Plasencia vuelve a tener pista de verano, años después de su desaparición

Plasencia vuelve a tener pista de verano. Años después de que desaparecieran aquellos espacios al aire libre que reunían a cientos de jóvenes durante las noches estivales, la ciudad ha recuperado y mantendrá este verano una oferta que durante mucho tiempo ha formado parte del recuerdo de los placentinos.

La iniciativa ha partido de Ana Rodríguez, empresaria que ha reabierto el antiguo Paraíso, ahora transformado en Örigen, con una programación de música en directo, DJs locales y propuestas abiertas a distintas disciplinas artísticas. La intención es que haya actividad todos los fines de semana del verano que ya está a la vuelta de la esquina.

La ruta hacia las afueras

El regreso de esta nueva oferta estival hace que, inevitablemente, se eche la vista atrás porque, durante años, Plasencia contó con varios establecimientos de verano situados en la misma zona, en la salida de la ciudad hacia el Valle del Jerte. Muchos jóvenes hacían a pie y algunos en coche cada fin de semana lo que acabó llamándose la Ruta del bacalao, emulando a la valenciana, un trayecto entre los bares de la zona centro y las pistas de verano.

Paco Santos, histórico de la música en la ciudad a través de la radio y de su empresa de animación, destaca nombres como Picoto, donde todavía permanece el logotipo aunque se encuentra en una finca privada situada frente a La Caleta, en la N-110. La propia Caleta también funcionó en su día como pista de verano.

Lo que queda de la pista Picoto en Plasencia. / Toni Gudiel

Los nombres de una época

A aquellos establecimientos al aire libre se sumaron con los años el Looping, Hawaii-Bombay, El Paraíso y el Hook, emblemático local de varias plantas, a modo de discoteca ibicenca, que hoy todavía luce en lo alto de una colina al pasar el puente de Adolfo Suárez.

También, pasado el puente Nuevo, existió en su día el Zoco.

No eran solo locales de temporada. Eran puntos de encuentro que abrían durante el verano y reunían a cientos de placentinos en unas noches que hoy forman parte del recuerdo de varias generaciones.

La pista de verano Hook de Plasencia, que cerró hace años. / Toni Gudiel

El regreso de la pista

Heredero de todos ellos, el antiguo Paraíso ha reabierto gracias a la empresaria hostelera Ana Rodríguez. La apertura tuvo lugar el 15 de mayo, la víspera del festival Primeras Flores Amarillas dedicado a Roberto Iniesta, y contó con tres grupos: Bulo, con antiguos músicos de Robe, Flaco Domínguez y Laguna Crash.

También han actuado los DJs locales Lobo y Adri 2 Mude, dentro de una oferta que quiere combinar conciertos, sesiones y formatos distintos.

Público, en una actuación en la nueva pista de verano de Plasencia. / CEDIDA

Rock, Camerún y más propuestas

Así, La terraza de Örigen ha acogido este sábado un viaje por la historia del rock con Duplicados, una banda que reúne temas de AC/DC, Led Zeppelin, Rolling Stones, U2, The Cranberries, Extremoduro, Héroes del Silencio, Loquillo, Barricada o M-Clan.

También ha sonado Dominic Atsama, llegado desde Camerún, que comparte con el público la tradición musical de su pueblo en su idioma materno. Y es que la programación no quiere cerrarse a un solo estilo ni a un público concreto, según destaca Ana.

Taquilla invertida

Otro aspecto destacado de esta pista de verano es que todas las actividades funcionarán con taquilla invertida. Eso significa que "el público entra gratis y, al salir, aporta la cantidad que considere según lo que haya disfrutado. Todo lo recaudado irá íntegramente para los músicos", subraya la empresaria.

Eso sí, Ana Rodríguez ha pedido respeto hacia los artistas y que el público no se aproveche del sistema de entrada gratuita para ver los conciertos y marcharse sin realizar ninguna aportación, no lo consideraría ético.

Una programación abierta

En cuanto a la variedad de la oferta, explica que para montar la agenda, lanzaron una publicación en redes sociales buscando artistas de todo tipo y la respuesta les ha sorprendido por su cantidad y variedad. El espacio pone "la luz, la infraestructura y el escenario", sin quedarse con nada de la aportación a los artistas. La explotación se limita a la barra.

Ana señala que, al ofrecer el espacio, no se cerraron a ningún tipo de actividad artística y han recibido contestación de bandas, cantautores, artistas de boleros, propuestas teatrales y creadores de otras disciplinas. Además, no solo proceden de Extremadura sino también de ciudades como Madrid.

Todos los fines de semana

La empresaria está encantada porque su intención es ofrecer variedad para abrir el espacio a un público también variado y de todas las edades y que la pista tenga vida todos los fines de semana del verano. Por eso, no se dirige a un público concreto, sino que aspira a recuperar una forma de ocio que Plasencia perdió con el cierre de aquellos chiringuitos estivales.

"Se trata de que vuelva una oferta de ocio del verano. Antiguamente, había muchos chiringuitos y esta pista vuelve a tener vida. Esperemos que tenga buena acogida", ha señalado Ana Rodríguez.