Una autónoma de Plasencia lleva cinco meses con su tienda cerrada por un derrumbe en la calle del Sol.

Cinco meses después del derrumbe que obligó a desalojar un edificio en plena calle del Sol de Plasencia, los vecinos ya han podido volver a sus casas. La junta de gobierno local ha autorizado el realojo de los residentes del número 48, después de que los informes técnicos descartaran riesgo en la estructura.

Sin embargo, la vuelta a la normalidad no ha llegado para todos. María José Burgos, empresaria autónoma y propietaria de la tienda de ropa infantil y juvenil OVS, también afectada por el derrumbe, continúa con el negocio cerrado desde diciembre. Su local sigue apuntalado y todavía necesita obras antes de poder levantar de nuevo la persiana.

Cinco meses sin poder abrir

El cierre de la tienda llegó de un día para otro. El derrumbe de parte de un muro en el inmueble colindante, situado en el número 50 de la calle del Sol, obligó a desalojar el edificio número 48 y a precintar también el tramo afectado. En medio quedó el negocio de María José Burgos, una autónoma que desde entonces no ha podido trabajar en su propio local.

El suceso se produjo además en diciembre, en plena campaña navideña. Por eso, primero perdió parte de las ventas de Navidad y, después, llegaron las rebajas, otra etapa clave para el comercio, y tampoco pudo abrir. Ahora, aunque los vecinos ya han regresado a sus viviendas, ella tendrá que esperar todavía varios meses más.

La comerciante explica que el local continúa apuntalado y que, antes de reabrir, tienen que realizarse varios trabajos: "retirar los puntales, cerrar el techo y pintar". Solo después podrá volver a meter la ropa en la tienda, limpiar el establecimiento y reorganizar todo el género.

Vaya y precintos instalados en la calle del Sol de Plasencia, en diciembre, con motivo del derrumbe. / Toni Gudiel

"La luz al final del túnel"

Burgos reconoce que empieza a ver "la luz al final del túnel", pero la reapertura no será inmediata. A estas alturas, señala, ya no le compensa, tras las obras, abrir a mitad de julio con descuentos y con la colección anterior, después de las pérdidas acumuladas por el cierre.

Su previsión es regresar con la nueva colección, aproximadamente a finales de agosto. Todo mientras ha puesto el asunto en manos de su abogado por las responsabilidades ante las pérdidas ocasionadas en su negocio por el derrumbe.

Su caso resume una de las consecuencias más duras de ser autónomo, que una circunstancia inesperada y ajena a la actividad propia, como un derrumbe, pude dejarte con el negocio paralizado durante meses. En su caso, si reabre a finales de agosto, habrán pasado ocho meses.

Los vecinos ya han vuelto

La otra parte de la historia ha empezado a cerrarse ahora porque la junta de gobierno ha autorizado el realojo del edificio situado en la calle del Sol, número 48 y los vecinos han podido regresar a sus casas.

La resolución municipal parte de una solicitud que presentó el 11 de mayo la dirección facultativa de las obras del edificio número 50, donde se produjo el problema. En esa petición, se solicitaba y autorizaba el regreso de los vecinos del inmueble colindante, el número 48.

La decisión se apoya en un informe de verificación estructural realizado por la empresa Ingecon Estructuras. Según ese documento, la estructura del edificio número 48 no se ha visto afectada por el derrumbe del muro medianero colapsado entre los números 50 y 48.

El informe técnico

El informe recoge además que ese muro, aunque pudiera ocupar parte de la superficie de la parcela del edificio número 48, "no tiene función estructural" para dicho inmueble. También concluye que la estabilidad global y la estructura no están en riesgo, al contar con una estructura independiente.

Por otro lado, la arquitecta técnica del ayuntamiento realizó una visita de comprobación el 19 de mayo a las plantas bajas de los edificios 50 y 48. En esa inspección participaron también el inquilino del local de la planta baja del número 48, dos propietarias de viviendas del edificio afectado y la concejala de Gestión Urbanística de Plasencia, Belinda Martín.

Durante la visita se comprobó que en el local de la planta baja del número 50 se habían instalado cinco puntales para sujetar las vigas del forjado que se apoyaban en el muro de carga existente entre ambos edificios. También se verificó que se había reconstruido la parte del muro que se había derrumbado en diciembre de 2025.

Una espera desde diciembre

Todo ocurrió el 20 de diciembre de 2025, cuando la Policía Local informó del derrumbe de parte de un muro en el interior de la planta baja del edificio número 50. En aquel momento, se personaron en el lugar el director de la obra, el jefe de Bomberos del Sepei de Cáceres y el arquitecto municipal.

Tras comprobar la situación, se acordó el desalojo del edificio de la calle del Sol número 48 y la realización de actuaciones para contener el muro de la planta baja. Los vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas en plenas Navidades, sin una fecha clara de regreso.

Durante estos meses, algunas familias han tenido que organizar su vida fuera de casa, recurriendo a familiares o a soluciones provisionales. Para ellas, la autorización municipal supone el final de una espera que se ha prolongado mucho más de lo previsto.

Sin embargo, la tienda de María José Burgos sigue cerrada. Para ella, el derrumbe no terminó con la autorización del realojo: terminará cuando pueda abrir la puerta de su negocio, colocar la nueva colección y volver a trabajar.