dicho antes y, desde luego, mientras yo sea consejero, el objeto va a ser el que es y no va a ser otro", ha subrayado.

Conocer a las personas

Fernández Calle, que ha acudido acompañado por la directora general de Juventud, María José Tovar, ha explicado que una de las primeras decisiones que ha tomado como vicepresidente y como consejero es "conocer todos los recursos y todos los servicios que están a cargo de esta Consejería" y en ese contexto se enmarca la visita al centro de menores de Plasencia, que además sufrió en enero importantes daños por el tornado que pasó por la zona en la que está ubicado, frente del hospital.

Óscar Fernández Calle, con María José Tovar, en el centro CEREZA de Plasencia. / Toni Gudiel

En esas visitas, ha destacado que no solo quiere conocer las infraestructuras, sino "fundamentalmente a las personas que están detrás de esos recursos y servicios, conocer los recursos humanos que tiene la Consejería, porque creo que las decisiones se tienen que adoptar siempre preguntando a la gente, preguntando a los profesionales, preguntando a los que realmente levantan esta Consejería cada día, que son, insisto, las personas que están al frente de los recursos".

Un centro "fundamental"

Respecto al propio CEREZA, ha hecho hincapié en que se trata de un centro que "va a ser fundamental para la Consejería porque es un recurso que va a ser importantísimo en cuanto a la atención tanto a menores como a adolescentes. En el nuevo organigrama de la Consejería y de esa atención a los menores y adolescentes va a ser un punto de referencia", ha insistido.

La pregunta es cuándo está prevista su apertura porque, según las previsiones iniciales de la Junta de Extremadura, debería estar funcionando desde 2024.

En este sentido, Fernández Calle ha asegurado que el centro está "prácticamente finalizado. Lo único que quedan a nivel de infraestructura son prácticamente flecos y lo que tenemos que hacer a partir de ahora es trabajar, como lo estamos haciendo, de manera ardua, para que cuanto antes estén tanto los recursos humanos como también los recursos materiales que dentro del centro todavía faltan para que se ponga en marcha".

Recorrido por el centro CEREZA, junto al edil de Vox en Plasencia. / Toni Gudiel

Sin fecha de apertura

Por lo tanto, el vicepresidente y consejero ha explicado que todavía no puede dar una fecha para su entrada en funcionamiento y, además, ha querido destacar que, para la Consejería, "es más importante que se ponga en marcha de una manera óptima, con todos los recursos y con todo el organigrama realmente enfocado a dar el mejor servicio posible".

Lo que sí ha manifestado es que esa inauguración sea "cuanto antes porque este centro ha valido casi 10 millones de euros de los impuestos de todos los extremeños y tiene que dar el servicio para el que fue creado cuanto antes. Pero, insisto, tiene que hacerse de una manera óptima. Hasta que nosotros no tengamos claro que puede funcionar desde el primer día, tanto con recursos humanos como con los recursos materiales que necesita, no se pondrá en marcha. Aunque también, insisto, eso estamos trabajando para que sea cuanto antes".

Cuadrando los servicios y el personal

Por otro lado, sobre el personal con el que contará el centro placentino y el número de menores que atenderá, ha dicho: "Todavía lo estamos cuadrando todo" y ha asegurado que "no hay ningún problema en cuanto a materiales. Absolutamente ningún problema".

Del personal, ha explicado que están "todavía cuadrando para que los servicios estén organizados y puedan convivir. No es fácil abrir un centro de cero, pero estamos poniendo toda la carne en el asador para que sea, insisto, cuanto antes. No va a haber ningún problema en cuanto a presupuesto y no va a haber ningún problema en cuanto a recursos humanos".

Ampliaciones de plazo de las obras

El pasado enero, la Junta de Extremadura señaló que, a falta de la certificación final, se habían invertido 9.205.933,13 euros en las obras del centro placentino.

Se pusieron en marcha en marzo del 2022 y, dos años después, cuando deberían haber estado concluidas, la Junta de Extremadura concedió a la empresa adjudicataria una ampliación del plazo de ejecución de un año debido a "causas sobrevenidas y ajenas a la empresa", por lo que la previsión era que la obra estuviera terminada en el 2025, lo que tampoco ocurrió.

Así, se han producido varias ampliaciones de plazo y, en abril del 2025, la Consejería de Salud apuntó que el previsto para su finalización era finales de agosto del año pasado, de nuevo incumplido. Entonces, el grado de ejecución era superior al 72%.

Acogidos y plantilla

En cuanto a la capacidad del centro Zagal, el consejero de Sanidad en 2021, José María Vergeles, dijo que podría acoger a 42 menores con alteraciones de conducta y, cuando estuviera en pleno uso, contaría con entre 50 y 60 trabajadores.

Posteriormente, Salud señaló que la ocupación prevista sería de 36 usuarios y la plantilla, de unos 47 trabajadores.

El 30 de junio del 2019, dejó de funcionar como tal el centro de menores de Valcorchero. Según el decreto publicado en su día, Zagal acogerá a menores de entre 12 y 18 años en situación de guarda o tutela de la Junta y que presenten conductas "disruptivas o disociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros" y estará prevista la utilización de "medidas de seguridad y de restricción de libertades o derechos fundamentales, así como la administración de medicamentos".