El obispo de Plasencia recibe una copia del 'Cuponazo' de la ONCE dedicado al viaje del Papa León XIV a España

El obispo de Plasencia, Ernesto Jesús Brotons, ha recibido este viernes una réplica del 'Cuponazo' de la ONCE del viernes 12 de junio, dedicado al viaje del Papa León XIV a España por primera vez desde que fue elegido sucesor del Papa Francisco el pasado 8 de mayo, tras su fallecimiento. Durante su estancia, del 6 al 12 de junio, el pontífice visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, y pronunciará 12 intervenciones, cinco homilías y cinco saludos.

Brotons ha recibido el cupón de manos de Fernando Iglesias, delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias.

El cupón recorrerá todos los pueblos de España de la mano de los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la ONCE, de los que casi 600 se encuentran en Extremadura, que lo llevarán "junto a su corazón", como ha destacado Fernando Iglesias. "Porque es un cupón que se suma al viaje del Papa y anima también a alzar la mirada a la inclusión, a romper barreras, a construir sociedades mejores, a ponerse en el lugar de los demás y a la solidaridad", ha apostillado.

El cupón incluye el logotipo de la Conferencia Episcopal Española y el del Viaje Apostólico, obra de la diseñadora gráfica María del Mar Chapa, que está construido como un círculo abierto en acción, con figuras humanas no estáticas y enlazadas, proyectándose hacia arriba, informa en nota de prensa la ONCE.

Viaje papal

El Pontífice permanecerá del 6 al 8 en Madrid, del 9 al 10 en Barcelona y los días 11 y 12 en Canarias. En Madrid, el Papa presidirá una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles y la procesión de Corpus Christi. En Barcelona, bendecirá la nueva y más alta torre de la Basílica de la Sagrada Familia, dentro de los actos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Durante su estancia en la capital catalana, León XIV conocerá también a una niña ciega que le mostrará la maqueta táctil de la nueva Torre de Jesús. La última etapa del viaje será en Canarias, donde el Pontífice visitará un centro de acogida para acercarse a la realidad migratoria.