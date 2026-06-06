Dos palistas de Plasencia logran billete para el Europeo de Maratón en Rumanía.

El piragüismo placentino tendrá doble presencia en el Campeonato de Europa de Maratón, que se disputará del 24 al 28 de junio en Pitesti, Rumanía. Cristina Pérez Mateos, de la Escuela Placentina de Piragüismo, y Carmen Sánchez, del Club Piragüismo Río Jerte, han logrado la clasificación por partida doble tras sus resultados en el Campeonato de España de Maratón celebrado este fin de semana en Zamora.

Las dos palistas competirán con España en una de las citas más importantes del calendario continental después de firmar un selectivo sobresaliente. Pérez Mateos logró la plaza en K1 y K2 tras imponerse en ambas pruebas, mientras que Sánchez consiguió también el billete europeo en K1 y K2, en su caso con una plata nacional en la prueba individual y la clasificación en embarcación doble.

Cristina Pérez gana en K1 y K2

Cristina Pérez Mateos, palista de la Escuela Placentina de Piragüismo, ha conseguido la plaza directa para el Europeo tras ganar el sábado el Campeonato de España de Maratón largo en K1, sobre una distancia de 18 kilómetros. Con ese triunfo, Pérez Mateos aseguró su presencia en la cita continental para defender a España en Rumanía.

Cristina Pérez, de Plasencia y ganadora en K1 y K2 en el Campeonato de España. / CEDIDA

La palista volvió a competir el domingo y repitió victoria en la prueba de maratón largo, también de 18 kilómetros, esta vez en K2. Lo hizo en una embarcación combinada junto a Irene Madrid, resultado que le dio un segundo billete para el Campeonato de Europa.

Con esta doble clasificación, Cristina Pérez Mateos confirma el buen momento de la Escuela Placentina de Piragüismo y refuerza la presencia de Plasencia en la élite nacional de la modalidad. Desde la entidad destacan el resultado con un mensaje claro: "Plasencia vuela alto".

Carmen Sánchez hace historia con el Río Jerte

También se ha clasificado por partida doble Carmen Sánchez, palista del Club Piragüismo Río Jerte, que protagonizó una actuación "memorable" también en el Campeonato de España de Maratón celebrado en Zamora. La deportista logró el billete continental tanto en K1 como en K2, un "hito" para su club.

Según ha destacado este, en la prueba de maratón largo, Carmen completó una "brillante actuación" que le permitió alzarse con la medalla de plata y proclamarse subcampeona de España. Ese resultado le aseguró su presencia en el próximo Campeonato de Europa de Maratón, una de las competiciones más exigentes del calendario nacional.

Carmen Sánchez, del club Río Jerte de Plasencia, también clasificada para el Mundial. / CEDIDA

La segunda clasificación europea llegó en la modalidad de K2, formando embarcación junto a Marina Giralda, palista del Club Durius de Zamora. La pareja realizó una "magnífica regata", que les permitió obtener la plaza para representar a España en el Campeonato de Europa.

El Club Piragüismo Río Jerte ha subrayado que este éxito refleja el trabajo que se está desarrollando dentro de la entidad. La incorporación esta temporada del técnico Sergio Sierra ha supuesto, según el club, un impulso importante, aportando "experiencia, planificación y una metodología de trabajo que ya está dando resultados".

Un hito para el Club Piragüismo Río Jerte

La presidenta del Club Piragüismo Río Jerte, Lidia Regidor, ha destacado la importancia de este logro para una entidad que continúa creciendo año tras año y que vive uno de los momentos más importantes de su historia deportiva.

Cristina Pérez (centro) y Carmen Sánchez (izquierda), palistas de Plasencia que competirán en el europeo. / CEDIDA

"Para nuestro club supone un orgullo inmenso. En 2015, cinco mujeres decidimos fundar el Club Piragüismo Río Jerte con mucha ilusión, esfuerzo y una enorme pasión por este deporte. Once años después, ver cómo una deportista formada en nuestra cantera consigue la primera clasificación internacional de la historia del club es algo difícil de describir con palabras", ha señalado Regidor.

La presidenta ha señalado que Carmen Sánchez lleva vinculada al Río Jerte desde los 8 años y la ha definido como "el mejor ejemplo de lo que representa nuestro club". Según Regidor, la palista ha crecido deportiva y personalmente en la entidad, acostumbrada a subir al podio desde las categorías de base y con una evolución constante hasta alcanzar este resultado.

Otros éxitos

Regidor también ha puesto en valor el nivel deportivo actual del club, que compite en la División de Honor Júnior Femenina, la máxima categoría nacional por equipos en esta modalidad, y ha destacado que es el único club de Extremadura presente en esta división. Además, ha subrayado que la entidad cuenta con Carla Alcalde, palista que cumple su segunda temporada dentro del programa nacional de tecnificación y entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Trasona.

"Lo conseguido por Carmen es histórico, pero también es un impulso para seguir creciendo. Es la demostración de que el trabajo constante, la ilusión y la apuesta por la cantera terminan dando sus frutos", ha concluido la presidenta del Club Piragüismo Río Jerte.