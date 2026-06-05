Plasencia aprueba sus presupuestos de 44 millones con el rechazo de toda la oposición

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado sus presupuestos de 2026, que ascienden a 44.019.621 euros. El edil de Planificación Presupuestaria, Álvaro Astasio, los ha defendido como unas cuentas "reales y ejecutables", sin subida de impuestos y, según ha recalcado, sin nuevos préstamos.

La mayoría absoluta del PP ha permitido sacar adelante en el pleno municipal el presupuesto pese al rechazo de toda la oposición. PSOE, Unidas Podemos y, como novedad, Vox han cuestionado las cifras; advertido de ingresos "optimistas" y criticado que las cuentas no responden a las necesidades reales de Plasencia.

Astasio defiende unas cuentas "reales y ejecutables"

Astasio, ha defendido que Plasencia contará en 2026 con "los mayores presupuestos de su historia", con 3,4 millones más que en el ejercicio anterior. El edil ha presentado las cuentas como una "hoja de ruta" para la ciudad basada, según ha afirmado, en tres ideas: modernidad, responsabilidad y progreso.

Astasio ha justificado que los presupuestos se hayan aprobado en junio por la necesidad de ajustar las partidas a la evolución real de los precios. Según ha señalado, el gobierno local ha preferido llevar al pleno unas cuentas "ciertas, reales y ejecutables" antes que aprobar antes un presupuesto basado en estimaciones.

Sin subida de impuestos ni préstamos

El concejal ha subrayado que el presupuesto crece sin subida de impuestos y sin pedir, según ha afirmado, "ni un solo euro" de préstamo. También ha destacado la previsión de deuda municipal, que sitúa en 17,3 millones de euros, frente a los 43 millones que, según ha dicho, había en 2011.

Además, ha apuntado que las cuentas reservan 17,6 millones para bienes corrientes y servicios, donde se incluyen limpieza, iluminación, parques, mantenimiento urbano y suministros. En personal, el presupuesto fija 16,7 millones e incorpora el inicio de la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo, la RPT.

Astasio ha señalado además que el plan EDIL será el principal motor inversor, con 9,3 millones de euros de la Unión Europea, junto al programa IDAE, con más de 1,1 millones para modernizar el alumbrado público. Para el edil, estos presupuestos representan el paso de una etapa de saneamiento a otra de mayor capacidad inversora.

Críticas del PSOE

En cuanto a la opinión de la oposición, el PSOE considera que presentar los presupuestos en junio con mayoría absoluta evidencia "un gobierno fracasado". Los socialistas, con Alfredo Moreno como portavoz, han acusado al ejecutivo local de inflar las cuentas con 9 millones de fondos EDIL que, según han señalado, se ejecutarán hasta 2030, y también han criticado la previsión de 2,2 millones por ICIO cuando el año anterior se recaudaron unos 700.000 euros y el propio interventor lo ha señalado en su informe.

El portavoz del PSOE de Plasencia, Alfredo Moreno. / Toni Gudiel

Moreno ha sostenido además que el ayuntamiento sí recurrirá a préstamos, con dos operaciones por 1,18 y 1,4 millones, y eleva la deuda a 31 millones al sumar compromisos futuros y facturas pendientes. El PSOE ha subrayado también que estos presupuestos no cumplen la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria, el ahorro neto ni el periodo medio de pago a proveedores.

Rechazo de Unidas Podemos

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, también ha anunciado el voto en contra y ha reprochado al gobierno local que no haya contado con su grupo pese a que, según ha explicado, presentaron propuestas en octubre. Mata ha subrayado que hay una gran diferencia entre lo anunciado y lo que reflejan las cuentas, y ha criticado que no se dé respuesta a problemas como vivienda, accesibilidad, falta de personal o mejora de los servicios públicos.

Además, ha cuestionado que el aumento presupuestario se apoye en transferencias del Estado y en operaciones financieras con nuevos préstamos porque, aunque se prevé amortizar 2 millones de deuda, se van "a solicitar 2,5 millones en créditos", por lo que ha aludido al programa de televisión Barrio Sésamo a la hora de echar las cuentas, una alusión que ha utilizado también Astasio en su réplica. Mata ha apuntado además que, de los 9 millones anunciados en inversiones, solo aparecen cerca de 4,3 millones en las cuentas.

La portavoz de Unidas Podemos Plasencia, Mavi Mata. / Toni Gudiel

Vox lo ve "poco realista" y San Gil pide su liquidación

Vox, por su parte, ha anunciado también su voto negativo, una novedad con respecto al resto de presupuestos de la legislatura, al considerar que "no refleja una gestión responsable, realista ni equilibrada". El edil de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha afirmado que las cuentas presentan un déficit de 624.311 euros en operaciones no financieras que se cubre con endeudamiento, y ha advertido, al igual que Intervención, de ingresos sobreestimados por el impuesto de obras y por ingresos patrimoniales.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Plasencia, Álvaro Sánchez-Ocaña. / Toni Gudiel

El concejal ha vinculado su rechazo a razones técnicas y políticas, y ha reprochado al gobierno local que no haya incorporado propuestas como la bajada de impuestos municipales, medidas de apoyo a la natalidad, ayudas a autónomos y pymes, mejoras en aparcamientos, seguridad, iluminación, accesibilidad y un plan anual de asfaltado. También ha adelantado públicamente mociones sobre la revisión del callejero y la "prioridad nacional" en el acceso a bonificaciones y servicios municipales.

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A las críticas se ha sumado la alcaldesa de la Entidad Local Menor de San Gil, Esther Sánchez, también edil del PSOE, pero que ha hablado en calidad de regidora. Sánchez ha afirmado que en el presupuesto no está reflejada la liquidación que le corresponde a la entidad y que debe abonar el ayuntamiento en base a una sentencia judicial. Por lo tanto, ha subrayado que los datos previstos no son los reales.