David Dóniga, el delfín que siempre fue leal a Fernando Pizarro y se convierte en alcalde de Plasencia

David Dóniga, el hombre que siempre se ha mantenido leal a Fernando Pizarro y que desde hace meses sonaba como su posible delfín, asumirá finalmente la Alcaldía de Plasencia tras la renuncia del regidor, que deja el cargo después de 15 años al frente del Ayuntamiento. El hasta ahora primer teniente de alcalde y concejal de Interior, Festejos, Transportes, Movilidad, Comunicación e Innovación será el encargado de abrir una nueva etapa en el consistorio placentino, aunque con una clara vocación de continuidad respecto al proyecto político respaldado por los ciudadanos en las últimas elecciones municipales.

Su nombre no aparece por sorpresa. Ya en los últimos meses, Dóniga había multiplicado su presencia en actos públicos como representante institucional del Ayuntamiento, no solo junto al alcalde u otros compañeros del equipo de gobierno, sino también en solitario y en citas correspondientes a otras áreas municipales. Esa exposición creciente alimentó la idea de que podía estar preparándose para la sucesión de Pizarro, un escenario que ahora se confirma con el relevo en la Alcaldía.

El edil David Dóniga, en la inauguración de una feria en Plasencia. / Toni Gudiel

Como primer teniente de alcalde, le correspondía asumir la representación municipal en ausencia del regidor, pero su papel había ido ganando peso. Ese incremento de visibilidad pública se acompañó de una mayor preparación en sus intervenciones. Dóniga dejó de limitarse a improvisar y comenzó a acudir a determinados actos con discursos previamente elaborados, una señal de su interés por cuidar el papel institucional y por estar a la altura de un alcalde como Fernando Pizarro, reconocido por su oratoria, su manejo de fechas, su cultura general y sus conocimientos de música, historia, arte y patrimonio de Plasencia.

Informático de profesión

Dóniga tiene 46 años, es informático de profesión y nació en Navalmoral de la Mata. Está afiliado al Partido Popular desde 2003 y en 2005 fue elegido presidente de Nuevas Generaciones, cargo que ocupó hasta 2012. Un año antes, en 2011, entró en el Ayuntamiento de Plasencia como concejal de Deportes e Innovación dentro del primer equipo de gobierno de Fernando Pizarro.

Desde entonces, su trayectoria municipal ha ido de menos a más, siempre bajo el paraguas político de Pizarro y como uno de los ediles de confianza del alcalde saliente. En 2015, tras una primera legislatura marcada por su trabajo en Deportes e Innovación, Pizarro le confió nuevas responsabilidades al frente de Fomento, Distritos y Comunicación. En 2019 asumió las áreas de Fomento, Distritos, Innovación y Comunicación, Interior y Entidades Locales Menores, además de ser nombrado primer teniente de alcalde. En la actual legislatura es portavoz adjunto y dirige Interior, Festejos, Transportes, Movilidad, Comunicación e Innovación.

El nuevo alcalde llega al cargo con experiencia en áreas clave como Interior, Movilidad, Comunicación, Innovación y Festejos

Su creciente presencia institucional en los últimos meses ya había alimentado la idea de que podía ser el sucesor natural del alcalde saliente

También ha consolidado peso orgánico dentro del PP placentino. Hace tres años fue nombrado coordinador general y portavoz del Partido Popular en Plasencia, uno de los cargos de relevancia dentro de la junta local. Esa responsabilidad interna, unida a su posición en el gobierno municipal y a su lealtad a Pizarro, reforzó su perfil como uno de los nombres con más opciones para encabezar el futuro del partido en la ciudad.

Su perfil político se ha construido sobre la gestión diaria y el contacto directo con la calle. En una entrevista concedida a este diario en 2015, cuando acababa de asumir Fomento, Distritos y Comunicación, resumía su forma de entender la política municipal con una frase: "Voy a seguir dando el 100%, sin horarios y con mucha presencia en la calle". Aquel mensaje resume una de las claves de su trayectoria: la apuesta por el trabajo de proximidad, el trato con asociaciones, clubes, vecinos y colectivos.

Apoyo al deporte

Durante su etapa en Deportes defendió haber impulsado un "salto de calidad" en el apoyo a instituciones deportivas, eventos, deporte base y escuelas deportivas municipales. También reivindicó el esfuerzo en infraestructuras, con la ciudad deportiva como eje fundamental y actuaciones en pabellones de barrio y campos de fútbol. La innovación fue otra de sus áreas de referencia, con proyectos para acercar el Ayuntamiento al ciudadano mediante la sede electrónica, la renovación de la web municipal y nuevas herramientas de comunicación.

Su paso por Fomento y Distritos también contribuyó a reforzar esa imagen de concejal de calle. En aquella etapa habló de obras, asfaltado, parques infantiles, mantenimiento urbano y reuniones con asociaciones vecinales. Su idea era mantener un contacto permanente con los vecinos y reforzar los canales para recibir quejas y sugerencias, incluidas redes sociales y aplicaciones municipales.

Ahora, todo ese recorrido desemboca en la Alcaldía. Dóniga toma el relevo en un momento de fuerte carga simbólica para Plasencia, tras la salida de un alcalde que ha marcado una etapa política de 15 años y cuatro mayorías absolutas consecutivas. Su principal reto será gestionar una transición que no se presenta como ruptura, sino como continuidad de un proyecto que él conoce desde dentro desde su llegada al Ayuntamiento en 2011.

La pregunta que se planteaba en octubre de 2025 -si David Dóniga sería el delfín de Fernando Pizarro- ya tiene respuesta. El concejal que fue ganando protagonismo institucional, acumulando responsabilidades y consolidando peso interno en el PP será quien reciba el bastón de mando. Plasencia abre una nueva etapa, pero lo hace con un alcalde formado políticamente al lado de Pizarro y llamado a demostrar que puede pasar de hombre de confianza a primera voz del gobierno municipal.