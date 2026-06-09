Despedida del alcalde de Plasencia entre lágrimas: "Yo nunca soñé con ser alcalde y ahora cierro 27 años de mi vida"

Ha sido la rueda de prensa más difícil en la vida de Fernando Pizarro. Él mismo lo ha reconocido en una comparecencia en la que no ha podido evitar el llanto en más de una ocasión, arropado por buena parte de su equipo de gobierno y personal de confianza que le ha aplaudido también en varios momentos para mostrarle su apoyo.

A las once de la mañana, el ayuntamiento anunciaba la renuncia de Pizarro a la alcaldía de Plasencia tras casi cuatro legislaturas y, como él mismo ha destacado, 27 años en el consistorio. De hecho, a la hora de hacer balance, apenas dos horas después del anuncio oficial, ha confesado: "Yo nunca soñé con ser alcalde y ahora he cerrado una etapa de mi vida de 27 años en esta casa", el ayuntamiento.

Fotogalería | La rueda de prensa de despedida de Fernando Pizarro, en imágenes /

El adiós de Pizarro

Pizarro ha subrayado que, en esta etapa, ha vivido "cosas muy intensas", pero ninguna como "esta de poner punto y final" a su trayectoria política en el ayuntamiento. Acto seguido, ha mostrado su agradecimiento a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, por el ofrecimiento de dirigir la Fundación de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste que tiene varias sedes repartidas por Extremadura -más una en Bruselas-, por lo que Pizarro seguirá la mayor parte del tiempo ejerciendo en la región.

El todavía alcalde ha dicho estar "especialmente orgulloso" de que Guardiola se haya acordado de él para un puesto "que tiene mucho que ver conmigo".

Abrazo de Fernando Pizarro y David Dóniga, tras su adiós en Plasencia. / Toni Gudiel

Gracias a los ciudadanos

También ha tenido palabras de agradecimiento para las personas que le han votado y hecho posible que, con él al frente, el PP haya disfrutado de cuatro mayorías absolutas consecutivas en Plasencia. "Sin los que confiaron en mí, no habría sido posible, por eso quiero agradecer la confianza masiva en las urnas a unos equipos que hemos hecho historia. Difícilmente se lo podré compensar a los ciudadanos", ha dicho entre lágrimas.

A los 500 trabajadores del ayuntamiento, les ha dicho también que son "casi familia" y con ellos ha podido "sacar muchas cosas adelante".

Llegó el 13 de junio de 1999

Pizarro ha explicado que entró en el ayuntamiento el 13 de junio de 1999 como concejal con el equipo de José Luis Díaz, a quien ha agradecido igualmente su confianza, como también la de José Antonio Monago en su día.

En estas casi cuatro legislaturas completas, le han acompañado muchos concejales y la mayoría continúa a su lado. En la comparecencia, han estado presentes Alberto Belloso, Marisa Bermejo, José María Nisa, José Antonio Hernández, Ana María Gallego, Mayte Díaz y el que será su sucesor, David Dóniga, fiel compañero desde 2011. Algunos tampoco han podido evitar emocionarse y soltar algunas lágrimas.

Fernando Pizarro, entre lágrimas, con algunos concejales detrás. / Toni Gudiel

Consejos para su sucesor

El próximo lunes, 15 de junio, a las 12.00 horas, tendrá lugar el pleno de renuncia de Fernando Pizarro y, justo al día siguiente está prevista la aprobación de su nombramiento al frente de la Fundación Yuste. Días más tarde, se celebrará otro pleno para el nombramiento de Dóniga, del que ha destacado: "Ha estado conmigo dando la cara".

También ha resaltado su "lealtad, fidelidad, experiencia, visión de futuro y sentido común" y, como consejo para estos meses como alcalde le ha dicho que "tenga paciencia". También ha aludido al Papa y su visita a España para hacer suyas unas palabras del pontífice hacia los políticos y pedirle que evite "el insulto y el enfrentamiento personal" y promueva "el debate de altura para sumar, construir y consensuar".

Cabe señalar también que, al marcharse Pizarro, correrá la lista del PP en las últimas elecciones y debería entrar como concejal David Moreno, actual Director General de Personal Docente de la Junta.

Presidente del PP local hasta otoño

Respecto a su cargo como presidente del PP de Plasencia, Pizarro ha explicado que seguirá siéndolo hasta que se celebre el congreso provincial del partido el 17 de julio y los congresos locales, aproximadamente en otoño.

Ha señalado que el PP no es partidario de la bicefalia, por lo que la persona que ostente el liderazgo político del partido ocupará también el cargo orgánico.

Pizarro interviene, con David Doniga escuchando detrás. / Toni Gudiel

¿Por qué ahora?

A la pregunta de por qué ha decidido renunciar ahora como alcalde, ha confesado que no existe un motivo concreto, pero consideraba que había "llegado el momento". Aunque ha reconocido que "es muy difícil irse", sí ha explicado que tenía "un criterio claro, que tenía que saber irme y ha llegado el momento de dar sentido a lo que yo creía que debía hacer".

Sabía que quería ser alcalde la mayor parte de la legislatura porque para eso le votaron los placentinos, pero no quería agotarla para darle a David Dóniga la "oportunidad" de adaptarse a su nuevo cargo, "por justicia".

Lo mejor y lo peor desde 2011

En cuanto a su balance de estos años, ha subrayado que llegó al cargo con una crisis económica, después ocurrió la del covid -muy dura, ha confesado- y ahora también se viven momentos convulsos, aunque ha afirmado que sus antecesores José Luis Mariño, Cándido Cabrera, José Luis Díaz y Elia María Blanco los vivieron igualmente.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que, a pesar de esas circunstancias adversas y las consabidas "huertas de La Isla", se ha logrado reducir la deuda, aumentar población y reducir el paro. Una de sus mayores satisfacciones, ha dicho, ha sido transformar el campo de San Miguel, que era "un erial", en un campo totalmente nuevo y, sobre Martín Palomino, aunque no ha visto las obras, sí ha mostrado su satisfacción porque "la Junta las licitará en breve como ejemplo de una deuda histórica de las administraciones con Plasencia".

Además, se ha felicitado por los 11 millones de fondos europeos conseguidos por Plasencia para "seguir mejorando la ciudad" y, en el apartado negativo, le queda la espina de no haber solucionado el problema de los baches, que llegará "en las próximas semanas", ni la obra de los pabellones militares en residencia de mayores, que ha afirmado que "va a tener solución".

Sus allegados y su nueva etapa en la Fundación Yuste

No se ha olvidado Pizarro de su familia, su mujer y su madre especialmente, por sufrir con él estos años y la despedida, ni de su gabinete de confianza y de personas que "ya no están" y han sido importantes en este periodo, como Guillermo Fernández Vara y Charo Cordero: "Conseguimos muchas cosas juntos", ha dicho, de nuevo, entre lágrimas.

También ha mencionado a Antonio Ventura, primer director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y, sobre su labor al frente del cargo, ha subrayado: "Espero seguir la senda de mis antecesores en esta embajada de Extremadura ante el mundo".

Pizarro ha hecho hincapié en la "gran trayectoria" de la Fundación "en el ámbito cultural, académico, universitario..." y ha dicho que intentará contribuirse a su acercamiento a la sociedad para "que la gente conozca la Fundación y se vea reflejada en ella la voluntad de muchos extremeños".