Las novedades de la piscina de Plasencia: apertura el día 15 y más sombra artificial.

El Ayuntamiento de Plasencia lo tiene ya todo listo para la apertura de la piscina municipal de verano. El concejal de Deportes, Alberto Belloso, ha dado este lunes todos los detalles de la nueva temporada estival y de las mejoras en las instalaciones, todo encaminado a garantizar el mejor servicio a los usuarios, sin que exista ninguna "brecha digital" para las personas mayores.

Así, la apertura llegará con medidas pensadas para facilitar el acceso, reforzar la comodidad en las horas de más calor y ordenar la convivencia dentro del recinto. A su vez, a finales de mes, se pondrán en marcha los cursos de natación, que impartirá el Club Natación Plasencia y para los que será posible apuntarse desde este martes, 9 de junio.

La piscina abre el 15 de junio

Respecto a la fecha de apertura, la piscina municipal de verano de Plasencia abrirá el 15 de junio. Ese mismo día también comenzará la temporada en el canal de baño de La Isla, como ya anunció José María Nisa. En la piscina, esta primera jornada será gratuita para todos los usuarios, como ha destacado Belloso.

El horario ordinario de la piscina será de 12.00 a 20.00 horas y, como novedad, el ayuntamiento ha preparado un código QR para facilitar la compra diaria de entradas y el acceso directo al sistema de abonados, que estará disponible junto a la taquilla y en los accesos a la ciudad deportiva.

El concejal muestra el QR para acceder a la compra de entradas a la piscina de Plasencia. / Toni Gudiel

Más sombra artificial mientras crecen los árboles

Otra de las novedades de la temporada será la instalación de sombra artificial en el recinto. Belloso ha explicado que el año pasado se plantaron cerca de 50 árboles naturales, que ya "empiezan a crecer y a generar pequeñas zonas de sombra", pero mientras ese arbolado gana tamaño se mantendrán elementos artificiales para reforzar el servicio a los bañistas.

El concejal ha señalado que algunos árboles estaban enfermos o dañados y tuvieron que ser retirados por motivos de seguridad y la previsión municipal es que, con el crecimiento de las nuevas plantaciones, las zonas naturales de sombra vayan sustituyendo progresivamente a las artificiales.

Agua en buen estado y mantenimiento integral

Antes de su puesta en marcha, el ayuntamiento ha realizado las pruebas de salud pública y las mediciones que marca la normativa antes de la apertura. De esta forma y, según Belloso, los resultados son positivos y el agua se encuentra en "perfecto estado".

También se ha llevado a cabo un mantenimiento integral de los vasos, de las playas de las piscinas y del conjunto de la instalación. El objetivo, ha indicado el edil, es que la temporada se desarrolle con normalidad y que puedan convivir bañistas, cursos, entrenamientos, personal de mantenimiento y trabajadores del recinto.

En cuanto al estado del césped, en las zonas donde no crecía se ha hecho una "resiembra" y, en otras, las tareas de corte y desbroce para que esté "en las mejoras condiciones".

Y sobre la reforma de baños y vestuarios, el concejal ha explicado que ya se ha encargado el proyecto de lo que será una "gran obra", que el ayuntamiento tiene previsto aprobar con cargo a los fondos europeos EDIL.

Entradas, bonos y atención presencial

Respecto al sistema de acceso, se mantiene la compra digital, pero el concejal ha insistido en que habrá alternativas para quienes tengan dificultades. Los usuarios podrán resolver dudas en la taquilla, en horario de 12.00 a 19.30 horas, o a través de los canales de contacto de la piscina.

Belloso ha recalcado que no habrá "brecha digital" para las personas mayores que no puedan gestionar la entrada desde un teléfono móvil. En esos casos, la taquilla podrá "preparar la documentación necesaria" para que el usuario realice el pago y reciba después una tarjeta física o un código QR.

Además, ha hecho hincapié en que los bonos no caducan, por lo que, si no se consumen durante la temporada de verano, podrán utilizarse en la piscina de invierno. También serán válidos los baños pendientes de la de invierno para la de verano.

Precios de la temporada

En cuanto a los precios, el ayuntamiento mantiene las tarifas aprobadas en la ordenanza municipal de 2022. De esta forma, la entrada general de adulto costará 2,50 euros; la entrada con carné joven o para adulto de familia numerosa, 1,90 euros y la entrada infantil hasta 13 años, para jubilados o pensionistas, 1,20 euros. Los niños de cero a tres años entrarán gratis.

También se ofertan abonos de 10, 20 y 30 baños, con tarifas diferenciadas para adultos, familias numerosas, menores, pensionistas y usuarios con carné joven. La información completa estará disponible en la web municipal y en el cartel informativo con acceso mediante código QR.

Reglamento interno y convivencia

Por otro lado, Belloso ha destacado que, el pasado octubre, el ayuntamiento aprobó el reglamento interno de las piscinas municipales, que será de obligado cumplimiento para usuarios, socorristas y taquilleros. La normativa incluye infracciones, sanciones, procedimientos sancionadores y posibles medidas cautelares.

Belloso ha defendido que la finalidad es garantizar una convivencia normal en la instalación, evitar comportamientos incívicos y permitir que el recinto funcione de forma ordenada durante toda la temporada estival.

Cursos de natación desde el 22 de junio

Como actividad paralela tradicional de la temporada estival, tras la apertura de la piscina, el Club Natación Plasencia y la Concejalía de Deportes pondrán en marcha la campaña Ningún niño ni niña sin saber nadar, con cursos que se impartirán en la piscina desde el 22 de junio hasta el 28 de agosto.

La presidenta del Club Natación Plasencia, Ofelia Castellano, ha explicado que la iniciativa busca acercar la natación a los niños y niñas de la ciudad, fomentar la seguridad en el medio acuático, impulsar la práctica deportiva y promover hábitos de vida saludables.

Los cursos están dirigidos a menores nacidos entre 2010 y 2023, es decir, de tres a 16 años, siempre que cumplan los tres años durante este año. Se desarrollarán por semanas, durante diez semanas, de lunes a viernes, con un precio de 25 euros por semana.

Horarios e inscripciones

La actividad se organizará en grupos de iniciación y perfeccionamiento. Por la mañana habrá iniciación de 11.00 a 11.45 horas. Por la tarde, iniciación de 20.30 a 21.15 horas. En perfeccionamiento, los turnos serán de 10.15 a 11.00, de 11.00 a 11.45 y de 20.30 a 21.15 horas.

Las plazas serán limitadas por motivos de seguridad y por la disponibilidad de monitores. Castellano ha explicado que los grupos de iniciación básica serán especialmente reducidos, con cinco o seis participantes como máximo cuando se trate de menores que no saben nadar.

Las inscripciones se abrirán este martes, 9 de junio a las 10.00 horas a través del código QR incluido en el cartel de la campaña y mediante un formulario en línea que el club difundirá en sus redes sociales. Se irán abriendo semana a semana para facilitar la organización de los grupos.

Niveles y seguridad en el agua

Castellano ha aclarado que, aunque el cartel diferencie dos grandes bloques, iniciación y perfeccionamiento, el club trabajará con distintos niveles dentro de cada grupo. Las familias podrán indicar en el formulario la situación aproximada del menor: si no sabe nadar, si flota pero no recorre una distancia concreta o si ya puede nadar sin ayuda.

El primer día de cada semana, los técnicos realizarán una valoración práctica para comprobar el nivel real de cada niño o niña y ubicarlo en el grupo más adecuado. La medida busca reforzar la seguridad y lograr una enseñanza más homogénea y eficaz.