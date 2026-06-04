El paro en Plasencia se sitúa en su nivel más bajo en los últimos 15 años y rompe "una barrera histórica"

El número de desempleados en Plasencia ha bajado exponencialmente en los últimos años, hasta el punto de que el amplio descenso en el pasado mes de mayo ha llevado a alcanzar unos datos de récord. De hecho, el ayuntamiento ha destacado que se ha roto "una barrera histórica" al bajar de los 2.500 desempleados.

El gobierno local ha hecho hincapié en que el desempleo ha caído "a su nivel más bajo en 15 años, tras reducirse un 10% en el último año". Como dato comparativo, en diciembre de 2015, el número de desempleados alcanzó los 5.170.

Importante descenso en mayo

Es sabido que la primavera es temporada alta en Plasencia y los datos del paro lo han corroborado. Así, el pasado mayo, un total de 121 personas han abandonado las listas del Sexpe, lo que supone un descenso del 4,69%. Para el ayuntamiento, esto "ha vuelto a demostrar la vitalidad del tejido empresarial e institucional de Plasencia".

Además, ha hecho hincapié en que este descenso ha estado motivado "principalmente por el excelente comportamiento de los sectores vinculados a los servicios, el comercio y la hostelería, que en este mes de mayo representan —junto con las ocupaciones operativas elementales— los grandes dinamizadores de la contratación primaveral, absorbiendo gran parte de la demanda de empleo local".

Un "hito histórico"

En base a los últimos datos, el gobierno local ha afirmado que "el mercado laboral de Plasencia continúa consolidando una transformación estructural sin precedentes" y ha subrayado el "hito histórico" de reducir el número de desempleados hasta los 2.458.

La oficina del Sexpe de Plasencia. / Toni Gudiel

En su opinión, esto "no solo consolida la tendencia positiva de los últimos meses, sino que sitúa a Plasencia en su nivel de paro más bajo de los últimos 15 años, rompiendo con creces los suelos estadísticos postcrisis y situando a la ciudad en cifras de ocupación que no se veían desde antes del periodo de recesión de 2008".

Ritmo interanual "sobresaliente"

Respecto al dato interanual, mayo de 2025 terminó con un total de 2.732 desempleados, es decir 274 personas más que ahora. Esto supone una reducción del desempleo del 10% en el último año, lo que para el ayuntamiento "demuestra que la reactivación económica de Plasencia es sólida y sostenida en el tiempo".

Además, ha apuntado que la caída del desempleo en mayo "duplica el ritmo de mejora de la media nacional para este mes, consolidando a Plasencia como uno de los grandes motores de tracción laboral y estabilidad económica en el norte de Extremadura".

Empleo femenino al alza

Analizando los datos del paro del último año por género, el ayuntamiento ha subrayado que "uno de los datos más gratificantes del análisis estadístico es el comportamiento del mercado de trabajo entre las mujeres de nuestra localidad".

El motivo es que, "aunque históricamente el desempleo ha mostrado una brecha de género, el último año ha reflejado un cambio de tendencia muy positivo", de esta forma, se ha "desplomado 11,10% interanual, sumando 187 mujeres que han abandonado las listas del desempleo en los últimos doce meses (pasando de 1.685 en mayo de 2025 a 1.498 en mayo de 2026)".

En cuanto al empleo masculino, "también anota una evolución excelente, con una reducción interanual del -8,31% (87 desempleados menos en el cómputo anual)".