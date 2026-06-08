Feria de Plasencia: bares, casetas y discotecas podrán cerrar dos horas más tarde.

Empieza la cuenta atrás para la feria de Plasencia, que muchos celebran en la calle desde la hora de las cañas hasta que el cuerpo aguanta. El ayuntamiento ya ha confirmado que podrán hacerlo hasta altas horas de la madrugada porque la Junta de Extremadura ha concedido una ampliación del horario de cierre de 2 horas a los establecimientos de ocio nocturno.

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado el resto de normas que deberán cumplir bares, casetas y establecimientos con música exterior. El objetivo es ordenar los horarios, facilitar la convivencia vecinal y reforzar la seguridad durante las jornadas festivas, del 10 al 14 de junio.

Toni Gudiel

Cierre ampliado durante las ferias

Respecto a los horarios completos, los bares de Plasencia podrán cerrar a las 4.30 horas el miércoles 10, jueves 11, viernes 12 y sábado 13, dentro de la ampliación especial concedida con motivo de la feria. El domingo 14 de junio, el cierre quedará fijado a las 2.00 horas.

En el caso de los bares especiales, el horario de cierre será a las 5.30 horas de miércoles a sábado. Para la jornada del domingo, estos establecimientos deberán cerrar a las 3.00 horas.

Las discotecas y cafés concierto tendrán el margen más amplio: podrán cerrar a las 7.30 horas los días 10, 11, 12 y 13. El domingo 14, el cierre será a las 5.00 horas.

Las casetas de feria instaladas en el ferial también podrán mantenerse abiertas hasta las 7.30 horas de miércoles a sábado. El domingo 14 deberán cerrar a las 00.00 horas, según los horarios aprobados por el gobierno local.

Música exterior hasta la noche

En cuanto a la música exterior autorizada en establecimientos hosteleros, tendrán, como norma general, un horario de 14.00 a 23.00 horas.

En la Plaza Mayor, el horario autorizado irá desde las 14.00 horas hasta el comienzo de los conciertos programados por el ayuntamiento. Además, no podrán coincidir en horario conciertos o actuaciones en otros puntos de la zona centro con los previstos por el consistorio.

El miércoles 10 de junio, podrá haber música exterior y actuaciones en las zonas habilitadas desde las 14.00 hasta las 23.00 horas, aunque durante el pregón, la música de los establecimientos de la Plaza Mayor y San Esteban deberá cesar mientras se desarrolle el acto.

Por otro lado, el jueves 11 y el sábado 13 se mantendrá el horario general, de 14.00 a 23.00 horas.

Feria de Plasencia: las imágenes de las cañas de este jueves / Toni Gudiel

El viernes, con cortes por los conciertos

El viernes 12, tendrá una regulación específica por la programación municipal. Ese día, hay previsto un concierto de La Competencia en la Plaza Mayor de 20.00 a 22.00 horas y otro en Torre Lucía, de Leire Martínez, a partir de las 22.00 horas. Por este motivo, los establecimientos podrán disponer de música hasta las 20.00 horas. De forma excepcional, podrán reanudarla después de la finalización del concierto de la Plaza Mayor y mantenerla hasta la 1.00 horas.

Ese mismo criterio se aplicará también el viernes a conciertos o actuaciones musicales organizadas por establecimientos en otras zonas o plazas del centro.

Control del volumen y posibles sanciones

Según lo aprobado por la junta de gobierno, la Policía Local podrá intervenir si se reciben quejas vecinales por el volumen de la música. En una primera actuación, los agentes requerirán la bajada del volumen de los equipos de reproducción sonora.

Si las molestias se reiteran, los agentes podrá ordenar el apagado de los equipos y, en caso de incumplimiento de las órdenes de los agentes, se podrá proceder al precinto de los equipos y a la incoación de las correspondientes denuncias por desobediencia.

Por lo que respecta a los establecimientos situados fuera de la zona centro, podrán instalar aparatos de reproducción sonora exterior, siempre dentro del horario permitido y cumpliendo las condiciones relativas al volumen.

Toldos, vasos y latas

Otras normas aprobadas incluyen la instalación de toldos, sombrillas, carpas u otros elementos por las posibles altas temperaturas, pero deberán cumplir las normas de seguridad, no podrán anclarse al suelo ni a elementos que no sean propios y tendrán que permitir la circulación segura de personas y vehículos.

Esta condición se considera especialmente importante para el paso de vehículos de emergencia, como bomberos o ambulancias, dado que se prevé una elevada concentración de público.

Tampoco se permitirá dispensar bebidas en vasos de cristal ni en barras ni en casetas. La venta de latas de bebidas también quedará prohibida durante el desarrollo de las ferias.

¿Qué pasará con las terrazas?

En cuanto a las terrazas de la plaza Mayor, del miércoles al sábado, parte deberá retirarse una hora antes de los conciertos contratados por el ayuntamiento por "razones de seguridad".

En concreto, la retirada afectará a la mitad de la plaza hacia la parte superior, concretamente desde la calle Los Quesos hasta Pedro Isidro y desde la calle Talavera hasta la calle del Sol.

La Policía Local podrá requerir también la retirada de las terrazas situadas en la parte inferior de la Plaza Mayor cuando lo considere necesario por afluencia de público o por motivos de seguridad.

Por eso, el ayuntamiento recomienda a los establecimientos de la parte inferior de la Plaza Mayor no realizar reservas de mesas en terraza durante los horarios de conciertos y eventos multitudinarios, ante la posibilidad de que sea necesaria su retirada.

Baños abiertos mientras dure la actividad

Otro aspecto que ha recogido la junta de gobierno es que los establecimientos deberán mantener abiertos sus servicios higiénico-sanitarios mientras permanezcan abiertos al público. Los baños tendrán que encontrarse "en adecuado estado de uso y funcionamiento conforme a la normativa sanitaria y de pública concurrencia vigente".

Los titulares estarán obligados a permitir el acceso y la utilización de estos servicios durante el horario de apertura del local y, si permanecen cerrados, deberán justificarlo "de forma documental, fehaciente e inmediata ante los agentes de la autoridad o los servicios municipales competentes".

La falta de causa debidamente justificada podrá ponerse en conocimiento de las autoridades sanitarias y dar lugar, en su caso, a los expedientes sancionadores correspondientes.

Consecuencias por incumplir las normas

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas para las Ferias y Fiestas de Plasencia 2026 podrá dar lugar a expedientes sancionadores y a la adopción de medidas cautelares.

La normativa municipal recuerda que las infracciones graves o reiteradas podrán suponer la pérdida del derecho a obtener autorización municipal para instalar, organizar o desarrollar actividades similares en futuras ediciones de la preferia y feria u otros eventos autorizados por el ayuntamiento.