La Policía Local de Plasencia pide cubrir de forma urgente 12 vacantes en la plantilla.

Tres mandos de la Policía Local de Plasencia han remitido un escrito al ayuntamiento para exponer la situación actual de la plantilla y solicitar medidas urgentes, sobre todo, para cubrir la falta de efectivos que, según señalan, puede afectar a los servicios y, por lo tanto, a la seguridad ciudadana

El documento, fechado el 27 de mayo, se dirige al alcalde, al concejal de Recursos Humanos, al concejal de Interior y a la jefa de Recursos Humanos; recoge la existencia de 12 vacantes en la plantilla y pide que se cubran para que el servicio pueda ser óptimo.

Falta de efectivos

Los firmantes, el intendente jefe, José Antonio Quijada; el inspector José Antonio Díaz y el subinspector Gonzalo Miranda, exponen que la situación actual de la plantilla de la Policía Local de Plasencia resulta actualmente "extremadamente precaria" debido a la falta de efectivos existentes en el servicio.

Según recoge el escrito, la "merma continuada de personal operativo dificulta garantizar la seguridad que corresponde prestar tanto a los propios agentes como al conjunto de la ciudadanía, al encontrarse los turnos operativos bajo mínimos".

Los mandos vinculan esta situación a las jubilaciones, los pases a segunda actividad y las bajas médicas. Estos factores, según el documento, están "comprometiendo seriamente la estructura organizativa de los turnos y, en consecuencia, el normal desarrollo del servicio diario".

Toma de posesión de nuevos cargos en la plantilla de la Policía Local de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Reunión pendiente

El escrito señala que esta problemática ha sido trasladada en numerosas ocasiones a los responsables políticos competentes y los mandos policiales indican que, hasta la fecha, no se ha mantenido una reunión efectiva para exponer la situación en profundidad y valorar posibles soluciones.

En ese contexto, los firmantes exponen que actualmente existen 12 vacantes en la plantilla y que, si se cubrieran, cubiertas, "contribuirían notablemente a mejorar la situación del servicio".

Horas de productividad

Aluden también a la bolsa de horas de productividad, que, según el escrito, se encuentra "prácticamente agotada". Por eso, explican que, "en estos momentos, no es posible reforzar adecuadamente los servicios extraordinarios y eventos porque esas horas se están destinando a cubrir los mínimos necesarios en los turnos ordinarios".

Del mismo modo, los responsables policiales indican que "se están recibiendo escritos de agentes que renuncian a continuar realizando horas de productividad". El motivo que recoge el documento es la "acumulación de servicios efectuados desde comienzos de año, como la Cabalgata de Reyes y otros eventos, sin que hasta la fecha se haya abonado cantidad alguna correspondiente a esos servicios extraordinarios".

Apuntan además que "todo indica que podrían producirse nuevas renuncias".

Vacaciones y servicios mínimos

Ante esta situación, los firmantes exponen que la sensación general en la plantilla es de" creciente malestar, al observar únicamente demoras continuadas y ausencia de soluciones efectivas". También señalan que "la falta de personal obliga constantemente a denegar vacaciones y asuntos propios para poder garantizar unos servicios mínimos", algo que "afecta exclusivamente al departamento de Policía Local.

Por todo, los mandos aseguran encontrarse "abandonados, desamparados e impotentes" ante problemas organizativos diarios "sin solución" y lamentan la "ausencia total de diálogo con el concejal de Recursos Humanos, al menos para trasladar nuestras preocupaciones y estudiar conjuntamente las necesidades actuales, las vacantes existentes y las previsiones de futuro".

Solicitud de medidas

Todo teniendo en cuenta además que, de cara al periodo estival, "la situación podría agravarse considerablemente, hasta el punto de resultar muy complicado garantizar la cobertura de las 24 horas del día durante las vacaciones de verano".

Por todo ello, José Antonio Quijada Neila, José Antonio Díaz Hernández y Gonzalo David Miranda solicitan que "se atienda con carácter urgente esta situación y que se adopten las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio".

La petición final vincula esas medidas tanto a la seguridad de los agentes como a la de la ciudadanía.