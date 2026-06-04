Un nuevo grado de IA y 3 cursos de verano: la apuesta de la UNED en Plasencia

La UNED de Plasencia tiene novedades. Una, habitual en estas fechas, es la próxima edición de sus cursos de verano y la otra, un nuevo grado universitario, muy ligado a la actualidad. Así, según ha anunciado su directora, Gloria Lomo, el centro prepara la incorporación del nuevo Grado de Ingeniería en Inteligencia Artificial, una titulación que se implantará el próximo curso.

Por lo que respecta a los cursos de verano, serán tres este año, dentro de una programación que alcanza su 37ª edición y que mantiene el respaldo de Cajalmendralejo, el Ayuntamiento de Plasencia, la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura.

Un Grado con enfoque multidisciplinar

La principal novedad avanzada por Lomo es el Grado de Ingeniería en Inteligencia Artificial. Según ha explicado la directora, planteará en la reunión del consorcio que Plasencia imparta esta nueva titulación y no prevé dificultades para que pueda ofertarse en la ciudad.

Así, la información sobre el Grado acaba de publicarse en la página web de la UNED y el centro facilitará los planes de estudio. La titulación comenzará con la implantación del primer y segundo curso y tendrá "un enfoque multidisciplinar", con participación de distintos departamentos.

Perspectiva ética

En este sentido, Lomo ha subrayado que la UNED "no parte de cero", ya que cuenta con proyectos de I+D de ámbito nacional e internacional. También ha remarcado que la carrera no se limitará a la estadística y a la formación científico-tecnológica, sino que abordará también la Inteligencia Artificial "desde una perspectiva ética".

En ese planteamiento, participarán áreas como Psicología y Economía y la coordinación corresponderá a un catedrático de la Escuela de Informática.

Curso de verano en la UNED de Plasencia. / UNED

Matrícula desde el 1 de julio

El plazo de matrícula comenzará el 1 de julio y se prolongará hasta octubre. La admisión solo será necesaria para quienes procedan de otra universidad o soliciten simultaneidad de estudios, mientras que el resto podrá acceder directamente a la matrícula, que se realiza por internet.

La directora ha destacado que el trámite online es sencillo, aunque la UNED mantiene atención presencial y telefónica para resolver dudas. También ha subrayado que la universidad cuenta con uno de los plazos de matrícula más amplios y que el acceso a sus grados no está condicionado por nota de corte.

Una cita académica consolidada

Lomo ha hecho el anuncio del nuevo Grado en una comparecencia para anunciar la programación de la 37ª edición de los cursos de verano, una de las actividades académicas y culturales más consolidadas del centro asociado de Plasencia.

Junto al alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro y el director territorial de Cajalmendralejo, Sergio Muñoz, ha agradecido el apoyo de la entidad, que colabora con los cursos de la UNED desde 2014, un respaldo "fundamental para consolidar este proyecto".

La directora ha mostrado también su agradecimiento al Ayuntamiento de Plasencia, la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura por su colaboración. Ese apoyo institucional permite presentar este año tres propuestas con un enfoque interdisciplinar, entre las humanidades, las ciencias jurídicas y las nuevas tecnologías.

Curso dedicado a la política

El primer curso, titulado El ideal político, propone una reflexión sobre la política como servicio al bien común. Parte del legado grecorromano y llega hasta los retos de las democracias contemporáneas, con contenidos sobre ética pública, ejercicio del poder, responsabilidad de los gobernantes y búsqueda de la justicia en la vida colectiva.

Está dirigido por Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano, y coordinado por Ana Loreto Molino Manrique. Participarán Quintín Calle Carabias, presidente de la Sociedad Erasmiana; Luigi Garofalo, catedrático de la Universidad de Padua; Eduardo Torres-Dulce, exfiscal general del Estado; y Francesco Fasolino, catedrático de la Universidad de Salerno.

Casos judiciales y jurado

El segundo curso, Casos judiciales. Su enjuiciamiento visto por el Tribunal del Jurado, analizará el funcionamiento de este órgano a partir del estudio de casos reales. La propuesta abordará el jurado desde una perspectiva profesional, criminológica, psicológica, victimológica y sociológica.

Entre los temas previstos, figuran la influencia de los medios de comunicación en los procesos judiciales, el papel de las emociones en la Administración de Justicia y los retos que plantean determinados delitos en la sociedad actual. El curso está dirigido por Manuel Díaz Martínez, catedrático de Derecho Procesal de la UNED.

La coordinación corresponde a María José García Becedas, fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid y antigua profesora tutora del centro de Plasencia. Participarán además José Antonio Quijada, jefe de la Policía Local de Plasencia; Seyla Queralt Esteves, fundadora y directora del Laboratorio Forense; Maricruz Morcillo, redactora de ABC y colaboradora de programas televisivos; Juan Enrique Soto Castro, inspector jefe de la Policía Nacional; José María González, director del Observatorio Criminológico de Seguridad Vial y David Garriga, presidente de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global.

Análisis de datos e IA

El tercer curso, Análisis y visualización de datos. Estadística práctica con R e inteligencia artificial" se sitúa en el contexto de la transformación digital. La directora de la UNED ha destacado que el análisis de datos resulta ya imprescindible para la investigación, la empresa, la educación, la sanidad y la toma de decisiones en numerosos ámbitos.

La propuesta tendrá una orientación práctica y se centrará en estadística, visualización de datos e inteligencia artificial, con herramientas actuales y competencias cada vez más demandadas en el plano profesional y académico. Lo dirigirá Rubén Heradio Gil, catedrático de la UNED, y lo coordinará David Fernández Amorós, profesor titular de la misma universidad.

En este curso participarán también José Miguel Orcas, profesor de la Universidad de Málaga; Ernesto Aranda, profesor de la UNED y Javier Cabregizo, catedrático de la Universidad de Granada.

Plasencia, espacio de encuentro

En conjunto, la directora del centro ha defendido que los tres cursos muestran la capacidad de la UNED para combinar tradición y modernidad, reflexión humanística e innovación tecnológica. También ha remarcado que contribuyen a reforzar el papel de Plasencia como espacio de encuentro para la cultura, la formación y el pensamiento crítico.

Por su parte, el representante de Cajalmendralejo, Sergio Muñoz, ha destacado la continuidad de la colaboración de la entidad extremeña con el centro y ha afirmado que es "un placer estar un año más" junto a la UNED y la ciudad de Plasencia.

Desde el ayuntamiento, el alcalde ha agradecido al equipo directivo de la UNED la continuidad de unos cursos importantes para la ciudad. Fernando Pizarro ha señalado que esta programación sitúa a Plasencia "en el foco de la vanguardia académica" y ha destacado que no todas las ciudades de unos 40.000 habitantes cuentan con cursos universitarios de verano.

El regidor ha reconocido además la "dificultad" de organizar esta programación y ha agradecido la ayuda económica de Cajalmendralejo y el trabajo del equipo directivo y de los responsables de cada curso, a quienes ha atribuido un "esfuerzo notable" para hacer posible esta oferta en Plasencia.