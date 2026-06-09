El entorno de Robe avisa de que el uso de su nombre o imagen está sujeto a "autorizaciones y permisos"

"Respeto por la memoria de Robe". Es lo que el entorno del músico de Plasencia ha vuelto a pedir a través de sus redes sociales porque, según ha afirmado, en los últimos meses está viendo iniciativas que, por un lado, "no nacen desde el cariño" y, por otro, se saltan los derechos de autor y de imagen.

Lo primero que han hecho, a través de un comunicado que firman su familia y su oficina, es aprovechar para recordar que al músico le gustaba que le llamaran "Robe o Roberto Iniesta. Y así queremos recordarle nosotros también".

Actos por interés

Además, han señalado que saben que "el cariño de la gente es inmenso y lo agradecemos de corazón. Lo hemos sentido desde el primer día y no tenemos palabras para devolver tanto apoyo". Precisamente por eso, y "por respeto a su memoria", han querido dejar algo claro: "No todo vale".

Se refieren a que, en los últimos meses, después de su fallecimiento el pasado 10 de diciembre, "estamos viendo actos, homenajes e iniciativas que se presentan en su nombre, pero que, en algunos casos, no nacen del cariño verdadero ni del respeto, sino del interés y de llenar la saca de fans con promoción personal además del ánimo de lucro. Y eso desvirtúa su memoria y hace daño".

Porque, como han subrayado, "Robe no es una excusa para hacer caja ni ganar visibilidad. Su memoria merece verdad, sensibilidad y respeto".

Derechos de autor e imagen

Ante esto, han querido explicar que Robe, "como todo artista, tiene unos derechos de autor y de imagen, que defienden su nombre y su obra, sujeto a autorizaciones y permisos previos por la familia, abogados y oficina".

Su entorno es consciente de que, a veces, algunas iniciativas utilizan su imagen o su nombre "por no tener información de cómo gestionar estas cosas". Por eso, han afirmado que estarán "encantados de ayudaros en el camino y las maneras".

En este sentido, han facilitado varios contactos: jesus@clubhipicookendo.com (607 44 30 69) y contacto@robe.es

De esta forma, "las cosas podrán hacerse desde el corazón con responsabilidades empatía y decencia".

El criticado homenaje de la escultura

Esta no es la primera vez que el entorno de Robe ha tenido que salir al paso ante homenajes que utilizaban la imagen del músico placentino.

El pasado mes de marzo, emitió otro comunicado en el que criticaba sin nombrarla una procesión con una escultura del artista por calles del centro de Plasencia. "Hay que entender que en una ciudad pequeña viven muchos familiares, muchos amigos y mucha gente que quería a Robe y que está pasando un duelo personal. Encontrarse por la calle con algo que duele y ofende puede afectar profundamente a muchas personas", señalaron entonces familia, amigos y compañeros.

Procesión con una escultura de Robe, en la plaza Mayor de Plasencia. / Toni Gudiel

Aunque reconocían y agradecían "el apoyo que estamos recibiendo desde tantos lugares y de tantas maneras durante estas semanas tan tristes", señalaron que respetaban respetan "todo tipo de manifestación artística", pero "siempre que sea respetuosa, que no perjudique a la familia y que no tenga ánimo de lucro".

Faltas de respeto que duelen

Afirmaron entonces que, "cuando alguien falta al respeto y ofende, duele, duele, duele mucho... y muy adentro. A veces hay situaciones que no terminan bien precisamente por esa falta de sensibilidad y por el atrevimiento de pasar por encima del dolor de familiares y amigos".

Por eso, lanzaban una petición: "Si a todos os conmueve la muerte de Robe, imaginad lo que significa para nosotros. Por favor, sed un poco responsables y poneos en nuestra piel. Nosotros os entendemos y nos gustaría ser entendidos".

Y subrayaban que, "si alguien quiere montar un circo de los horrores, que haga un casting a su alrededor más cercano: seguro que encontrará a alguien".