Pizarro pide al PSOE que ponga orden en su grupo por la actitud de Esther Sánchez en el pleno

El pleno municipal de Plasencia de este viernes, en el que el PP ha aprobado en solitario los presupuestos más altos desde su llegada al gobierno local, ha terminado con mucha tensión y una petición por parte del alcalde, Fernando Pizarro, al portavoz del grupo municipal del PSOE, Alfredo Moreno, que "ponga orden" en sus filas.

Lo ha hecho tras recriminar la actitud de una de sus concejalas, Esther Sánchez, en la sesión plenaria y poniendo de relieve además una situación que es vox populi pero nunca un miembro de la corporación había expresado públicamente, la "desunión" del grupo municipal socialista. De hecho Pizarro ha acusado a Sánchez de "desleal" con los suyos y ha estado a punto de expulsarla.

De alcaldesa a concejala

Para conocer cómo se ha llegado a esta situación cabe señalar que la concejala socialista suele intervenir en el turno de ruegos y preguntas de los plenos en calidad de alcaldesa de San Gil para reclamar el importe económico que debe el ayuntamiento a la entidad local.

Sin embargo, en esta ocasión, ha lanzado reproches a la concejala de Turismo, Belinda Martín, en calidad de edil del PSOE cuando su portavoz ya había intervenido, de ahí que el alcalde haya hablado, no solo de desunión dentro del grupo, sino de "intentar deslumbrar al resto" de sus compañeros de partido.

Esther Sánchez, edil del PSOE de Plasencia y alcaldesa de San Gil, en el pleno. / Toni Gudiel

Reproches por el Domingo de Ramos

Para entender el motivo de la intervención de Sánchez hay que explicar que, en un pleno anterior, en un turno de respuesta de ruegos y preguntas, la edil de Turismo, Belinda Martín, preguntó a Sánchez por qué estaba vendiendo palmas el Domingo de Ramos a las puertas de la catedral.

Entonces, la edil socialista no pudo contestar al no tener turno de réplica y, este viernes, ha aprovechado su intervención en ruegos y preguntas para rogar a Martín "que restituya el honor" de quienes "han trabajado maravillosamente bien" durante la Semana Santa. También le ha reprochado que "por hacer daño personal a esta concejala ponga en duda la intachabilidad" de la cofradía del Domingo de Ramos, actualmente con una gestora a la que pertenece Sánchez.

Además, esta ha censurado a la edil popular al señalar que "venir a un pleno a intentar hacer ver una cosa que no es, es mentir", pero "ya tenemos bastantes procesos judiciales abiertos", en alusión a la instrucción que se sigue contra Martín por comentarios en un periódico contra su excompañero en el gobierno local Luis Domingo Díaz.

"Mala persona"

A la hora de responder, Martín, muy seria, ha dicho que le iba a contestar "por educación" y ha afirmado que todos los miembros de la corporación eran buenas personas, "educados y respetuosos, menos usted, que es una mala persona". Ha aludido a que ambas son madres y tienen hijas para reprocharle implícitamente su alusión a los procesos judiciales y, en ese momento, Sánchez ha comenzado a contestarla, aunque fuera de micrófono y sin turno de palabra, para pedirle que no hiciera alusiones personales.

En ese momento, se ha producido un cruce de acusaciones con Martín y también ha intervenido fuera de micrófono el concejal Álvaro Astasio. Pizarro ha tenido que pedir silencio a todos en varias ocasiones para reconducir el pleno.

Espera que no siga en la gestora

La edil de Turismo ha afirmado además que le da "pena de las cofradías" y de que la gestora de la del Domingo de Ramos, La Borriquita, "haya caído en el error de integrar a una mala persona como usted" y ha mostrado su deseo de que, cuando se celebren elecciones, no lo repitan.

Por otro lado, Fernando Pizarro, visiblemente molesto por lo ocurrido, no ha dudado en decirle a Sánchez que, dado que "siembra rencor y odio, eso es lo que recoge".

Pizarro pide orden o la expulsará

El alcalde ha advertido de que ese tipo de situaciones "no las puedo consentir" y ha reprochado a Sánchez que no se mantenga dentro de la disciplina de su grupo. Por eso, se ha dirigido directamente a Alfredo Moreno para pedirle que, como portavoz del PSOE en el ayuntamiento, "ponga orden para que esto no se vuelve a repetir porque, la próxima vez, en virtud del reglamento, la voy a tener que expulsar.

Si eso ocurre, ha dicho que sería "la primera vez en quince años", pero ha criticado que la actitud de Sánchez es "una falta de respeto a este pleno".

Sin disciplina y desleal

En cuanto a lo que supone su comportamiento dentro del grupo socialista, el alcalde ha afirmado que Sánchez "no acepta para nada" la disciplina de grupo porque siempre está "hablando, interrumpiendo y utilizando los ruegos y preguntas como si fuera un mitin y eso es insufrible".

Por eso, no ha dudado en subrayar que "los ciudadanos no tienen que sufrir la desunión de una persona con el resto de su grupo" y al PSOE le ha dicho que, aunque podría utilizarlo en su contra, no le hace "ninguna gracia, ni lo voy a alimentar" porque no quiere "estos sainetes" por parte de "alguien que tiene mucha autoestima e intenta deslumbrar al resto de su grupo. Esta situación es muy difícil de soportar".

Despedida de Gonzalo Torre

En la misma línea, Pizarro ha señalado que le sorprende la actitud de la concejala de un grupo "que va por libre, que intenta hacer sombra a su portavoz" y a la que ha acusado de "desleal con los suyos, es el peor ejemplo de la política y lo siento mucho por ustedes".

También ha advertido de que, si la actitud de Sánchez persiste, tendrá que verse obligado a, como señala el reglamento, poner un tiempo máximo para los ruegos y preguntas.

El rifirrafe político ha ocurrido al finalizar el pleno y ha ensombrecido levemente la despedida del concejal de Unidas Podemos Gonzalo Torre, al que todos han dedicado buenas palabras, tanto en el plano personal como en el político, hasta el punto de decirle que, con él, "hay esperanza para el futuro de la política".