Plasencia intensifica el control de ratas y cucarachas: ya en marcha la segunda campaña del año.

Plasencia tiene ya en marcha la segunda campaña anual de desratización y desinsectación en toda la red de alcantarillado. El tratamiento comenzó el pasado 25 de mayo y se prolongará de forma ininterrumpida hasta el 24 de julio, según ha explicado el concejal de Medio Ambiente del ayuntamiento, José María Nisa.

El edil ha querido trasladar un mensaje de "absoluta tranquilidad" ante dudas y comentarios por la falta de actuación municipal con la llegada del calor. "En Plasencia no se ha dejado de trabajar en el control de plagas en ningún momento", ha afirmado Nisa, que ha defendido una planificación "técnica, continua y rigurosa".

Tres tratamientos completos al año

El plan anual contempla tres tratamientos completos al año en toda la red de alcantarillado de Plasencia. El primero se ejecutó entre el 26 de enero y el 31 de marzo, mientras que el segundo es el que se desarrolla ahora en la ciudad.

"No improvisamos", ha insistido el concejal de Medio Ambiente, que ha explicado que las actuaciones se realizan barrio a barrio y conforme a un calendario de calles y zonas que está disponible para la ciudadanía en la página web municipal.

El concejal ha explicado las campañas en el Ayuntamiento de Plasencia. / Toni Gudiel

Nisa ha señalado que, en las zonas con mayor afección de insectos, se pueden realizar nuevas intervenciones siempre que exista una solicitud registrada en el ayuntamiento. "Cuando una vez hemos realizado estos tratamientos y persisten los insectos en ciertas zonas, con solamente hacer un registro pidiendo de nuevo la desinsectación de esa zona, en 24 horas se le hace este servicio especial", ha indicado.

El concejal ha recordado también que las comunidades de vecinos y propietarios deben actuar en sus inmuebles privados. Según ha explicado, aunque el ayuntamiento intervenga en la vía pública y en el alcantarillado, los insectos pueden esconderse y reproducirse en propiedades particulares si no se realizan allí las desinsectaciones correspondientes.

Colaboración vecinal

Por eso, ha pedido además "colaboración ciudadana" para evitar focos que favorezcan la aparición de roedores e insectos. Nisa ha recomendado no depositar basura fuera de horario ni dejar bolsas junto a los contenedores, porque ese comportamiento atrae plagas.

"Eso provoca un efecto llamada a estos roedores y a estos insectos", ha advertido el edil, que ha pedido respetar la ordenanza municipal sobre el depósito de residuos. También ha aconsejado no dejar comida suelta de mascotas en suelos, patios o sótanos.

El ayuntamiento mantiene, además, un control bimensual en todos los centros escolares de Plasencia "para proteger a los más pequeños", según ha señalado el concejal.

Desbroce y mantenimiento

Nisa ha añadido que este dispositivo en el subsuelo se completa con la campaña de desbroce, que este año se está desarrollando con especial intensidad por el "crecimiento abundante de maleza" provocado por las lluvias de primavera. Según ha explicado, el plan se ejecuta de forma "organizada" en todo el término municipal y prioriza la seguridad y la prevención de incendios.

Los trabajos se coordinan con el Infoex, el SEPEI y Protección Civil en los puntos más críticos, entre ellos la sierra de Santa Bárbara, el monte de Valcorchero y la zona del Espartal. Además, con motivo de la cercanía de las ferias, el edil ha subrayado que se han reforzado al máximo las labores en el entorno del recinto ferial y el parque del Cachón.

"Es una actuación crucial, no solo por una cuestión estética o de limpieza, sino por pura seguridad ciudadana", ha señalado el concejal, que ha vinculado estos trabajos a la celebración de los tradicionales fuegos artificiales. "Queremos un entorno seguro, limpio y para el disfrute de todos", ha añadido.

En solares privados

Nisa ha hecho también un llamamiento a los propietarios de parcelas privadas para que mantengan sus terrenos limpios y desbrozados. "El ayuntamiento actúa en los espacios públicos, pero podrá requerir oficialmente a quienes no cumplan con esa obligación en sus propiedades".

Por otro lado, ha hecho hincapié en que las solicitudes de desbroce en zonas verdes municipales en barrios deberán realizarse mediante registro. Según ha explicado el concejal, este sistema permite mantener un orden de trabajo y evitar cambios improvisados de personal por llamadas telefónicas. "Está contemplado dentro de la forma de trabajo y funcionamiento de la Concejalía de Medio Ambiente para la prevención de incendios", ha afirmado.

A su vez, el edil ha pedido extremar las precauciones durante el verano, especialmente en las zonas parceladas fuera del casco urbano. Ha recomendado no hacer barbacoas en áreas de alto riesgo y no utilizar maquinaria como radiales u otras herramientas que puedan producir chispas. También ha recordado la importancia de llamar rápido al 112 y facilitar una ubicación precisa para que los servicios de emergencia puedan intervenir cuanto antes.